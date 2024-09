Bên trong Bữa tiệc Trắng khét tiếng của ông trùm vừa bị bắt

Những Bữa tiệc Trắng khét tiếng của Sean Combs (Diddy) là chủ đề bàn tán sôi nổi trong nhiều năm. Nhiều người nổi tiếng góp mặt trong sự kiện thường niên từng được xem là biểu tượng văn hóa của Hollywood này, nhưng chưa một ai thực sự tiết lộ những gì họ trải qua.

Sean Combs đứng trên ban công dẫn dắt một trong những Bữa tiệc Trắng khét tiếng. Ảnh: Getty Images.

Tuy nhiên, sau khi ông trùm âm nhạc tai tiếng bị bắt vào ngày 16/9, chính quyền liên bang gây sốc khi công bố Diddy chỉ đạo và dàn dựng những bữa tiệc tình dục dữ dội kéo dài nhiều ngày, có sử dụng ma túy và rượu nặng.

Trong những lần “thả phanh” này, người sáng lập hãng Bad Boy Records bị cáo buộc ép buộc cả trai lẫn gái tham gia vào các hành vi tình dục đa dạng và ghi hình toàn bộ.

Theo cáo trạng, rapper I'll Be Missing You lạm dụng thể xác, tinh thần và lừa dối các nạn nhân để đảm bảo họ tham gia vào các bữa tiệc thác loạn. Diddy thậm chí đánh, đá, ném đồ vật và đôi khi kéo tóc nạn nhân.

Diddy bác bỏ tất cả cáo buộc buôn bán tình dục, tống tiền và mại dâm. Mặc dù vậy, trong cuộc phỏng vấn năm 1999 trên Entertainment Tonight, nhà sản xuất âm nhạc 6X từng dự đoán những bữa tiệc xa hoa có thể khiến y phải ngồi tù.

“Họ có thể bắt giữ tôi, làm đủ trò điên rồ chỉ vì chúng tôi muốn có khoảng thời gian vui vẻ”, Diddy nói hơn 20 năm trước.

Không rõ liệu có ngôi sao Hollywood nào biết về tội ác của Diddy hay không, nhưng không ít người từng chia sẻ thoáng qua về những bữa tiệc do ông trùm tổ chức mà họ tham dự.

Ashton Kutcher bắt đầu chơi với Sean Combs vào đầu những năm 2000 khi cả hai cùng làm việc cho MTV. Trong lần xuất hiện năm 2019 trên Hot Ones, tài tử That '70s Show có chia sẻ về tình bạn kỳ lạ với Diddy. Tuy nhiên, khi được hỏi về bữa tiệc yêu thích nhất, Kutcher từ chối trả lời.

“Tôi có rất nhiều điều không thể kể hết. Cũng không thể kể câu chuyện đó được... Những câu chuyện tiệc tùng của Diddy là một thứ ký ức kỳ lạ”, nam diễn viên chia sẻ sau một lúc lâu im lặng.

Ashton Kutcher chơi trò đu dây xích qua hồ bơi tại bữa tiệc ở Beverly Hills vào năm 2009. Ảnh: Zuma.

Selma Fonseca, phóng viên ảnh giải trí của Mỹ, tình cờ có mặt trong bữa tiệc mà Kutcher tham gia tại biệt thự trong khu dân cư Bel Air (Los Angeles, Mỹ) của Diddy.

Fonseca kể với The New York Post Kutcher biết cách khuấy động không khí. Anh nắm lấy xích đu và ném mình qua hồ bơi cùng một vị khách khác. Thời điểm đó, Kutcher đang ở đỉnh cao sự nghiệp và vừa mới bắt đầu hẹn hò với Demi Moore.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý ở bữa tiệc không phải Kutcher mà là bầu không khí thay đổi khi trời về tối.

“Nó không giống như lễ trao giải Oscar, nơi mọi người nhận giải thưởng. Nó chỉ để vui thôi. Nó không phải là một bữa tiệc Hollywood điển hình. Khi trời trở nên tối hơn, mọi người trở nên nhạy cảm hơn. Có những người hôn nhau. Chris Brown đang hôn Amber Rose”, nữ phóng viên nhớ lại.

Fonseca kể thêm khách mời có vẻ phê cần sa và thuốc lắc, nhưng không thấy Diddy sử dụng bất kỳ loại ma túy nào.

Trong một tập của chương trình truyền hình thực tế Keeping Up With the Kardashians vào năm 2014, Khloé Kardashian kể với chị gái Kourtney Kardashian đã dành cuối tuần với một nhóm bạn, bao gồm Diddy, Quincy Combs, Justin Bieber và French Montana.

Khloé úp mở về việc một nửa số người tham dự bữa tiệc để ngực trần. Tuy nhiên, khi Kourtney hỏi chi tiết về bữa tiệc, Khloé im lặng, còn yêu cầu bạn thân Khadijah Haqq (cũng tham gia bữa tiệc) ngừng nói chuyện.

