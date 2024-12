Cái chết của những MV nhạc Việt

Rất hiếm hoi mới có một MV bị gỡ khỏi nền tảng sau khi ra mắt. Trước Hùng Huỳnh, Tuấn Hưng tự gỡ MV Quả táo vàng vì nhận quá nhiều phản ứng tiêu cực từ khán giả. Xa hơn, Sơn Tùng bị buộc gỡ MV There's No One At All vì hình ảnh nhạy cảm, bị dư luận lên tiếng dữ dội. Đây là những sản phẩm tâm huyết của từng nghệ sĩ nhưng mọi thứ đã "đổ sông đổ biển".

Thiệt hại nặng

Hùng Huỳnh là gương mặt mới của thị trường nhạc Việt, được biết tới từ game show Anh trai say hi. Trước khi ra mắt MV đầu tay, Hùng Huỳnh có cơ hội quảng bá cái tên "Chẳng thể nhắm mắt" trước hàng trăm nghìn người xem trực tuyến ở chung kết Rap Việt mùa 4. Rõ ràng, nam ca sĩ có bước chạy đà như mơ cho MV đánh dấu tên tuổi bản thân trên đường đua nhạc Việt.

Sau một ngày ra mắt, MV Chẳng thể nhắm mắt khởi đầu suôn sẻ. Những người hâm mộ của Hùng Huỳnh và fan từ Anh trai say hi đổ vào ủng hộ MV. Nhưng sau đó, Hùng Huỳnh vấp phải phản ứng trái chiều. Trước hết là ca khúc của nam ca sĩ bị nhận định quá nhạt nhẽo. Tiếp theo, MV Chẳng thể nhắm mắt vướng nghi vấn đạo nhái.

Lời xin lỗi từ Hùng Huỳnh và hành động ẩn/gỡ MV trên YouTube như một sự thừa nhận từ nam ca sĩ cho những tố cáo đạo nhái từ khán giả. Song, vấn đề là lời xin lỗi của Hùng Huỳnh tiếp tục bị phản ứng vì không đi thẳng trọng tâm. Thêm nữa, bài đăng ẩn ý của cộng sự Hùng Huỳnh - producer làm nhạc cho ca khúc - chẳng giúp được gì, mà càng đổ dầu vào lửa.

Từ một MV đã cận kề ngưỡng chen chân vào "top trending", Chẳng thể nhắm mắt về cơ bản đã bị khai tử. Với sản phẩm đầu tay, Hùng Huỳnh chưa đầu tư quá mạnh cho MV. Nhưng với chừng đó góc máy, trang phục, bối cảnh trường quay và dàn cameo, kinh phí sản xuất tính bằng vài trăm triệu.

Một MV được đầu tư, cùng vô vàn công sức quảng bá, những giây phút "vàng" của Hùng Huỳnh trên sóng Rap Việt mùa 4 coi như mất hút. Nam ca sĩ và ê-kíp của mình chỉ có thể trách bản thân khi vướng vào điều tệ nhất trong sản phẩm âm nhạc. Đạo nhạc một ca khúc có thể mơ hồ để xác định, nhưng trùng lặp hình ảnh giữa các MV sẽ dễ dàng bị khán giả "soi" ra.

Hùng Huỳnh chịu ảnh hưởng lớn từ các thần tượng Kpop.

Bài học cho Hùng Huỳnh

Việc MV Chẳng thể nhắm mắt có nhiều hình ảnh tương đồng MV Standing Next to You của Jungkook có thể xảy ra từ 2 kịch bản: Ý tưởng MV là của Hùng Huỳnh, truyền đạt cho đạo diễn xây dựng kịch bản, đường hình. Hoặc là kịch bản, đường hình hoàn toàn đến từ vai trò sáng tạo của đạo diễn/ê-kíp quay MV và Hùng Huỳnh đặt niềm tin vào những cộng sự.

Bất kể thế nào, Hùng Huỳnh với vai trò của người đứng đầu sản phẩm cũng hứng chỉ trích. Đó là sự khắc nghiệt cho những nghệ sĩ âm nhạc đang hoạt động trên thị trường, khi yêu cầu cho họ ngày càng lớn. Không chỉ làm tốt vai trò của mình, những ca sĩ/rapper giờ cần kiểm soát tốt cả một quá trình tạo ra sản phẩm, nếu không có thể sập bẫy bất cứ lúc nào.

Thời có nhiều sản phẩm nhạc Việt đạo nhái thị trường khác đã qua từ lâu. Chỉ một cảnh quay trùng lặp trong MV, nghệ sĩ sẽ bị lên án. Đặc biệt, với trường hợp của Hùng Huỳnh, khi vướng nghi vấn đạo nhái Jungkook (BTS), anh đối diện sức ép cực lớn từ cộng đồng fan lớn nhất Kpop hiện tại.

Phản ứng quyết liệt từ khán giả với MV Chẳng thể nhắm mắt cho thấy tín hiệu tích cực của một thị trường được "soi" kỹ hơn và có tính phản biện gắt gao từ chính khán giả - những người định đoạt sự nghiệp cho một nghệ sĩ.

Từ trường hợp của Tuấn Hưng đến Hùng Huỳnh, bi kịch phải gỡ MV là lời cảnh tỉnh cho tất cả nghệ sĩ cần nghiêm túc, chỉn chu nhất có thể trước khi ra mắt một sản phẩm. Sự am hiểu của nhiều khán giả hiện tại có thể soi ra một ca khúc sáo rỗng, một ca khúc với cách làm cũ kỹ và cả những MV kém chất lượng.

Còn nhìn ở góc độ khác, sau cú vấp, Hùng Huỳnh xử lý chuyên nghiệp vì thẳng tay ẩn MV, thay vì tiếp tục chày cối, để MV đón "sóng" chỉ trích để tạo hiệu ứng truyền thông ngược như Pickleball. Suy cho cùng, Hùng Huỳnh vẫn là gương mặt trẻ đầy tiềm năng của thị trường.

Ít ca sĩ dám tung MV đầu tư và hoạt động quảng bá mạnh ngay từ sản phẩm ra mắt như Hùng Huỳnh. Sự cố của Chẳng thể nhắm mắt là bài học đắt giá về sau của Hùng Huỳnh. Với một ca sĩ được đào tạo từ Hàn Quốc, chịu ảnh hưởng sâu sắc của Kpop, khi trở về Việt Nam và đi theo con đường đó, Hùng Huỳnh phải giải được bài toán làm sao để không là cái bóng của những thần tượng đình đám.