ĐT Đức thiệt quân trước EURO: SAO Bayern lâm bệnh, HLV Nagelsmann "chữa cháy"

Trang chủ ĐT Đức vừa xác nhận tiền vệ Aleksandar Pavlovic không thể góp mặt ở EURO 2024. HLV Julian Nagelsmann quyết định thay thế ngôi sao đang khoác áo Bayern Munich bằng Emre Can của Dortmund. Can từng có 43 lần khoác áo “Cỗ xe tăng” và là nhà vô địch Confederations Cup 2017. Anh dự kiến ​​sẽ hội quân cùng đồng đội trong hôm nay (12/6).

ĐT Đức triệu tập bổ sung Can

HLV Nagelsmann nói: “Chúng tôi muốn có thêm một tiền vệ số 6 nữa trong đội và do đó đã quyết định triệu tập bổ sung Emre Can. Cậu ấy ngay lập tức bày tỏ sự nhiệt tình và sẵn sàng gia nhập đội. Chúng tôi muốn có một cầu thủ đã chơi nhiều trận và biết cách xử lý áp lực. Can có thể phù hợp với những gì mà chúng tôi cần bây giờ”.

Pavlovic ra mắt ĐT Đức trong trận hòa 0-0 trước Ukraine hôm 4/6. Nhưng sau trận đấu thử nghiệm cuối cùng của “Cỗ xe tăng” chuẩn bị cho EURO 2024 trên sân nhà, chiến thắng 2-1 trước Hy Lạp hôm 8/6, cầu thủ 20 tuổi đã không trở lại nơi đóng quân do bị nhiễm trùng. Ngôi sao trẻ của Bayern Munich cũng bỏ lỡ 2 buổi tập gần nhất của đội chủ nhà giải đấu lớn nhất mùa hè này.

Theo tờ Bild (Đức), Pavlovic bị nhiễm trùng do viêm amidan. Trong quá khứ, cầu thủ 20 tuổi từng nhiều lần gặp vấn đề này. Đó cũng là nguyên nhân khiến anh bỏ lỡ các trận đấu giao hữu của ĐT Đức hồi tháng 3 gặp ĐT Pháp (2-0) và Hà Lan (2-1).

ĐT Đức sẽ đá trận khai mạc EURO 2024 gặp Scotland vào lúc 2h ngày 15/6 (giờ Việt Nam). Sau đó, “Cỗ xe tăng” lần lượt đối đầu với Hungary (19/6) và Thụy Sĩ (24/6).

