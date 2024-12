Về xứ Huế để ‘chữa lành’ tâm hồn

Muốn thử ẩm thực phong phú của mảnh đất Cố đô

Là thành phố cổ kính nằm bên dòng sông Hương thơ mộng, Huế được nhiều du khách lựa chọn làm điểm đến thú vị để tìm hiểu về lịch sử và văn hóa. Với Quần thể Di tích Cố đô được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới, Huế đã và đang lưu giữ những giá trị kiến trúc độc đáo của triều Nguyễn, từ Đại Nội Huế, lăng tẩm các vị vua Nguyễn cho đến chùa chiền cổ kính.

Mang trong mình vẻ đẹp trầm mặc và dịu dàng, mảnh đất cố đô này đã trở thành điểm quen thuộc của du khách thập phương muốn tìm kiếm sự bình yên và "chữa lành" tâm hồn.

Du lịch Huế là hành trình khám phá vùng đất bình yên, nơi quá khứ và hiện tại hòa quyện trong từng khoảnh khắc.

Dòng sông Hương lặng lẽ trôi, những ngôi chùa cổ kính như Thiên Mụ hay Huyền Không Sơn Thượng nằm ẩn mình giữa thiên nhiên, tạo nên không gian tĩnh lặng, giúp du khách tạm gác lại những lo toan của cuộc sống. Thả bước trên cầu Trường Tiền lịch sử, ngắm hoàng hôn buông xuống từ đồi Vọng Cảnh hay thưởng thức những món ăn đậm đà của xứ Huế... là cách để du khách kết nối sâu sắc hơn với chính bản thân mình.

“Đến Huế không chỉ là chuyến đi khám phá, mà còn là hành trình để lắng nghe, cảm nhận và hồi phục năng lượng từ những điều giản dị nhất”, cô bạn Nguyễn Thu Thảo, đến từ Hải Phòng, bày tỏ.

Với cô nàng 9X này, thời tiết ở Huế khá nắng nóng, nhưng không vì thế mà làm giảm sức hút của vùng đất này. Cảnh quan xứ Huế xinh đẹp và cổ kính, từ những con đường rợp bóng cây bên dòng sông Hương đến Quần thể Di tích Cố đô uy nghiêm. Mỗi góc nhỏ ở Huế đều mang đến cảm giác như bước vào bức tranh xưa, đậm chất thơ.

“Điều khiến Huế càng đáng yêu hơn trong mắt mình chính là con người nơi đây - 10 điểm trọn vẹn! Mình đi đến đâu cũng gặp những nụ cười thân thiện, từ các cô bán hàng nhiệt tình với giọng nói ngọt ngào, cho đến các anh, chú lái taxi luôn vui vẻ và sẵn sàng chỉ dẫn tận tình về điểm du lịch, địa điểm ăn uống.

Đặc biệt, dù mình quên đồ ở khách sạn nhưng khách sạn vẫn gửi lại đúng đồ về địa chỉ nhà mình. Chính sự mộc mạc, gần gũi của người dân đã giúp cho hành trình du lịch Huế của mình thêm phần đáng nhớ”, Thu Thảo cảm nhận.

Cây cầu biểu tượng của Huế, nơi lưu giữ lịch sử qua từng nhịp cầu.

Nữ du khách này muốn đến Huế không chỉ vì vẻ đẹp cổ kính và trầm mặc, mà còn bởi sức hút khó cưỡng từ nền ẩm thực đặc sắc nơi đây. Huế được mệnh danh là "thiên đường ẩm thực" với những món ăn tinh tế, mang đậm dấu ấn của văn hóa cung đình và dân gian.

“Mình muốn thử ẩm thực phong phú của mảnh đất Cố đô này như thế nào. Do đó, mình rất háo hức khi được thưởng thức tô bún bò Huế chuẩn vị, cảm nhận vị cay nồng của ớt hòa quyện cùng hương thơm đậm đà của nước dùng. Các món ăn như bánh bèo, bánh lọc, bánh ép hay chè Huế... cũng làm mình say lòng bởi sự đơn giản nhưng đầy tinh tế. Được trải nghiệm những hương vị độc đáo này chính là lý do lớn nhất thôi thúc mình nhanh chân đến mảnh đất thơ mộng này”, Thu Thảo cho hay.