Những cô gái ngực trần đóng giả nàng tiên cá. Ảnh: WireImage.

Usher sống cùng Diddy ở New York vào những năm 1990, khi anh còn là thiếu niên. Không khó hiểu khi Usher biết được những bí mật của người cố vấn.

Khi trả lời phỏng vấn tạp chí Rolling Stone vào năm 2004, giọng ca My Boo tiết lộ luôn có phụ nữ xung quanh trong thời gian anh sống với Diddy.

“Bạn mở cửa và thấy ai đó đang làm chuyện đó hoặc nhiều người trong phòng đang quan hệ tình dục tập thể. Bạn không bao giờ biết điều gì sẽ xảy ra”, Usher nói.

Hơn một thập kỷ sau, Usher thừa nhận trong cuộc phỏng vấn với Howard Stern có những điều kỳ lạ diễn ra tại nhà của Diddy.

“Tôi có cơ hội nhìn thấy một số thứ. Tôi đến đó để xem lối sống và tôi đã thấy nó. Tôi không biết liệu tôi có thể đắm chìm và hiểu được những gì tôi đang nhìn thấy hay không. Tôi cũng có sự tò mò của riêng mình. Tôi chỉ không hiểu được thôi. Nó khá hoang dã và điên rồ”, nam ca sĩ sinh năm 1978 chia sẻ.

Sau đó, anh thẳng thừng bác bỏ khi được hỏi liệu có bao giờ để con mình ở với Diddy không.

Trong khi những người nổi tiếng trên nhắc đến Diddy với thái độ kể lại những gì đã thấy, 50 Cent tỏ ra không thiện cảm với nam rapper trong nhiều năm, trước khi tin tức về hành vi lạm dụng bị phanh phui.

“Tôi thẳng thắn về việc không đến các bữa tiệc của Puffy (nghẹ danh khác của Sean Combs) và làm những điều như thế. Tôi đã tránh xa thứ đó nhiều năm rồi. Đó chỉ là một năng lượng khó chịu liên quan đến nó”, rapper sinh năm 1975 chia sẻ với tờ Hollywood Reporter vào tháng 7/2024.

Khi được hỏi tại sao nhiều ngôi sao khác vẫn chưa lên tiếng chỉ trích Diddy, rapper In Da Club cho rằng có thể những người nổi tiếng xung quanh Diddy cũng có liên quan đến bê bối tình dục.

"Một số người trong số họ đã tham gia các bữa tiệc và tận hưởng. Họ không biết cái quái gì trên băng ghi âm hoặc cái gì không có trên băng ghi âm. Họ sẽ không nói bất cứ điều gì vì họ có thể đã quá vui vẻ", anh nhấn mạnh.

Những người mẫu mặc sexy là điểm nhấn không thể thiếu trong các Bữa tiệc Trắng. Ảnh: Getty Images.

"Sâm panh từ thiên đường" được phục vụ cho khách bởi những người mẫu hóa trang thành thiên thần tại bữa tiệc Ngày Lao động của Diddy năm 1999. Ảnh: Zuma.

Người mẫu bikini xuất hiện bữa tiệc năm 2007 do Diddy tổ chức tại nhà riêng ở East Hampton, New York. Ảnh: Selma Fonseca.

Ngược lại với 50 Cent, Ray J tuyên bố với nhà báo Chris Cuomo của News Nation vào tháng 9/2024 rằng anh và hầu hết đồng nghiệp đều sốc về vụ bắt giữ ông trùm.

Bạn trai cũ Kim Kardashian khẳng định có tham dự một số bữa tiệc của Diddy trong nhiều năm nhưng chưa bao giờ nhìn thấy những thứ đang được bàn luận, chưa bao giờ vào những căn phòng kín cũng không biết đến sự tồn tại của chúng.

Kendra Wilkinson, bạn gái cũ của ông trùm Playboy quá cố Hugh Hefner, kể trên chương trình phát thanh Kyle and Jackie O vào tháng 9 đã đến một hoặc 2 bữa tiệc của Diddy và “chúng không giống như những gì cảnh sát liên bang tuyên bố”.

“Tôi đã có một thời thanh xuân tuyệt vời. Tôi thực sự chẳng thấy gì cả. Theo tôi, tình dục vẫn là tình dục. Tôi không nói rằng không có điều gì tồi tệ xảy ra. Tôi muốn nói rằng không có điều gì tồi tệ từng xảy ra với tôi”, người đẹp tóc vàng bình luận.

Các bữa tiệc của Diddy luôn quy tụ những cái tên hàng đầu trong ngành giải trí Mỹ. Trong ảnh, Diddy khoác vai bạn gái vào năm 2000 là Jennifer Lopez. Ảnh: PM.

Theo phóng viên Selma Fonseca, càng về đêm, không khí bữa tiệc càng thêm "nhạy cảm". Ảnh: Getty Images.

Nguồn: [Link nguồn]