Cô hàng xóm 19 tuổi được đàn ông Nhật khao khát nhất show hẹn hò

Cô gái nổi tiếng sau khi tham gia show hẹn hò trên truyền hình đã đổi đời nhanh chóng.

Show hẹn hò Địa ngục độc thân đang gây chú ý trên Netflix nhưng trước đó, nhiều chương trình hẹn hò khác cũng từng tạo nên “cơn sốt” với độ hot không hề kém cạnh. Trong số đó phải kể tới show của Nhật Bản Terrace House với nhiều phiên bản khác nhau như “Terrace House: Opening New Doors”, “Terrace House: Boys and Girls Next Door”, “Terrace House: Aloha State”, “Terrace House: Boys and Girls in the city”, “Terrace House: Tokyo 2019-2020…”. Mỗi phiên bản trải dài 1-2 mùa, hội tụ nhiều thành viên “hot”.

Terrace House là một show hẹn hò nổi tiếng của Nhật Bản

Đây là một show xoay quanh cuộc sống của 3 nam, 3 nữ xa lạ, cùng ở chung một ngôi nhà. Họ cùng chia sẻ cảm xúc, trải nghiệm cảm giác tìm hiểu đối phương. Show thu hút khán giả nhờ vào 3 yếu tố: các thành viên tham gia đều là trai xinh gái đẹp, bối cảnh nhà chung nằm ở các khu vực nổi tiếng về du lịch nên cảnh quay rất đẹp, những tình huống tự nhiên, tôn trọng quyền riêng tư nhưng vẫn có nhiều chi tiết lôi cuốn.

Người mẫu đầu tiên tham gia show hẹn hò Terrace House là Miwako Kakei

Miwako Kakei chính là một trong những thiên thần nội y nổi tiếng của showbiz Nhật Bản. Cô nàng được biết tới qua chương trình hẹn hò Terrace House: Boys × Girls Next Door. Cô vào vai Miko, tham gia từ tập 29 đến tập 61, phát sóng năm 2013. Cô cũng là người mẫu áo tắm đầu tiên tham gia show hẹn hò thực tế này. Khi đó, Kakei mới 19 tuổi, đã sớm trở thành gương mặt hot nhất của chương trình, được gọi bằng biệt danh “cô hàng xóm nóng bỏng”.

"Cô hàng xóm nóng bỏng" là cụm từ khán giả đặt cho Miwako Kakei khi cô tham gia show hẹn hò lúc 19 tuổi

Sinh năm 1994, thiên thần nội y này là cái tên đình đám ở showbiz Nhật Bản. Cô tham gia vào lĩnh vực giải trí từ sớm. Sau khi tốt nghiệp trung học, cô quyết định không theo học đại học như nhiều bạn cùng trang lứa mà rẽ hướng sang showbiz. Nhờ vào gương mặt đẹp, thân hình ấn tượng với số đo ba vòng 89-60-85 nên cô được chú ý, mời làm người mẫu ảnh.

Cô nhanh chóng trở thành người mẫu nội y nổi tiếng của showbiz Nhật kể từ sau show hẹn hò

Sau khi tham gia vào show hẹn hò, cô nàng ngày càng được chú ý. Chỉ sau 1 năm, cô đã phát hành được bộ sách ảnh đầu tiên trong sự nghiệp người mẫu. Vào tháng 1/2021, cô tiếp tục tung ra bộ sách ảnh cá nhân với bìa sách hấp dẫn.

Nổi tiếng từ show hẹn hò, Kakei giữ mối quan hệ thân thiết với các thành viên còn lại sau khi rời khỏi nhà chung. Cô cũng có mặt trong một buổi tụ họp gần đây vào năm 2021 của một thành viên thông báo kết hôn. Cô cũng thường liên lạc với ca sĩ Rina Sumioka hay người mẫu Hana Imai, Aya Kondo.

Không chỉ là người mẫu, cô còn tham gia đóng phim với gần 100 tác phẩm kể từ năm 2013

Sau gần 9 năm rời khỏi show hẹn hò, tên tuổi và sự nghiệp của nữ người mẫu nổi như cồn. Cô phát triển khả năng diễn xuất khi tham gia trong nhiều bộ phim. Dù không theo học trường lớp đào tạo chuyên nghiệp nhưng người đẹp Nhật Bản vẫn được khen ngợi về diễn xuất. Cô từng góp mặt trong các bộ phim như Chìa khóa đổi đời, Danh tính bị đánh cắp, Khúc ca mùa hè… Cô có trong tay gần 100 vai diễn lớn nhỏ cho thấy sức làm việc không biết mệt mỏi trong 9 năm qua.

Chuẩn bị bước sang tuổi 28, người đẹp vẫn là cái tên sáng giá của làng giải trí Nhật Bản.

