Cảnh tình tứ của nữ Giám đốc với "phi công" kém 7 tuổi có "hot" nhất màn ảnh Việt?

Thứ Năm, ngày 11/08/2022 15:02 PM (GMT+7)

Những cảnh quay tình cảm luôn là điểm nhấn giúp bộ phim được khán giả chú ý nhiều hơn.

Phải thừa nhận rằng cảnh tình cảm là một trong những điểm giúp bộ phim được khán giả chú ý hơn. Đặc biệt vài năm trở lại đây, phim Việt khai thác nhiều khía cạnh sát với đời sống xã hội như chuyện tình chị - em gây “sốt” màn ảnh.

Diễm Hương - Bình An trong "Gara hạnh phúc"

Mới đây, bộ phim "Gara hạnh phúc" ra mắt khán giả quy tụ dàn diễn viên quen thuộc như Bảo Anh, Quỳnh Kool, Diễm Hương, Bình An... Trong đó, diễn viên Diễm Hương vào vai Cẩm Khê - nữ Giám đốc giàu có, xinh đẹp, quyến rũ nhưng mê cậu trai trẻ tên Quân - do Bình An đóng.

Diễm Hương và Bình An đóng vai tình nhân trong "Gara hạnh phúc"

Vào vai tình nhân nên Diễm Hương có không ít cảnh tình tứ với đàn em kém 7 tuổi. Trong một lần trả lời phỏng vấn, cô cho biết đây là lần đầu tiên phá lệ đóng nhiều cảnh "hơi nóng" đến vậy bởi từ trước đến nay, những vai có cảnh tình cảm cô thường không nhận lời.

Cả hai có một số phân cảnh tình cảm

Cũng trong bài phỏng vấn, cô hài hước cho biết Bình An đã có kinh nghiệm vào vai "phi công" nên luôn biết cách tạo không khí thoải mái. Hơn nữa ê-kíp cũng chuẩn bị chu đáo từ áo quây, quần bảo hộ nên cô không lo lắng về các sự cố. Chưa kể khi quay còn có sự xuất hiện của các nhân viên trong ê-kíp đứng xung quanh, thời tiết cũng rất nóng và phải đắp chăn nên cả hai cố gắng hoàn thành thật nhanh. Cô cùng bạn diễn cũng bàn bạc kỹ lưỡng trước mỗi cảnh quay để không phải diễn đi diễn lại nhiều lần.

Ninh Dương Lan Ngọc - Lê Xuân Tiền phim "Gái già lắm chiêu"

Trong "Gái già lắm chiêu", Ninh Dương Lan Ngọc đóng cặp cùng Lê Xuân Tiền - một gương mặt hoàn toàn mới trong làng phim Việt. Cả hai có màn hợp tác ăn ý trong những phân cảnh lãng mạn.

Hậu trường cảnh quay tình tứ của Lan Ngọc và Lê Xuân Tiền

Lan Ngọc và Lê Xuân Tiền có nhiều cảnh hôn, trong đó đáng nhớ nhất là cảnh trong đại tiệc sinh nhật cuối phim. Ninh Dương Lan Ngọc từng chia sẻ hôn 4-5 tiếng, lúc đầu còn ngại ngùng nhưng sau chỉ muốn cố gắng cho xong việc. Trong khi đó Lê Xuân Tiền hài hước cho biết lúc chưa hôn môi anh không có màu gì nhưng hôn mãi màu còn đậm hơn môi của Lan Ngọc.

Lê Xuân Tiền cũng ngại ngần với cảnh nude nên cần dùng đồ bảo hộ nhưng vì nóng nên đồ bảo hộ bị dính lộ ra hết. Khi này Lê Xuân Tiền và ê-kíp đã rất mệt nên Lan Ngọc năn nỉ anh nude để quay cho nhanh.

Quỳnh Nga - Minh Hoàng phim "Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ"

Sau loạt vai "tiểu tam" lẳng lơ trên màn ảnh, Quỳnh Nga "lột xác" với vai Minh cá tính, thẳng thắn trong "Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ". Trong phim, cô có mối tình chị - em với Hào (do Minh Hoàng đóng).

Quỳnh Nga đóng cặp với đàn em kém 5 tuổi

Trong buổi ra mắt phim, Minh Hoàng hài hước tiết lộ đây là vai diễn dài hơi nên không tránh khỏi hồi hôp, lo lắng. Việc đóng cặp cùng đàn chị hơn tuổi, dày dặn kinh nghiệm và sexy cũng khiến anh căng thẳng đến mức ướt hết áo khi thực hiện cảnh tình tứ. Hơn nữa Quỳnh Nga hơn đàn em 5 tuổi nên khi bắt đầu vào cảnh quay có hơi ngại ngùng: "Đến phân cảnh quá tình cảm như vậy thú thực là tim tôi đập rất nhanh, nghe rõ cả tiếng đập thình thịch còn mồ hôi nhễ nhại ướt hết cả áo".

Hoàng Yến - trong "Làng ế vợ"

Diễn viên Hoàng Yến đóng cảnh "nóng" với trai trẻ trong "Làng ế vợ"

Trong phần mới nhất của "Làng ế vợ", diễn viên Đào Hoàng Yến tiếp tục vào vai Mai Công chúa và có cảnh quay tình tứ với "phi công" ở trong bồn tắm hoa hồng. Nữ diễn viên thừa nhận đây là lần đầu tiên đóng cảnh hôn trai trẻ trong suốt 30 năm theo đuổi nghiệp diễn. Hoàng Yến cũng chia sẻ cảnh này phải quay trong 2 tiếng, ngâm mình trong nước ở thời tiết 17 độ.

