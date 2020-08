BTV Xuân Anh hé lộ hậu trường quay bản tin thời tiết trong ô tô giữa trời nắng gắt 57 độ C

Thứ Ba, ngày 18/08/2020 16:50 PM (GMT+7)

Khán giả ngưỡng mộ với tinh thần làm việc hết lòng của ê-kíp VTV khi thực hiện bản tin thời tiết đặc biệt trong ô tô đóng kín với nhiệt độ lên đến 57 độ C.

Mới đây, BTV Xuân Anh và Ban thời tiết VTV đã khiến khán giả không khỏi ngỡ ngàng khi theo dõi bản tin thời tiết với phóng sự đặc biệt vào ngày 9/8. Nữ BTV cùng các đồng nghiệp đã thực hiện một phóng sự cảnh báo về sự nguy hiểm đối với một người bị bỏ lại trong xe ô tô đóng kín cửa trong thời tiết oi bức.

Trong đoạn tin, Xuân Anh ngồi trong một chiếc ô tô đã tắt động cơ và không mở máy lạnh trong khoảng thời gian 30 phút để so sánh nhiệt độ trong xe và ngoài trời. Đồng hành với nữ BTV là một vị bác sĩ có nhiệm vụ theo dõi huyết áp và nhịp tim của cô.

Trước khi vào xe, Xuân Anh có sức khỏe bình thường. Sau đó, theo thời gian, BTV có trạng thái bị sốc nhiệt, mắt hoa, tay run, nhịp tim lên tới hơn 120 khi ở trong ô tô đóng kín và không mở điều hoà, đậu giữa trời nắng 30 phút. Sự thay đổi nhiệt độ từ 49 độ C lên tới 57 độ C khiến người xem cảm thấy "chóng mặt".

Để khán giả cảm nhận được rõ ràng nhất, BTV Xuân Anh đã tự mình làm thử nghiệm: “Mình thực hiện bản tin tại hiện trường vì muốn gửi một thông điệp sâu sắc tới các bậc phụ huynh đừng chủ quan bỏ quên trẻ nhỏ trên xe ô tô, nên lần này ekip lựa chọn trải nghiệm xem sức nóng trong ô tô để lâu dưới nắng gắt thì ảnh hưởng thế nào tới sức khoẻ con người”.

Sau khi xem phóng sự, nhiều khán giả bày tỏ sự ngưỡng mộ với sự hết lòng với các bản tin của những BTV thời tiết như Xuân Anh.

Theo chia sẻ của bác sĩ Lương Quốc Chính (bệnh viện Bạch Mai), ngạt thở và sốc nhiệt là hai nguyên nhân chính khiến con người có thể tử vong khi ở trong ôtô đóng kín không mở máy lạnh đậu trong thời tiết nóng. Bởi khi xe đóng kín cửa, mức oxy bên trong xe giảm, khí carbon monoxide do rò rỉ khí thải tăng lên. Do đó, người bị ngạt không hề có phản ứng tự vệ, cơ thể không được báo trước. Đến khi bị sốc do thiếu oxy, cơ thể ngột ngạt, khó thở thì lập tức họ đã rơi vào trạng thái hôn mê, lịm dần và tử vong do ngạt.

Khi được hỏi về những khó khăn trong quá trình thực hiện, Xuân Anh nhớ lại: “Khó khăn nhất là việc liên hệ với chuyên gia. Ban đầu chúng mình không thể liên lạc được với bác sĩ nào đồng ý hỗ trợ thử nghiệm này vì khá nhiều lý do bất khả kháng. Một ngày trước khi quay, may mắn đã mỉm cười khi chúng mình liên hệ được với bác sĩ Phạm Ngọc Duy - trưởng khoa Cấp cứu và Chống độc, bệnh viện Nhi Trung Ương. Bác sĩ rất nhiệt tình hỗ trợ cả về con người lẫn cơ sở vật chất để thực hiện thử nghiệm thành công”.

Được biết, đây không phải lần đầu Xuân Anh xuất hiện trong những bản tin hiện trường có phần nguy hiểm. Nữ BTV 9X cho biết cách kể chuyện thế nào để truyền tải thông tin là điều rất quan trọng. “Có thể chỉ là những câu chuyện cũ nhưng cách kể phải mới, thể hiện sáng tạo và hiện đại. Như thế sẽ có hiệu quả và thu hút khán giả hơn”.

Khán giả theo dõi bản tin thời tiết VTV có lẽ không xa lạ với gương mặt của BTV trẻ Xuân Anh. Gây thiện cảm với khán giả nhờ ngoại hình tươi tắn, lối dẫn mạch lạc, Xuân Anh mỉm cười hạnh phúc khi được ghi nhận nhiều hơn trong lòng khán giả: “Mình hạnh phúc nhất là khi thấy sản phẩm lên sóng nhận được phản hồi từ khán giả, bất kể là khen hay chê. Khen thì hạnh phúc, mà chê thì lấy đó làm bài học rút kinh nghiệm cho những lần sau. Bất luận đúng sai, có khen có chê tức là khán giả có quan tâm tới sản phẩm. Đó chính là động lực để Xuân Anh và các bạn đồng nghiệp cố gắng làm việc tốt hơn nữa”.

Nguồn: http://danviet.vn/btv-xuan-anh-he-lo-hau-truong-quay-ban-tin-thoi-tiet-trong-o-to-giua-troi-nang-gat-57-do-c-50202018816492020.htm