“Chữa lành” tâm hồn ở nhiều điểm đến

Cô bạn này đã đến Huế để “chữa lành” tâm hồn khi được đặt chân đến nhiều điểm đến thú vị. Hành trình khám phá Huế của cô bạn này trở nên đáng nhớ khi ghé thăm những địa điểm mang đậm dấu ấn lịch sử và văn hóa như Đại Nội Huế, Cung An Định, Lăng vua Tự Đức, cầu Trường Tiền...

Nữ du khách đến bến nước nổi tiếng ở đường Nguyễn Sinh Cung.

Đại Nội Huế với kiến trúc hoàng gia uy nghiêm khiến nữ du khách như “lạc” vào không gian của triều Nguyễn xưa. Nằm trong Quần thể Di tích Cố đô Huế, Đại Nội Huế là điểm đến hấp dẫn để tìm hiểu về lịch sử và văn hóa dân tộc. Nơi đây từng là trung tâm quyền lực của triều nhà Nguyễn, với kiến trúc cung điện cổ kính, những cổng thành uy nghi và các khu vườn được chăm chút tinh tế.

Nữ du khách đến Đại Nội được khám phá Ngọ Môn hoành tráng, Điện Thái Hòa - nơi diễn ra các nghi lễ quan trọng, hay dạo bước quanh Tử Cấm Thành cảm nhận không khí trang nghiêm của một thời vàng son. Đặc biệt, khi chiều tà buông xuống, ánh nắng nhẹ nhàng phủ lên bức tường rêu phong tạo nên khung cảnh vừa lãng mạn, vừa kỳ bí, khiến lòng người thêm vấn vương...

Trong khi đó, Cung An Định lại mang vẻ đẹp tinh tế và khác biệt, kết hợp giữa phong cách Á Đông và phương Tây khiến cô nàng không ngừng trầm trồ.

Tiếp tục đến với Lăng vua Tự Đức, cô bạn này cảm nhận được sự yên bình và lãng mạn nơi đây như bức tranh thơ, là nơi để cô nàng cảm nhận sâu sắc về vẻ đẹp kiến trúc hòa cùng thiên nhiên trong lành.

Du khách đặt chân đến Cung An Định.

Cuối ngày, dạo bước trên cây cầu Trường Tiền lịch sử, ngắm dòng sông Hương trong ánh hoàng hôn dịu dàng, cô nàng càng cảm nhận được sự hòa quyện hoàn hảo giữa lịch sử, thiên nhiên và con người. Những điểm đến này không chỉ đẹp xinh, mà còn khiến nữ du khách thêm yêu mến vẻ đẹp của xứ Huế mộng mơ.

Đặc biệt, với Thu Thảo, biển ở Huế mang một vẻ đẹp rất riêng, yên bình và nhẹ nhàng như chính con người nơi đây. Dừng chân bên bãi biển ở Huế là trải nghiệm hoàn toàn khác biệt so với các địa điểm du lịch ở trung tâm thành phố. Không khí biển trong lành, không gian rộng lớn hòa cùng nhịp sống chậm rãi là lựa chọn lý tưởng để kiếm tìm những phút giây an yên bên thiên nhiên.

Chia sẻ thêm về sở thích du lịch, Thu Thảo nói, có những lúc cuộc sống trở nên hỗn loạn, tâm trí ngổn ngang và lòng đầy những vết xước, cô nàng đã chọn cách xách balo lên và đi du lịch. Chuyến đi không chỉ là để rời xa những áp lực thường ngày, mà còn để tìm lại chính mình.

Những ngày đáng nhớ của du khách khi được khám phá vẻ đẹp xứ Huế.

“Mỗi con đường đã đi qua, mỗi cảnh đẹp đã ngắm nhìn và mỗi con người dễ thương mình gặp gỡ dường như đều góp phần chữa lành những tổn thương bên trong. Khoảnh khắc đứng trước biển cả bao la hay lặng yên giữa không gian cổ kính của ngôi chùa, mình cảm nhận rõ sự bình yên trở lại.

Khi trở về nhà, trái tim mình nhẹ nhàng hơn, tâm hồn cũng như được gột rửa, sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách phía trước. Du lịch với mình là liều thuốc chữa lành diệu kỳ mà cuộc sống ban tặng”, Thu Thảo nói.

