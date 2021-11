Cảnh phim gây sốt của sao nữ hóa ra đã lừa khán giả thế này đây

Đây là cách mà người đẹp Hàn Quốc hay Trung Quốc đều ưu tiên lựa chọn.

Nhiều năm trở lại đây, việc xen kẽ các cảnh nóng hay diễn viên để lộ da thịt trên màn ảnh là một trong những yếu tố giúp bộ phim được chú ý hơn. Tuy nhiên, không phải diễn viên nào cũng đồng ý tự mình thực hiện các cảnh quay nhạy cảm này.

Park Min Young chỉ để lộ phần trên ngực trên màn ảnh

Ở cảnh đụng chạm, nữ diễn viên đã nhờ đến đóng thế

Trong bộ phim cổ trang "Dr. Jin", Park Min Young có cảnh được một vị danh y khám bệnh ở ngực, buộc cô phải cởi bỏ lớp khoác ngoài của bộ Hanbok. Điều đáng nói là ở phân cảnh này sẽ chỉ để lộ nửa trên của ngực nhưng Park Min Young đã nhờ đến diễn viên đóng thế. Trong một lần trả lời phỏng vấn, nam diễn viên Song Seung Hun - người đóng vai danh y, cho biết đoàn làm phim đã sử dụng đóng thế cho vòng 1 của nhân vật nữ. Ở cảnh danh y đụng chạm phần ngực để khám cho nữ nhân thì sẽ là nữ diễn viên đóng thế.

Tiết lộ này khiến khán giả bất ngờ bởi nhiều người cho rằng đây là cảnh phim không quá hở hang, thậm chí còn không táo bạo bằng một số trang phục của Park Min Young ngoài đời.

Sooyoung cũng nhờ "thế thân" trong cảnh lộ ngực

Trong phim "My Spring Days", Sooyoung vào vai một nữ chuyên gia dinh dưỡng. Khi bệnh nhân không chịu ăn uống, cô đã quyết định cởi áo ngoài, cho bệnh nhân xem vết sẹo mổ tim của mình, để họ hiểu ra rằng cô cũng đang chống chọi với cái chết từng ngày.

Ở phân cảnh này, nhân vật nữ do Sooyoung đóng phải lột á ngoài, chỉ mặc áo ngực khoe vết sẹo dài. Dù được nhận xét đây không phải cảnh phim phản cảm, thậm chí được khen ngợi vì tính nhân văn nhưng Sooyoung vẫn không tự mình thực hiện cảnh quay này.

Nữ diễn viên Im Soo Jung từng gây chú ý với cảnh khỏa thân hoàn toàn trong phim "All about of my wife" (Cô vợ lắm chiêu). Nhưng trên thực tế, cảnh quay đã sử dụng diễn viên đóng thế.

Diễn viên đóng thế cảnh tắm và cảnh trên giường thay cho Park Shi Yeon trong "Marine Boy" (Chàng trai biển cả) thú nhận: “Vì đó là cảnh đóng thế phải để lộ toàn bộ cơ thể nên trong mấy ngày trước khi quay, tôi đã hoàn toàn nhịn ăn”.

Trong bộ phim "A tale of legendary" (Của quý huyền thoại), nữ diễn viên gạo cội Yoon Yeo Jung cũng có cảnh quay yêu cầu nude 100%. Yoon Yeo Jung đã nhờ diễn viên đóng thế thực hiện cảnh quay này.

Lưu Diệc Phi không thoải mái khi đóng cảnh lộ lưng trần nên nhờ đóng thế

Tại Trung Quốc, có không ít nữ diễn viên lựa chọn đóng thế trong các cảnh nóng. Trong suốt sự nghiệp, Lưu Diệc Phi có cơ hội hóa thân vào nhiều vai diễn kinh điển như Tiểu Long Nữ hay Nhiếp Tiểu Thiến. Nếu như Tiểu Long Nữ trong "Thần Điêu Đại Hiệp" gây ấn tượng bởi vẻ đẹp như thần tiên thì Nhiếp Tiểu Thiến của "Thiện Nữ U Hồn" có phần gợi cảm và táo bạo hơn trong khâu "khoe da thịt". Vì không thoải mái thực hiện cảnh nóng, Lưu Diệc Phi tiết lộ đã phải nhờ đến đóng thế trong một cảnh lộ lưng trần.

Chương Tử Di thú nhận cảnh lộ lưng trần là nhờ người đóng thế

Trong bộ phim "Dạ Yến", Chương Tử Di đã sử dụng "thế thân" ở phân cảnh khoe trọn thân trên nóng bỏng. Vì không muốn lưng trần của mình bị phơi bày trên màn ảnh, Chương Tử Di đã được đạo diễn Phùng Tiểu Cương sắp xếp người tên là Thiệu Tiểu San đóng thế.

Từng có nhiều cảnh nóng bỏng trên màn ảnh nhưng trong phim "Lạc lối ở Bắc Kinh", Phạm Băng Băng đã nhờ "thế thân" tại các phân cảnh nóng bỏng với hai nam diễn viên Đồng Đại Vy và ảnh đế Lương Gia Huy.

Cam Lộ đóng thế Phạm Băng Băng

Theo đó, Cam Lộ sở hữu gương mặt hao hao mỹ nhân họ Phạm được chọn đóng thế. Khi đó, Cam Lộ mới 19 tuổi. Sau khi "thế thân" Phạm Băng Băng, Cam Lộ được chú ý và có nhiều bước ngoặt lớn khi tham gia nhiều dự án phim như "Công việc tuyệt vời của cha tôi", "Hổ phụ sinh hổ tử", "Quốc sĩ vô song Hoàng Phi Hồng"...

