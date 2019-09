Chuyện rùng rợn khi quay phim tâm linh dựa trên câu chuyện có thật chấn động Việt Nam

Thứ Sáu, ngày 20/09/2019 16:42 PM (GMT+7)

“Thất sơn tâm linh" xoay quanh kẻ sát nhân hàng loạt đầu tiên, phim là câu chuyện kể về gã thầy thuốc sát nhân tên Huỳnh.

Sau khi tạo ấn tượng với khán giả qua bộ phim điện ảnh “Lấy chồng người ta" của đạo diễn Lưu Huỳnh, cũng như một số bộ phim gần đây như ‘Những ngọn nến trong đêm 2’, ‘Lật mặt 3’,...thì tới đây, Đinh Y Nhung sẽ có màn tái xuất ấn tượng trong nhân vật A Múi của bộ phim điện ảnh ‘Thất sơn tâm linh' (tên cũ Thiên linh cái).

Phim điện ảnh “Thất sơn tâm linh" là bộ phim tâm linh được dựa vào câu chuyện có thật gây chấn động Việt Nam về kẻ sát nhân hàng loạt đầu tiên, cũng là gã thầy thuốc sát nhân tên Huỳnh.

Đinh Y Nhung vào vai A Múi, một phụ nữ giàu có nhưng bất hạnh về đường tình duyên khi bị chồng ruồng bỏ vì không sinh được con, nhưng để thoát được những u uất trong cuộc sống, cô tìm đến vị thầy lang danh tiếng với mong muốn thay đổi số phận. “Vai diễn A Múi là một vai diễn tái hiện lại nhân vật có thật, đây có thể được xem là vai diễn thú vị từ trước đến giờ đối với Nhung. Nhung hi vọng vai A Múi này sẽ mang lại sự mới lạ và bất ngờ với khán giả", Đinh Y Nhung chia sẻ.

Vai diễn A Múi của Đinh Y Nhung hội tụ đầy đủ tất cả những yếu tố cộp mác 18+ như tà dâm, độc ác, mù quáng bởi tình yêu và bùa ngải,... Đinh Y Nhung đã có những chia sẻ bên lề trong quá trình thực hiện những cảnh quay trong bộ phim “Thất sơn tâm linh”.

“Thất Sơn Tâm Linh là một bộ phim về bùa ngải, tâm linh, chính vì thế trong quá trình quay phim, Nhung cũng gặp nhiều trở ngại về chuyện tâm linh. Vì cảnh quay hầu như phải quay ngoại cảnh tại một cánh đồng vắng, heo hút không một bóng người, chỉ có mỗi ê-kíp đoàn phim. Mỗi khi đến cảnh quay, Nhung cảm giác sợ đến sởn da gà, rất run và suy nghĩ làm sao để có thể hoàn thành tốt đây. Lúc đó, Nhung chỉ biết cầu nguyện và xin những người đã khuất đừng đứng bên cạnh Nhung, để Nhung có thể chuyên tâm hoàn thành vai diễn của mình. Cho đến khi quay xong, trở về khách sạn nghỉ ngơi, Nhung cũng có có cảm giác sợ hãi như có người đi theo bên cạnh mình”, Đinh Y Nhung cho biết.

Đặc biệt hơn, sau khi quay xong 1 phân đoạn và nhìn lại một số hình ảnh, Đinh Y Nhung đã tá hoả khi phát hiện điều bất thường khiến cô xém té xỉu, mặt không còn tí máu. “Trong một phân đoạn cuối phim chuẩn bị off máy, lúc này trên tay Nhung đang cầm một mô hình đầu lâu, nhưng khi chụp ở chính diện thì xung quanh chỉ có một vài đạo cụ nhỏ ở dưới sàn mà không có bất kỳ người nào khác. Tuy nhiên, khi hình ảnh được lấy góc ngang cận mặt Nhung thì vô tình, Nhung lại thấy có một bóng người ngồi bên cạnh Nhung. Ban đầu, Nhung cứ nghĩ rằng do bộ phận thiết kế muốn cho sinh động nên đã them đạo cụ vào, nhưng khi hỏi ra thì không hề có bất kỳ đạo cụ nào khiến cho nhiều người trong ê-kíp hoang mang và sợ hãi”.

Ngoài ra, khi hoàn thành xong vai diễn, nữ diễn viên Đinh Y Nhung vẫn còn sống trong giai đoạn dài của sợ hãi, ám ảnh đến mức đêm ngủ đều mơ thấy những hình ảnh không được sạch sẽ, hay những việc cô làm đều thất bại giống như đang có người theo phá.

Bên cạnh đó, sau bộ phim điện ảnh “Thất sơn tâm linh", Đinh Y Nhung tiếp tục góp mặt trong các dự án phim như ‘Bão Ngầm", phim điện ảnh ‘Lính chiến’ của đạo diễn Nguyễn Hạnh Hà cùng một dự án lớn mà nữ diễn viên đã ấp ủ trong suốt thời gian qua.