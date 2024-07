Clip: Han So Hee cam chịu trước thái độ đáng phẫn nộ của nhóm đàn ông ngoại quốc nơi công cộng

Vào hôm 4/7, Han So Hee đã chia sẻ lên trang Instagram cá nhân đoạn clip ngắn ghi lại những hình ảnh giản dị đời thường của bản thân. Trong video, nữ minh tinh hạng A gây bất ngờ khi sử dụng xe bus công cộng để vãn cảnh, ngắm nhìn đường phố Hàn Quốc về đêm. Nữ diễn viên Thế Giới Hôn Nhân cũng nhận được nhiều lời khen ngợi cho diện mạo xinh đẹp, tươi tắn với kiểu tóc mới.

Đặc biệt hơn cả, công chúng đổ dồn sự chú ý vào hành động của nhóm du khách nước ngoài ngồi gần Han So Hee trên xe bus. Cụ thể, ký giả tờ Newsen nhận định những người đàn ông này đã vô cớ cười nhạo nữ diễn viên xứ Hàn, còn quay sang cười cợt với nhau 1 cách đầy khiếm nhã. Đối mặt với cảnh bị chế giễu công khai, người đẹp sinh năm 1994 tỏ ra bình thản, không bận tâm. Đáng nói, mỹ nhân này đích thân đăng clip nhưng lại dùng nhạc nền để giấu đi âm thanh thật và lời nói của nhóm đàn ông này.

Han So Hee ngắm cảnh đường phố Hàn Quốc về đêm từ xe bus công cộng

Đáng chú ý, 1 nhóm người đàn ông ngoại quốc trở thành tâm điểm bàn tán khi vô cớ cười nhạo nữ diễn viên họ Han

Han So Hee không để tâm tới hành động cười cợt của những người đàn ông ngoại quốc xung quanh mình

Han So Hee bất ngờ rơi vào cảnh bị người nước ngoài chế nhạo ngay trên đất Hàn

Trên các diễn đàn mạng xã hội, netizen xứ kim chi đồng loạt tỏ ra phẫn nộ trước tình huống Han So Hee vừa gặp phải khi sử dụng phương tiện công cộng: "Tôi hy vọng Han So Hee không bị làm phiền", "Những người đàn ông đó thật bất lịch sự", "Tôi có cảm giác những người đàn ông ngoại quốc còn buông lời quấy rối Han So Hee nữa đó. Nhìn biểu cảm của họ mà xem", "Thấy giống như nữ diễn viên đang bị quấy rối"...

Nhiều khán giả bày tỏ bức xúc trước cảnh Han So Hee bị chế nhạo trên xe bus công cộng

Đây không phải lần đầu tiên nghệ sĩ nổi tiếng châu Á bị người nước ngoài chế giễu ở nơi công cộng. Hồi tháng 9 năm ngoái, tiểu hoa đình đám xứ Trung Triệu Lộ Tư đã bị 2 người phụ nữ Ý chế nhạo công khai chỉ vì cách tạo dáng chữ V quen thuộc tại nhiều quốc gia châu Á. Trước ống kính, 2 người phụ nữ còn liên tục nhại lại những hành động, cử chỉ của Triệu Lộ Tư, đồng thời cười cợt với nhau.

Trước đó, huyền thoại Kpop Park Joon Hyung (g.o.d) cũng bị 1 nhóm người nước ngoài tiếp cận rồi buông lời kỳ thị, phân biệt chủng tộc khi đang ghi hình trên đường phố Bỉ cho 1 show truyền hình. Chưa hết, nam diễn viên Jung Jun Ha (Gia Đình Là Số 1) từng lâm cảnh bị người ngoại quốc chế nhạo tại buổi ghi hình cho chương trình Infinity Challenge trong 1 tòa nhà ở Mỹ cách đây 8 năm.

Không chỉ nhại lại cách tạo dáng của Triệu Lộ Tư, 2 người phụ nữ Ý còn cười cợt với nhau đầy đắc ý

Huyền thoại Kpop Park Joon Hyung (g.o.d) bị nhóm người nước ngoài công kích, chế nhạo ngay trên đường phố Bỉ

Nam diễn viên Jung Jun Ha cũng gặp cảnh bị người nước ngoài chế nhạo khi đang ghi hình trong 1 tòa nhà ở Mỹ hồi năm 2016

Nguồn: Koreaboo

