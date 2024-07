Chân dung nam diễn viên vừa "chiến thắng" căn bệnh ung thư lại tất tay mua nhà "khủng" 250 tỷ

Thời gian gần đây, thông tin Kim Woo Bin trở thành người sở hữu một tòa nhà tại Nonhyeon-dong, Gangnam-gu, Seoul đã thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Kim Woo Bin vừa mua một tòa nhà tương đương hơn 250 tỷ đồng. Ảnh: Saostar.

Nam diễn viên "The Heirs" đã chi số tiền 13,7 tỷ won (khoảng hơn 250 tỷ đồng) để mua tòa nhà dưới tên riêng của mình. Nhiều khán giả đã bất ngờ cũng như trầm trồ trước độ giàu có của Kim Woo Bin. Có người hài hước cho rằng anh "đã đẹp trai lại còn nhiều tiền".

Ngôi sao 8X này luôn nhận được sự ngưỡng mộ từ cư dân mạng. Anh đã nỗ lực vượt qua khó khăn để có được thành công như ngày hôm nay. Kim Woo Bin được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vòm họng vào năm 2017 và đã phải dừng mọi hoạt động nghệ thuật để điều trị bệnh.

Trở lại với showbiz, khi được hỏi về những thay đổi của bản thân sau khi hồi phục hoàn toàn và trở lại đóng phim, Kim Woo Bin chia sẻ: "Hiện tại, tôi rất ít căng thẳng khi làm việc. Tôi bắt đầu đi làm khi 20 tuổi và trước đây, tôi luôn cảm thấy rất nhiều áp lực với suy nghĩ phải không ngừng cố gắng hết sức để làm việc lớn.

Sau khi sống như vậy, tôi đã suy nghĩ rất nhiều trong thời gian nghỉ ngơi. Tôi là người luôn an ủi mọi người, nhưng lại chưa bao giờ thực sự tự an ủi chính mình. Điều đó thật đáng buồn. Từ đó, tôi nhận ra phải tự yêu lấy bản thân mình".

Vừa qua, Kim Woo Bin đã có màn tái xuất thành công với vai diễn trong phim truyền hình "Our Blues".

Được biết, "Alien + Human" - phim điện ảnh có Kim Woo Bin góp mặt là tác phẩm khoa học viễn tưởng có kinh phí đầu tư lên tới 50 tỷ won (khoảng 1000 tỷ đồng), với sự tham gia của dàn diễn viên đình đám như Ryu Jun Yeol, Kim Tae Ri, Kim Woo Bin, So Ji Sub, Honey Lee,…

Không chỉ chiến thắng bệnh tật và sự nghiệp ngày càng rực rỡ, Kim Woo Bin còn khiến công chúng ngưỡng mộ vì chuyện tình đẹp với Shin Min Ah. Cặp đôi quen biết nhau khi cùng đóng quảng cáo chung và công khai chuyện tình cảm từ tháng 7/2015.

Điều đáng nói là Kim Woo Bin và Shin Min Ah đã bên nhau từ lúc anh khỏe mạnh đến khi chẳng may gặp biến cố sức khỏe. Tháng 5/2017, nhiều người cảm thấy sốc khi nam diễn viên tiết lộ đang điều trị bệnh ung thư vòm họng. Một phần nhờ vào tình yêu của bạn gái, Kim Woo Bin đã kiểm soát được căn bệnh sau 35 đợt xạ trị và 4 lần hóa trị.

Kể từ sau lần biến cố sức khỏe, anh từng tâm sự rằng mỗi ngày sẽ nhìn lên bầu trời ít nhất 2 lần để học cách trân trọng cuộc sống này.

Kim Woo Bin sở hữu ngoại hình sáng.

Năm 2020, anh từng đóng góp 100 triệu won (khoảng 1,6 tỷ đồng) để giúp đỡ những người dân gặp khó khăn vì dịch bệnh tại Hàn Quốc.

Nam diễn viên Kim Woo Bin, sinh năm 1989, từng là nam người mẫu sở hữu chiều cao 1m88 vô cùng ấn tượng. Năm 2011, anh lấn sân qua màn ảnh khi tham gia diễn xuất trong loạt phim White Christmas.

Khán giả hiện đang mong chờ màn tái hợp của Suzy, Kim Woo Bin trong phim truyền hình mới mang tên All Your Wishes Will Come True.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]