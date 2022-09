Chân Tử Đan vào vai Kiều Phong của "Thiên Long Bát Bộ" bị phản đối vì lý do này

Thứ Bảy, ngày 01/10/2022 00:10 AM (GMT+7) Chia sẻ

Trong cảnh quay bế bạn diễn bước đi ở Thiên Long Bát Bộ bản mới, Chân Tử Đan gây bất ngờ vì ngoại hình già nua.

Tháng 5/2022, Chân Tử Đan đã xác nhận sẽ vào vai nhân vật Kiều Phong của Thiên Long Bát Bộ bản mới. Gần đây, hình ảnh đầu tiên về vai diễn Kiều Phong của Chân Tử Đan được tiết lộ. Nhân vật Kiều Phong được tái hiện với phong cách hiện đại, mái tóc búi gọn phía sau. Theo Sina, hậu trường phim Thiên Long Bát Bộ: Kiều Phong truyện do Chân Tử Đan và Trần Ngọc Kỳ thực hiện được phát tán trên mạng xã hội.

Ở góc quay cận, nam diễn viên được 2 nhân viên đoàn phim hỗ trợ bê cáng cho Trần Ngọc Kỳ ngồi lên. Vì vậy, Chân Tử Đan không tốn sức bế bạn diễn, chỉ cần ôm hờ để lấy cận cảnh phân đoạn này. Trên thực tế, Trần Ngọc Kỳ có vóc dáng nhỏ nhắn, khoảng 40kg. Không ít khán giả tỏ ra thất vọng vì Chân Tử Đan là ngôi sao võ thuật kinh nghiệm dày dặn, thường xuyên chia sẻ hình tập gym, chống đẩy để giữ dáng.

Theo Sina, tạo hình Kiều Phong của Chân Tử Đan đơn giản, hoàn toàn khác với những phiên bản Kiều Phong trước đó. Từ đó, nội dung và bối cảnh của Thiên long bát bộ: Kiều Phong truyện làm khán giả tò mò.

Có nhiều ý kiến cho rằng nam diễn viên bị chê già, gương mặt không phù hợp và vóc dáng cũng không đủ cao lớn để đảm nhận vai diễn này. Nữ chính Trần Ngọc Kỳ cũng bị nhận xét kém thu hút, nét diễn xuất bị rập khuôn, chỉ có biểu cảm nhíu mày đặc trưng.

Theo nguyên tác của Kim Dung, Kiều Phong được miêu tả với dáng người oai phong, lông mày rậm, mũi cao, miệng rộng và qua đời khi mới 33 tuổi. Còn Chân Tử Đan, hiện tại anh cũng đã 59 tuổi, thân hình thấp bé.

Được biết, Chân Tử Đan ít khi đồng ý nhận vai thuộc thể loại cổ trang. Chính nam diễn viên cũng phải công nhận gương mặt của mình không đủ góc cạnh và thần thái. Theo Sohu, vai diễn Kiều Phong có thể nói là một bước đi mạo hiểm của Chân Tử Đan và việc giao cho nam tài tử nhân vật này là một điều không thuyết phục.

Trước đó, Chân Tử Đan từng bị phản đối khi đóng vai Quan Vũ trong phim điện ảnh Quan Vân Trường năm 2011. Nam diễn viên gây ấn tượng với khả năng dùng đao điêu luyện. Thế nhưng, tạo hình của anh không làm hài lòng công chúng.

Nam diễn viên bị chê thiếu khí phách, ngoại hình thấp bé khi vào vai vị tướng tài nhà Thục Hán. Trước phản ứng tiêu cực của dư luận, nhà sản xuất lý giải Quan Vân Trường miêu tả Quan Công đời thường, không mặt đỏ, râu dài, mặc giáp cầm đao như trong hình dung của người đời.

Chân Tử Đan có gần 4 thập kỷ kinh nghiệm diễn xuất ở cả Hong Kong và Hollywood. Hiện, anh là một trong những diễn viên nổi tiếng và thành công nhất châu Á, theo The Richest.

Một số bộ phim đáng chú ý nhất của anh như: Diệp Vấn, Ngọa hổ tàng long, Hiệp sĩ Thượng Hải, Once Upon a Time in China II, Raging Fire, Xxx: Return of Xander Cage, Rogue One: A Star Wars Story và John Wick 4.

Giá trị tài sản ròng của Chân Tử Đan ước tính khoảng 40 triệu USD, phần lớn trong đó đến từ các bộ phim, theo Celebrity Net Worth.

