Nghẹt thở bảng xếp hạng đội xếp thứ 3 EURO: BĐN run rẩy đấu Pháp, TBN lo bị loại

Thứ Ba, ngày 22/06/2021 16:17 PM (GMT+7)

Bồ Đào Nha đã vơi bớt phần nào âu lo, sau khi kết quả ở các bảng đấu khác ngã ngũ. Tuy nhiên, vẫn có khả năng Ronaldo và các đồng đội ôm hận ở lượt cuối.

Sau khi thua thảm ĐT Đức 2-4, đã có không ít nỗi âu lo với ĐT Bồ Đào Nha. Thời điểm ấy, bên cạnh nguy cơ xếp bét bảng F "tử thần", thì rất có thể vị trí thứ ba cũng là không đủ cho tham vọng đi tiếp của Ronaldo và các đồng đội.

Ronaldo và đồng đội cần làm tất cả để không thua Pháp

May mắn cho nhà đương kim vô địch châu Âu, đó là vị trí của họ trong bảng xếp hạng các đội hạng 3 có thành tích tốt giờ đây trở nên khá vững chắc. Cho đến nay đã có 3 bảng đấu đá xong là A, B, C. Trong số này, Thụy Sỹ (xếp thứ ba bảng A) có 4 điểm nên chắc suất đi tiếp. Còn với 2 trường hợp của Phần Lan (bảng B) và Ukraine (bảng C) đều đang thua kém Ronaldo và các đồng đội.

Cái khó của Bồ Đào Nha, đó là họ còn phải đối đầu với Pháp. Trong khi đó, bối cảnh ở bảng F lúc này vô cùng phức tạp khi cả 4 đội đều còn cửa đi tiếp, bao gồm cả đội đang xếp bét bảng Hungary. Pháp đã chắc chắn đi tiếp, nhưng họ cần chiến thắng để bảo vệ ngôi đầu của mình. Hơn nữa, nếu có thể đánh bại Bồ Đào Nha - đội đã hạ gục họ trong trận chung kết EURO 2016 cách đây 5 năm, thì người Pháp vừa trả được món nợ đã vay, lại vừa loại được một đối thủ lớn.

Lúc này, để chắc chắn đi tiếp, Bồ Đào Nha cần hướng đến chí ít một kết quả hòa. Còn nếu thắng, tất nhiên mọi thứ sẽ rất tuyệt vời và "Seleccao" thậm chí còn có thể giành luôn ngôi nhì bảng. Nhưng nếu nhà đương kim vô địch châu Âu thua trước đương kim vô địch thế giới, tình hình sẽ phức tạp hơn.

Hiện tại, Bồ Đào Nha đang có 3 điểm cùng hiệu số +1. Các đội xếp thứ ba ở bảng B là Phần Lan và bảng C là Ukraine cũng có 3 điểm nhưng hiệu số kém hơn (lần lượt là -2 và -1). Như vậy nếu giữ được vị trí thứ ba của bảng F tử thần thì Bồ Đào Nha vẫn phải so kè về chỉ số phụ với ít nhất 2 đội bóng này, và vẫn cần có hiệu số tốt hơn các đội xếp thứ ba ở các bảng đấu khác.

Nhưng nếu để thua Pháp, Bồ Đào Nha sẽ mất quyền tự quyết. Bởi nếu Hungary thắng Đức, họ sẽ leo lên vị trí thứ hai, đẩy Đức xuống thứ ba. Do có thành tích đối đầu tốt hơn Bồ Đào Nha nên dù thắng thua với bất cứ tỷ số nào, Đức vẫn xếp trên Bồ Đào Nha nếu hai đội kết thúc vòng bảng với cùng 3 điểm. Khi đó, nhà đương kim vô địch sẽ chính thức bị biến thành cựu vương do xếp bét bảng F.

Vì sự yếu kém của Morata, Tây Ban Nha cũng đang ở trong tình cảnh khó khăn

Nếu như Bồ Đào Nha chỉ cần hòa, thì Tây Ban Nha lại cần thắng Ba Lan mới mong chắc suất (diễn ra lúc 23h ngày 23/6, giờ Hà Nội). Vào lúc này, ông lớn xứ sở đấu bò mới có 2 điểm sau 2 trân hòa. Một chiến thắng sẽ chắc chắn đưa "La Roja" vào vòng tiếp theo. Còn nếu chỉ hòa Ba Lan, Tây Ban Nha vẫn sẽ đi tiếp khi trở thành đội xếp thứ ba có thành tích tốt hơn so với Ukraine và Phần Lan (hiện đang có 2 điểm, hiệu số 0).

Trận này, Tây Ban Nha bắt buộc phải giành được tối thiểu 1 điểm, bằng không cầm chắc bị loại. Điều đó cũng sẽ xảy ra với Croatia - đội đang xếp thứ ba của bảng D. Á quân World Cup 2018 cũng sẽ cầm chắc bị loại nếu không thắng được Scotland ở trận đấu lúc 2h rạng sáng mai, 23/6. Tóm lại, nguy cơ bị loại vẫn hiển hiện với các ông lớn như Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha hay Croatia. Và các kịch bản phỏng đoán sẽ chỉ khép lại sau khi vòng bảng kết thúc.

Bảng xếp hạng nhóm các đội xếp thứ ba EURO 2020:

Thứ tự các đội ở 2 bảng E và F trước lượt trận cuối

