Công chúa Campuchia 12 tuổi được kỳ vọng là 'Lisa (BlackPink) tiếp theo'

Hãng truyền thông Đài Loan (Trung Quốc) Sanli News Network đưa tin Công chúa Campuchia 12 tuổi - Jenna Norodom - đang cân nhắc chuyển đến Hàn Quốc để theo đuổi ước mơ ra mắt làm thần tượng Kpop.

Jenna vốn đã là nhân vật nổi tiếng trong ngành giải trí Campuchia. Năm 8 tuổi, cô bé đã được chọn làm người mẫu cho công ty viễn thông lớn và hiện có hơn 120.000 người theo dõi trên Instagram. Cô cũng được công nhận trong ngành giải trí Trung Quốc thông qua việc xuất hiện trên các chương trình thời trang và show tạp kỹ nước này.

Công chúa Campuchia Jenna Norodom

Hãng truyền thông lưu ý: "Với ngoại hình độc đáo và kỹ năng diễn xuất tuyệt vời, nhiều người kỳ vọng cô bé trở thành 'Lisa tiếp theo' hoặc 'Minnie tiếp theo'. Khả năng ca hát và nhảy ấn tượng của cô cũng đã thu hút được sự chú ý. Jenna có kế hoạch chuyển đến Hàn Quốc để trở thành thực tập sinh thần tượng”.

Jenna là chắt gái của Norodom Sihanouk, Quốc vương thứ 110 của Campuchia. Mẹ của cô, Công chúa Norodom Bupphary, là con gái của Quốc vương Sihanouk và cha cô là doanh nhân giàu có người Pháp.

Ở tuổi 12, Jenna thông thạo năm ngôn ngữ, bao gồm tiếng Khmer (Campuchia), tiếng Thái, tiếng Trung và tiếng Pháp.

Cô cũng được biết đến là người hâm mộ Kpop cuồng nhiệt. Trong chuyến thăm Hàn Quốc năm 2020 với tư cách là thành viên của phái đoàn văn hóa và kinh tế Campuchia, cô tiết lộ nhóm nhạc yêu thích của mình là BlackPink, Twice và Momoland. Trong cuộc phỏng vấn với Global Korean năm ngoái, cô bày tỏ tình yêu đối với âm nhạc và những vũ điệu bắt mắt từ Kpop.

Jenna đã xuất hiện trên chương trình truyền hình Campuchia Khmer TV và vào năm 2022, cô phát hành ca khúc có tựa đề You da one. Đầu năm nay, cô đóng vai chính trong bộ phim kinh dị Campuchia The night curse of reatrei, tác phẩm giúp cô giành giải Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất tại Liên hoan phim châu Á Campuchia lần thứ 2.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]