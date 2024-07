BlackPink trở lại

2NE1 trở lại

Tối 21/7, YG Entertainment thông báo 2NE1 tái hợp nhân dịp kỷ niệm 15 năm ra mắt. Nhóm nhạc nữ đình đám thế hệ 2 sẽ cùng nhau thực hiện chuyến lưu diễn toàn cầu, bắt đầu tại Seoul vào tháng 10.

Chuyến lưu diễn sau đó của nhóm đến Nhật Bản, Osaka tháng 11 và Tokyo tháng 12, kéo dài đến năm 2025.

2NE1 tái hợp, tổ chức world tour, bắt đầu từ tháng 10/2024 và kéo dài đến năm 2025.

Chủ tịch YG - Yang Hyun Suk - xuất hiện trước ống kính chia sẻ về kế hoạch sắp tới. Ông hy vọng rằng "những người lớn lên cùng âm nhạc của 2NE1 sẽ có thể sống lại ký ức" tại buổi hòa nhạc này.

2NE1 là nhóm nữ bốn thành viên gồm CL, Park Bom, Dara và Minzy, được thành lập năm 2009 bởi YG. Các cô gái có phong cách ấn tượng, khác biệt, là một trong những nhóm nhạc nổi tiếng hàng đầu thế hệ 2. Nhóm gây tiếng vang tại châu Á với những bản hit như I am the best, Fire, I don’t care, Lonely…

Nhóm tuyên bố tan rã cuối năm 2016 và phát hành bài hát cuối năm 2017. Tháng 4/2022, nhóm tái hợp bằng màn biểu diễn trên sân khấu lễ hội đình đám Coachella.

BlackPink có tour diễn vòng quanh thế giới năm 2025

Nhiều kế hoạch trong năm 2025 được Yang Hyun Suk hé lộ, trong đó có sự hiện diện của BlackPink. Các thành viên không còn ký hợp đồng cá nhân với YG, nhưng vẫn tiếp tục hoạt động nhóm. Phía YG đảm bảo thực hiện công việc nhóm của bốn cô gái.

Yang Hyun Suk cho biết “gà nhà” chuẩn bị tour diễn vòng quanh thế giới năm 2025, bắt đầu là BlackPink. Ngoài ra, Babymonster và Treasure cũng dự kiến thực hiện chuyến lưu diễn của riêng mình.

BlackPink khởi động chuyến lưu diễn vào năm 2025. Việt Nam từng là điểm dừng chân tour Born Pink (2023) của nhóm.

Hôm 19/7, YG Entertainment công bố thông tin chi tiết về buổi fan meeting kỷ niệm 8 năm BlackPink ra mắt. Người hâm mộ toàn cầu đều có thể tham gia bằng cách đăng thư, hình vẽ, ảnh… bằng cách sử dụng hashtag #Our_Area_With_Blink. Địa điểm và thời gian của buổi fan meeting chưa được thông báo.

Nhân dịp thành lập nhóm, BlackPink phát hành bộ phim ca nhạc BlackPink World Tour [Born Pink] In Cinemas vào 31/8. Bộ phim ghi lại các buổi biểu diễn từ chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới Born Pink của nhóm, sẽ được phát hành tại hơn 110 quốc gia, trở thành phim hòa nhạc được trình chiếu rộng rãi nhất của nhóm nhạc nữ.

Bên cạnh đó, chủ tịch YG nhắc nhở người hâm mộ nhóm Winner rằng Song Min Ho và Kang Seung Yoon sẽ xuất ngũ vào năm sau. Cùng thời điểm đó, Akmu tiếp tục các hoạt động quảng bá.

Gợi ý về dự án mới, Yang Hyun Suk hé lộ từ khóa “Next Monster”, khán giả dự đoán ông ám chỉ đến những thực tập sinh sẽ sớm ra mắt.

