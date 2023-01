Ái nữ tỷ phú Huawei đóng vai cô gái nhà quê

Theo 163, Diêu An Na - con gái tỷ phú người Trung Quốc Nhậm Chính Phi - gần đây xuất hiện trong phim truyền hình Đến nơi có gió, lên sóng từ ngày 3/1. Trong phim, cô gái 25 tuổi vai Tạ Cầm - chủ cửa hàng tạp hóa hiền lành, dễ mến. Cô nảy sinh tình cảm với nam chính Tạ Chi Dao (Lý Hiện đóng). Nữ chính của phim là Lưu Diệc Phi.

Qua những tập đầu, nhân vật Tạ Cầm luôn dành tình cảm đặc biệt cho Chi Dao. Cô thậm chí còn trách móc khi nam chính không quan tâm.

Tạo hình cô gái nhà quê của Diêu An Na trong Đến nơi có gió.

Từ khi gia nhập showbiz, Diêu An Na luôn được công ty quản lý đẩy mạnh tên tuổi. Song, lần này cô phải đóng vai phụ do xuất hiện trong tác phẩm truyền hình do Lý Hiện và Lưu Diệc Phi đóng chính. Trước đó, con gái tỷ phú công nghệ người Trung Quốc đóng chính trong Vách núi nhô trên bãi biển.

Diễn xuất lần này của Diêu An Na nhận nhiều bình luận tích cực. Sina nhận xét cô thể hiện tròn trịa vai diễn cô gái nhà quê, không bị rập khuôn, đóng băng với danh hiệu bình hoa di động như nhiều diễn viên trẻ hiện nay. Song, có ý kiến cho rằng nhan sắc của Diêu An Na không thể đọ lại với dàn sao trẻ nên khó lòng đảm nhận vai chính trong các phim truyền hình của đạo diễn nổi tiếng.

Đến nơi có gió kể về tình yêu, sự bình dị của những người trẻ giữa bộn bề, áp lực công việc, cuộc sống. Vai chính của phim là Hứa Hồng Đậu (Lưu Diệc Phi thủ vai). Cô từ bỏ công việc áp lực ở Bắc Kinh, tới Vân Nam sống với mong muốn thay đổi cuộc sống nhàm chán. Phim mang hơi hướm thể loại điền văn của truyện ngôn tình chuyển thể, nhằm mục đích chữa lành và không có nhân vật phản diện.

Tạo hình của Lưu Diệc Phi và Lý Hiện trong phim.

Diêu An Na là con gái út của Nhậm Chính Phi - người sáng lập tập đoàn công nghệ nổi tiếng Trung Quốc. Tuy nhiên, cô lại theo họ mẹ. Là con gái của gia tộc tỷ phú, cô thường được truyền thông ưu ái gọi là "công chúa".

Sau khi tốt nghiệp ngành Khoa học máy tính tại Đại học Harvard, Diêu An Na quyết tâm theo đuổi đam mê ca hát, diễn xuất. Con gái ông Nhậm Chính Phi từng phát hành hai sản phẩm âm nhạc nhưng bị chê cả giọng hát lẫn vũ đạo. Cô bắt đầu được công chúng đón nhận khi lấn sân sang diễn xuất.

