Lần đầu tiên trong lịch sử giá dầu thô âm - Ai là người được lợi?

Trên thực tế, sự chênh lệch giữa giá dầu giao tháng Năm và tháng Sáu tại một thời điểm đã mở rộng đến 60,76 USD/thùng, mức chênh lệch lớn nhất trong lịch sử của hai hợp đồng dầu hàng tháng liền nhau. Điều này cho thấy, giá dầu giảm mạnh chỉ trong ngắn hạn.

Đánh giá tác động của giá dầu giảm trong bối cảnh hiện nay, ông Thịnh cho rằng không tác động quá lớn tới Việt Nam vì tình hình nhập khẩu xăng dầu của Việt Nam trong quý I/2020 đã giảm, các kho dự trữ dầu của chúng ta hiện cũng đã lấp đầy.

Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu xăng dầu các loại trong quý 1/2020 giảm cả về lượng, kim ngạch và giá so với cùng kỳ năm 2019, đạt 1,84 triệu tấn, trị giá 980,13 triệu USD, giá trung bình 532,4 USD/tấn. Riêng tháng 3/2020 nhập khẩu 487.485 tấn xăng dầu, tương đương 200,38 triệu USD, giá trung bình 411,1 USD/tấn, giảm 18,7% về lượng, giảm 36,8% về kim ngạch và giảm 22,3% về giá so với tháng 2/2020; so với cùng tháng năm 2019 cũng giảm mạnh 46,3% về lượng, giảm 64,3% về kim ngạch và giảm 33,5% về giá.