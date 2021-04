Bị hỏi “Brad Pitt có mùi thế nào”, câu trả lời của sao nữ này “gây bão” mạng xã hội

Trước câu hỏi khiếm nhã, cách xử lý của nữ minh tinh khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Mới đây, nữ minh tinh Youn Yuh Jung đã làm nên kỳ tích khi trở thành diễn viên Hàn Quốc đầu tiên đạt giải Oscar về diễn xuất và được vinh danh hạng mục “Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất” với bộ phim Minari. Nữ diễn viên chính là người châu Á thứ hai đạt giải ở hạng mục này sau diễn viên gốc Nhật Miyoshi Umeki vào năm 1958.

Ngôi sao Brad Pitt chính là người công bố và trao giải thưởng cho diễn viên 73 tuổi. Được biết, bộ phim Minari mặc dù là phim tiếng Hàn nhưng không phải của điện ảnh Hàn sản xuất. Công ty giải trí Plan B do Brad Pitt đồng sáng lập chính là công ty đồng sản xuất bộ phim này.

Youn Yuh Jung đã có màn tương tác thú vị với tài tử nổi tiếng thu hút sự chú ý của dân mạng. Nữ diễn viên khen Brad Pitt đẹp trai, và phát biểu hài hước: “Ngài Brad, cuối cùng đã được gặp anh rồi” khiến cả khán phòng bật cười. Đồng thời, ngôi sao Minari cũng than vãn về việc mọi người đọc sai tên bà, kể cả Brad Pitt, nhưng bà sẵn lòng bỏ qua hết trong ngày vui này.

Sau khi nhận giải thưởng và có khoảng thời gian giao lưu với báo giới, rất nhiều người, trong đó phần lớn là phóng viên, đã liên tục đặt câu hỏi cho nữ diễn viên gạo cội về… Brad Pitt. Gây chú ý, còn có một phóng viên hỏi bà về việc Brad Pitt có mùi như thế nào. Không hề nao núng trước câu hỏi thiếu tế nhị, Youn Yuh Jung trả lời ngắn gọn với thái độ thoải mái: “Tôi không có ngửi cậu ấy, tôi có phải là chó đâu”.

Câu trả lời của nữ diễn viên ngay lập tức “gây bão” trên mạng xã hội. Nhiều người dành lời khen cho tài ứng biến linh hoạt, khéo léo trước câu hỏi thô lỗ và kém duyên của nam phóng viên nọ. Trên Twitter, các dân mạng tỏ thái độ bực bội: “Câu hỏi quá vô duyên, thật may Youn Yuh Jung có câu trả lời ấn tượng”, “Đây có bị coi là sỉ nhục không?”, “Thay vì hỏi về bộ phim và cảm nhận khi thắng giải, họ toàn hỏi về Brad Pitt, lại còn Brad Pitt có mùi như thế nào”, “Thật quá đáng”...

Một tình huống hài hước khác thuộc về nam diễn viên Daniel Kaluyya. Khi được xướng tên thắng giải “Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất” vượt qua nhiều đối thủ nặng ký khác, tài tử da màu đã hớn hở lên sân khấu nhận giải. Tuy nhiên, có thể do hồi hộp vì lần đầu đoạt giải lớn, Daniel Kaluyya đã có lời phát biểu đi vào lòng người: “Cuộc sống thật đáng kinh ngạc. Mẹ và bố tôi đã làm chuyện ấy và sinh ra tôi. Điều đó thật tuyệt. Và bạn biết đây, tôi hạnh phúc khi được đứng ở đây”.

Câu nói của Daniel khiến mẹ và em gái anh ngồi dưới khán phòng phải ôm mặt vì xấu hổ. Có lẽ không ai nghĩ rằng mình sẽ được con trai nhắc đến theo cách “khó đỡ” như vậy tại một sự kiện long trọng như Oscar. Biểu cảm của mẹ nam tài tử nhanh chóng được chia sẻ mạnh mẽ trên mạng xã hội và trở thành meme mới được ưa chuộng trên Twitter.

Daniel Kaluuya được biết tới với vai diễn trong phim kinh dị Get Out năm 2018. Anh cũng đã nhận được đề cử Oscar đầu tiên trong sự nghiệp nhờ bộ phim đình đám này. Từ thành công đó, Daniel đã thừa thắng xông lên, với các vai diễn gây chú ý trong Black Panther, Queen & Slim, và đạt giải Oscar với bộ phim Judas and the Black Messiah.

