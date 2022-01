"Con gái" nhạc sĩ Bảo Chấn nói 1 câu bất ngờ về lý do rút khỏi showbiz

Trong tập 10 The Cover Show vừa lên sóng, chương trình đón chào sự xuất hiện của bốn ca sĩ nhất tuần, gồm: Ca sĩ Diêu Ngọc Bích Trâm, ca sĩ Hà Lan Phương, Lina Nguyễn và SAN. Họ đã trải qua các tiết mục đơn ca và song ca để chọn ra hai giọng ca vào Bán kết và hai giọng ca vào vòng Hồi sinh để tìm kiếm cho mình cơ hội được “trỗi dậy”.

Đặc biệt, sự xuất hiện của dàn giám khảo gồm: ca - nhạc sĩ Đức Huy, Nam Khánh và ca sĩ Thu Thủy đã giúp khán giả hiểu thêm về nghề ca sĩ, cũng như tâm tình của các nhạc sĩ về âm nhạc.

Dàn giám khảo quyền lực tại The Cover Show

Nữ ca sĩ 9x Diêu Ngọc Bích Trâm hóa nữ thần trên sân khấu khi thể hiện ca khúc “Cảm ơn tình yêu tôi”, tạo nên một phần trình diễn tròn trịa khiến các giám khảo không thể rời mắt.

Nhạc sĩ Đức Huy phấn khích: “Trước hết, tôi rất ấn tượng với phần trình diễn của bạn. Hôm nay, bạn bay bổng cùng tiếng kèn, có thể ví như bạn là tiếng chim và tiếng kèn là luồng gió đưa bạn bay lên cao một cách thoải mái. Nói về kĩ thuật gần như là một bài hát hoàn hảo”.

Diêu Ngọc Bích Trâm thể hiện "Cảm ơn tình yêu tôi" đầy cảm xúc

Nữ ca sĩ Hà Lan Phương cũng không hề kém cạnh khi trình diễn “Goodbye my love”. Không còn là những phần trình diễn đầy cảm xúc như ở vòng Cạnh Tranh và vòng Đối Đầu, đến với tập Freestyle, Hà Lan Phương đã lột xác với phong cách hoàn toàn khác, vượt qua mọi trở ngại của quá khứ để sống đúng với đam mê và khát khao cháy bỏng trong con người cô.

Nhạc sĩ Hoài Sa chia sẻ về ca sĩ Hà Lan Phương: “Tôi biết Phương từ lâu rồi, đối với cá nhân tôi đánh giá Phương rất cao và tôi luôn luôn nghĩ rằng vị trí hiện tại trong âm nhạc của Phương không hề xứng với Phương, Phương xứng hơn gấp nhiều lần như vậy”.

Hà Lan Phương - "con gái" nhạc sĩ Bảo Chấn

Cô cảm thấy bản thân luôn nợ "bố" Chấn một lời xin lỗi vì đã khiến ông thất vọng

Khi được MC Nguyên Khang hỏi lý do vì sao Hà Lan Phương lại không vươn lên khi bản thân cô sở hữu tình yêu âm nhạc quá lớn lao, cùng giọng hát đầy nội lực, cô ca sĩ mang nhiều tâm sự chia sẻ: “Lan Phương cũng có vài lý do tế nhị, nhưng ngày hôm nay có lẽ mình sẽ nói ra lý do thực sự.

Bố Bảo Chấn tuổi đã lớn rồi, lúc đó bố rất buồn và thất vọng, trong lòng Lan Phương luôn có một suy nghĩ là mình luôn nợ bố Chấn một lời xin lỗi. Nếu như lúc đó mình suy nghĩ bản lĩnh hơn, thì Phương sẽ không trốn chạy vì Phương cảm thấy trong nghề có nhiều sự cám dỗ. Lúc đó mình nghĩ bản thân sẽ không đủ bản lĩnh nên mình chọn cách rút lui, không cần nổi tiếng, chỉ âm thầm đi hát. Mỗi một ngày trôi qua trong sự âm thầm đó, mình cảm thấy may mắn vì mình còn được hát so với nhiều người, và Phương đã tự an ủi mình như thế”.

Kết thúc tập Freestyle với những ca khúc được phối mới lại, ca sĩ Hà Lan Phương và ca sĩ Diêu Ngọc Bích Trâm đã xuất sắc bước vào vòng Bán kết. Ca sĩ Lina Nguyễn và ca sĩ SAN sẽ vào vòng Hồi sinh để tìm cơ hội được trở lại chương trình.

