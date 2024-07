BlackPink hội tụ đông đủ

Ngày 25/7, tài khoản Instagram chính thức của BlackPink đăng thông báo về hoạt động nhóm đầu tiên trong năm 2024.

Theo thông báo, Jisoo, Jennie, Rosé và Lisa dự kiến xuất hiện cùng nhau tại buổi họp báo ra mắt mắt phim tài liệu BlackPink World Tour Born Pink in Cinemas tại trung tâm thương mại Time Square ở quận Yeongdeungpo, Seoul, Hàn Quốc, vào ngày 9/8.

BlackPink chính thức tái hợp vào ngày 9/8.

Đây là lần đầu tiên 4 cô gái nhà YG có hoạt động nhóm chính thức đầu tiên sau khoảng 11 tháng tập trung vào phát triển sự nghiệp solo. Lần tụ họp này ngoài ra mắt phim tài liệu, còn để kỷ niệm 8 năm thành lập nhóm cùng người hâm mộ.

YG Entertainment cho biết BlackPink không đưa ra phát ngôn hay tổ chức hỏi - đáp, mà chỉ chào hỏi người hâm mộ trên thảm hồng.

Tin BlackPink tái hợp khiến người hâm mộ háo hức và an lòng. Gần một năm qua, việc các cô gái tập trung vào các hoạt động cá nhân và có định hướng sự nghiệp riêng khiến fan chung lo lắng ngày tan rã của BlackPink ngày càng gần.

Cư dân mạng bình luận: "Thật hạnh phúc khi thấy họ trở lại bên nhau", "Các nữ hoàng đã trở lại. Từng người họ là ngôi sao nhưng càng tỏa sáng hơn khi đứng cạnh nhau. Dù không thể tham gia, tôi ủng hộ các bạn đến hơi thở cuối cùng. Bỏ qua những kẻ thù ghét sang một bên. Mãi yêu các bạn!", "Thấy buồn vì mình không phải người Hàn Quốc", "Ước gì có thể một lần nhìn thấy họ", "Mong chờ ngày BlackPink tái hợp"...

BlackPink World Tour Born Pink in Cinemas công chiếu tại 110 quốc gia trên toàn thế giới vào ngày 31/7.

Trước đó, kênh Weverse (mạng xã hội ở Hàn Quốc) của BlackPink đăng thông tin nhóm nhạc tổ chức sự kiện Our Area With Blink vào ngày 8/8 nhân dịp 8 năm thành lập. Tuy nhiên, đây là sự kiện ký tặng người hâm mộ mang tính chất riêng tư, chỉ có 88 người hâm mộ may mắn được chọn tham gia. Các Blink cạnh tranh nhau dựa trên các bài dự thi với chủ đề liên quan đến bộ tứ Pink Venom. Hình thức bài dự thi tùy vào sức sáng tạo của fan, có thể là thư tay, ảnh hay bất kỳ loại hình nghệ thuật nào.

Ngoài ra, ngày 21/7, ông Yang Hyun Suk, Chủ tịch YG, gây bão mạng khi thông báo BlackPink sẽ có chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới vào năm 2025.

Hiện tại, Jisoo, Jennie, Rosé và Lisa chỉ hoạt động dưới trướng YG với tư cách thành viên BlackPink, không gia hạn hợp đồng cá nhân. Jisoo, Jennie và Lisa thành lập công ty riêng để quản lý các lịch trình solo, trong khi Rosé là nghệ sĩ thuộc The Black Label - công ty của nhà sản xuất Teddy, người đứng sau các bản hit của nhóm.

