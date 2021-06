Trực tiếp lễ khai mạc EURO 2021: Ngóng chờ "đại tiệc" mãn nhãn

Kế hoạch dự kiến của lễ khai mạc: Buổi lễ khai mạc bắt đầu bằng việc màn hình lớn sẽ chiếu lại những khoảnh khắc ấn tượng trong lịch sử giải đấu trước khi đếm ngược, chính thức công bố lễ khai mạc EURO. Hai huyền thoại bóng đá Ý, Alessandro Nesta và Francesco Totti sẽ bước lên sân khấu, tung quả bóng lên trời để giới thiệu màn trình diễn của đội phi cơ nhào lộn Italy - Frecce Tricolori. Kết thúc màn trình diễn trên không, 24 quả bóng bay lớn - mỗi quả tượng trưng cho một quốc gia tham dự EURO 2020 sẽ được mang lên sân khấu, bên cạnh đội kỵ binh mặc đồng phục cảnh sát Italy, do các vũ công và vận động viên trẻ của đoàn thể thao Fiamme Oro đảm nhiệm. Ca khúc chủ đề của lễ khai mạc - “We Are The People” được DJ kiêm nhà sản xuất, phối khí âm nhạc nổi tiếng Martin Garrix sáng tác và trình bày. Ngay sau lễ khai mạc, trận khai màn EURO 2020 giữa Italia và Thổ Nhĩ Kỳ (bảng A) sẽ diễn ra vào lúc 2h ngày 12/6.