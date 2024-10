2 MC bình luận gây tranh cãi dưới bài đăng liên quan đến Anh Trai "Say Hi"

Sức nóng của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai và Anh Trai "Say Hi" vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt dù hai chương trình này đã chính thức kết thúc phát sóng. Mới đây, cả hai gameshow đều thông báo sẽ tiếp tục tổ chức concert với quy mô hàng chục nghìn khán giả tại Thủ đô Hà Nội vào tháng 12 tới đây.

Anh Trai "Say Hi" hiện đã công bố thời gian, địa điểm rõ ràng của concert thứ 3 là vào ngày 7/12 tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Trong khi đó, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai hiện đưa ra thông báo đêm nhạc sẽ được tổ chức trong tháng 12, còn NSND Tự Long tự mình tiết lộ sự kiện sẽ diễn ra tại Mỹ Đình.

ATVNCG và ATSH cùng tiếp tục tổ chức concert tại Hà Nội vào tháng 12.

Nếu thông tin này được chính thức xác nhận, hai gameshow này lại tiếp tục có màn đối đầu thú vị vào tháng 12 tới. Thời điểm này chắc hẳn khán giả yêu nhạc sẽ đồng loạt đổ về Hà Nội để theo dõi 2 đêm concert đặc biệt này.

Mới đây, một tài khoản mạng xã hội đăng tải dòng trạng thái tỏ ra phấn khích trước thông tin 2 concert đặc biệt này sẽ tiếp tục diễn ra tại Hà Nội. Bên cạnh đó, người này còn bày tỏ mong muốn 2 concert sẽ gộp lại thành 1 với sự xuất hiện của hơn 60 Anh Trai - Anh Tài. Bài đăng nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng, nhiều người vào để lại bình luận rôm rả, cho rằng nếu điều này trở thành sự thật thì đây sẽ là "siêu concert".

Thế nhưng, dưới bài đăng này cũng xuất hiện không ít bình luận mang tính công kích, tiêu cực từ người hâm mộ "chia phe" của 2 chương trình. Đáng chú ý, bình luận đến từ tài khoản Facebook của MC Minh Tiệp và MC Phương Huyền thu hút cộng đồng mạng hơn cả.

Nam MC Minh Tiệp để lại bình luận dưới bài đăng với nội dung: "Bên Say (Anh Trai "Say Hi" - PV) có thấy con trai đâu". Còn tài khoản Facebook MC Phương Huyền thì cho rằng: "Đẳng cấp với hàng chợ ghép vào nhau sao được".

Bình luận của 2 MC này khiến các fan của 2 chương trình "dậy sóng". Nhiều người lên tiếng cho rằng 2 MC này không nên có phát ngôn gây kích động và thiếu tôn trọng chương trình như vậy. Hơn nữa bình luận của MC Minh Tiệp còn mang tính kỳ thị giới tính, không phù hợp với MC, BTV nổi tiếng.

2 MC đều là gương mặt quen thuộc có hàng ngàn người theo dõi trên mạng xã hội.

Hiện tại, sau khi xuất hiện những bình luận gây tranh cãi, chủ nhân bài đăng hiện đã tạm khóa/xóa bài viết, 2 MC Minh Tiệp và Phương Huyền cũng đã khóa trang cá nhân và chưa đưa ra bất cứ phản hồi nào khác.

