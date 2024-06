Nóng bảng xếp hạng EURO: Anh – Đức – Tây Ban Nha sớm “dắt tay nhau” vào vòng 1/8?

Vòng bảng EURO 2024 đã chứng kiến 7 trận đấu diễn ra cho tới hết ngày 16/6 và mặc dù lượt trận đầu tiên còn chưa kết thúc, một số đội tuyển đã được xác định sẽ gần như chắc chắn đi tiếp. Điều này xuất phát từ thể thức của giải, 6 bảng đấu thì sẽ có 4 đội xếp thứ 3 các bảng được vào vòng trong.

Đức - Tây Ban Nha - Thụy Sĩ gần như chắc chắn vào vòng knock-out

ĐT Đức đã thắng lớn Scotland 5-1 ở trận khai mạc và Thụy Sĩ cũng có thắng lợi 3-1 trước Hungary. Với kết quả này bảng A đã có Đức và Thụy Sĩ giành 3 điểm, rất khó để hai đội này không qua vòng bảng khi đã có 3 điểm và nếu có một trong hai đội rơi xuống thứ 3, hiệu số của họ có thể vẫn đủ lớn để cầm vé vào vòng sau.

Tương tự là Tây Ban Nha ở bảng B sau khi thắng Croatia 3-0. Hiệu số +3 giúp họ an tâm hơn trong 2 trận còn lại của bảng “tử thần” bởi nếu hòa Italia hoặc Albania họ cũng sẽ ở vào vị trí thuận lợi để vào vòng knock-out. Italia cũng đã có 3 điểm sau khi thắng Albania nhưng chỉ thắng sát nút 2-1 nên nếu đạt kết quả bất lợi trước Tây Ban Nha và Croatia, hiệu số của họ sẽ dễ bị ảnh hưởng.

Cũng như Italia, bảng C có ĐT Anh đã có 3 điểm sau khi thắng 1-0 trước Serbia, còn ở bảng D Hà Lan đã thắng Ba Lan 2-1.. Do chỉ thắng cách biệt 1 bàn nên cửa đi tiếp của Hà Lan và Anh tỏ ra thấp so với Đức hay Tây Ban Nha. Nhưng cần nhấn mạnh “thấp” ở đây là trong tương quan so sánh, còn họ vẫn là những đội có cửa vào vòng sau cao nhất bảng C.

Italia - Anh - Hà Lan, 3 đội đã thắng nhưng chỉ sát nút

Tóm tắt lại chúng ta có Đức, Tây Ban Nha và Thụy Sĩ rộng cửa đi tiếp còn Anh, Italia và Hà Lan cửa đi tiếp cũng cao nhưng chưa lớn bằng 3 đội kia. Vậy cơ sở nào mà xác định khả năng đi tiếp của các đội này cao hay thấp?

Chúng ta hãy ngược về EURO 2021 để xem những đội nào đã đi tiếp sau khi thắng trận ra quân với cách biệt nhiều hơn 1 bàn: Italia, Bỉ, Áo, CH Czech, Bồ Đào Nha. Trong số này CH Czech và Bồ Đào Nha dù có rơi xuống thứ 3 khi kết thúc vòng bảng, họ vẫn đoạt vé nhờ có chỉ số cao nhất trong 6 đội xếp thứ 3 (cùng 4 điểm và hiệu số +1).

Tình hình các bảng từ A tới D sau ngày 16/6

Trong khi đó có 2 đội tuyển là Phần Lan và Slovakia đã thắng trận ra quân nhưng chỉ với cách biệt tối thiểu, rơi xuống thứ 3 vòng bảng để rồi bị loại. Phần Lan thắng Đan Mạch 1-0 nhưng sau đó thua cả 2 trận tiếp theo và rốt cuộc văng khỏi EURO 2021 do kém Ukraine đúng 1 đơn vị hiệu số (Ukraine thắng 1 thua 2 và cả 3 trận cách biệt đều chỉ 1 bàn, trong khi Phần Lan có 1 trận thua Bỉ 0-2).

Dù vậy khả năng thua 2 trận tiếp theo của Italia và Anh là khá thấp bởi họ được đánh giá là đội mạnh ở bảng của mình. ĐT Anh ở trong bảng đấu không quá khó, còn Italia sẽ thách thức hơn một chút khi gặp 2 đối thủ mạnh Tây Ban Nha và Croatia tiếp theo.

