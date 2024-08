Bị xử phải đền hơn 6 tỉ đồng, công ty của Sơn Tùng M-TP đề nghị hủy phán quyết trọng tài

Xử phạt hành chính 70 triệu đồng MV There's No One At All của Sơn Tùng M-TP ra mắt vào tháng 4-2022 và gây nên nhiều tranh cãi. Sau 1 tháng ra mắt, Bộ VH-TT&DL vào cuộc và xử lý vi phạm. Công ty M-TP Entertainment bị xử phạt hành chính 70 triệu đồng và buộc tiêu hủy văn hóa phẩm có nội dung độc hại; buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm; buộc tháo gỡ bản ghi âm, ghi hình, văn hóa phẩm có nội dung độc hại dưới hình thức điện tử trên môi trường mạng và kỹ thuật số.