- Dành nhiều thời gian cho con gái như vậy, anh chị đã hâm nóng tình cảm bằng cách nào để duy trì tình yêu?

Từ lúc có con đến nay gia đình tôi cũng xảy ra khá nhiều chuyện như việc mẹ chồng bị bệnh nặng nên chồng tôi cũng không ở Việt Nam khi con được 1 tháng tuổi. Chúng tôi có nhiều thứ để lo lắng, quan tâm hơn nhưng cũng chính vì thế mà cả hai biết trân trọng và yêu thương nhau hơn. Đây là khoảng thời gian khó khăn với tất cả mọi người thì mình phải làm sao cố gắng vượt qua nó chứ không phải là than vãn vì có những điều vốn dĩ là bất khả thi.

Bây giờ vợ chồng tôi đang ở xa nhau và mỗi người phải lo lắng rất nhiều cho cuộc sống, nên lúc này phải là chỗ dựa cho nhau chứ không phải gây chuyện, cãi cọ làm gì.

- Chồng là người nước ngoài, lại kém chị một tuổi, anh chị có gặp khó khăn trong giao tiếp hay quan điểm sống? Khi có mâu thuẫn, anh chị giải quyết như thế nào?

Tôi cảm thấy rất may mắn vì là có chồng và có con khá muộn so với lứa tuổi nhưng tôi cảm thấy nó xứng đáng. Nói đúng hơn là cả hai chúng tôi đều may mắn. Chồng tôi may mắn khi quen được tôi và tôi cũng may mắn khi gặp được anh ấy.

Hai người sinh ra trên đời là hai bản thể khác nhau, đến anh chị em ruột còn chẳng hiểu hết nhau nên việc hai con người xa lạ mâu thuẫn cũng là điều bình thường. Tuy nhiên, khi đến với nhau, chúng tôi dựa trên sự tôn trọng, yêu nhau và thấu hiểu chia sẻ nên có bất cứ chuyện gì đều cùng bàn bạc với nhau để đưa ra được ý kiến tốt nhất.

Hơn nữa, chồng rất chiều tôi, luôn hỗ trợ tôi 100%. Biết bản thân mình được nhường nhịn hơn nên tôi cũng cố gắng hạn chế cá tính, không làm gì quá đáng để giữ gìn hạnh phúc gia đình, mọi thứ đều ở trong giới hạn thì tự khắc cuộc sống sẽ dễ thở hơn!