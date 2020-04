Con trai bà Tân Vlog bị dân mạng "ném đá" vì clip chiết gas mini làm tên lửa nước

Thậm chí, có người còn nhắc nhở nếu anh chàng không cẩn thận, có thể bị cơ quan chức năng vào cuộc.

Mới đây, Hưng Vlog vừa chia sẻ video mới nhất có tên: "Chế tạo tên lửa nước khổng lồ", thu hút sự chú ý của khán giả. Trong video, con trai bà Tân đã chuẩn bị một số bình nước lọc to cùng nhiều bình gas mini. Sau đó, Hưng Vlog cùng em trai là Hậu chiết gas từng bình gas mini sang bình nhựa.

Hưng Vlog cùng em trai sang chiết gas sang bình nhựa

Là một trong những YouTuber có lượng theo dõi đông đảo, video của Hưng Vlog vừa lên không lâu đã thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và bình luận. Tuy nhiên, đa phần ý kiến chỉ trích trò nghịch ngợm của anh em Hưng Vlog. Nhiều người nhận xét rằng chơi với chất dễ cháy nổ như gas là quá nguy hiểm khi có thể gây tai nạn về khí gas.

Không chỉ tiềm ẩn nguy cơ về tai nạn khí gas, gây ô nhiễm môi trường, người xem còn bức xúc khi 2 anh em Hưng Vlog và Hậu Vlog để vỏ bình nước to rơi xuống ruộng làm dập nát lúa. Thậm chí, một vài người còn đưa ra nhắc nhở nếu anh chàng không cẩn thận, có thể bị cơ quan chức năng vào cuộc vì tự ý sang chiết gas trái phép.

Cư dân mạng để lại bình luận khuyên Hưng Vlog không nên thực hiện những trò nguy hiểm

Bên cạnh đó, có nhiều ý kiến cho rằng kênh YouTube của Hưng Vlog có nhiều đối tượng khán giả, trong đó có nhiều fan nhỏ tuổi. Nếu để các khán giả nhí bắt chước hành động này thì sẽ rất nguy hiểm.

Trước các ý kiến trái chiều, Hưng Vlog chưa đưa ra phản hồi nào. Những khán giả theo dõi bà Tân Vlog thì không ai là không biết đến Hưng Vlog - con trai cả và là người đứng sau thành công của kênh YouTube của mẹ. Bên cạnh kênh YouTube riêng có hàng triệu lượt theo dõi, Hưng còn cùng mẹ phát triển kênh Bà Tân Vlog và thu về con số khủng lên đến hàng triệu lượt xem cùng thu nhập lớn theo cách tính tiền từ YouTube.

Hưng Vlog tiết lộ sắp tới sẽ cùng mẹ làm món "siêu nhỏ tí hon"

Tuy nhiên, thời gian gần đây, Hưng Vlog và bà Tân Vlog bị nhận xét thiếu ý tưởng, sáng tạo khi liên tiếp thực hiện các món "siêu to khổng lồ". Do đó, trên trang cá nhân, Hưng đã tiết lộ sắp tới sẽ cùng mẹ là bà Tân Vlog chuyển từ những món “siêu to khổng lồ” sang “siêu nhỏ tí hon”. Nhiều người khen ngợi rằng điều này sẽ tạo nên sự mới mẻ cho kênh của bà Tân Vlog.

Thế nhưng vừa được khen ngợi thì Hưng lại phải tranh cãi lớn từ cư dân mạng vì những trò nguy hiêm. Đây không phải là lần đầu tiên con trai bà Tân Vlog bị cư dân mạng chỉ trích vì các trò nghịch ngợm. Trước đó, một số video của 9X bị bóc phốt gian dối trong các trò troll, nấu ăn mất vệ sinh khi bỏ cả miếng socola đang ăn dở vào nồi nấu hay dùng tay trần để làm món ăn.

