40.000 khán giả phủ kín ngọn đồi, 'xem chùa' Taylor Swift diễn

"Rất vui được gặp các bạn. Cảm ơn đã đến với tôi", Taylor Swift chào bằng tiếng Đức với 74.000 người hâm mộ trong sân vận động Olympic.

Ngọn đồi phía đông nam sân vận động, nơi có hàng chục nghìn khán giả, có góc nhìn trực diện, cao hơn toàn bộ sân Olympic. Họ mang theo dù, chăn, cắm trại, xem buổi hòa nhạc kéo dài 3h đồng hồ miễn phí mà không cần phải trả một đồng nào.

Núi người "xem chùa" buổi hòa nhạc của Taylor Swift tại Munich, Đức hôm 27/7. Ảnh: Getty, The Eras Tour.

Trang web Olympic viết: "Từ trên đỉnh đồi, bạn có thể ngắm nhìn quang cảnh tuyệt đẹp của công viên Olympic, Munich và dãy Alps. Tuy nhiên, trong nhiều thập kỷ, đồi Olympic cũng là điểm đến phổ biến để thưởng thức các buổi hòa nhạc ngoài trời miễn phí".

Trong những bức ảnh chụp địa điểm tổ chức buổi hòa nhạc, người hâm mộ tụ tập cắm trại trên ngọn đồi thoai thoải ngay phía sau sân vận động. Theo ước tính của cảnh sát, có 40.000 khán giả có mặt ở ngoài sân, 25.000 người trên đồi và 15.000 người ở không gian cạnh bờ kênh Nymphenburg.

Các video được khán giả ghi lại trên X (trước đây là Twitter), có thể nghe thấy Taylor Swift hét lớn chào đám đông bên ngoài từ trên sân khấu.

"Chúng ta có rất nhiều người ở công viên bên ngoài sân vận động, hàng ngàn người đang lắng nghe!" - cô nói với đám đông đang reo hò. "Tôi cảm thấy được chào đón, và chúng tôi sẽ dành cả đêm để cố gắng đền bù cho các bạn".

Không gian bên ngoài sân vận động Olympic, ước chừng 40.000 khán giả tụ tập xem Taylor diễn. Ảnh: Getty.

Tại buổi hòa nhạc, Taylor Swift khiến người hâm mộ phấn khích với màn biểu diễn guitar Fresh out the slammer - một trong những bất ngờ tại Eras Tour - kết hợp với bản hit You are in love.

Trước buổi diễn tại Munich, nữ ca sĩ đã có hai buổi diễn tại Hamburg, Đức vào 23-24/7. Sau đêm nhạc ở Đức, Taylor Swift sẽ đến thủ đô Warsaw (Ba Lan), trong hai đêm vào đầu tháng 8. Chặng lưu diễn vòng quanh thế giới phá kỷ lục của Swift tại châu Âu sẽ kết thúc với năm đêm nữa ở London (Anh).

