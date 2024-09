Sa Pa vươn mình vượt qua nỗi đau, chào đón du khách trở lại

Sa Pa những ngày lễ 2/9 vừa qua.

Ngày 14/9, Sa Pa bầu trời dần quang, những làn gió nhẹ nhàng thoảng qua, cùng những đám mây bồng bềnh tô điểm cho khung cảnh hùng vĩ nơi đây.

UBND thị xã Sa Pa đã chính thức thông báo khôi phục hoạt động của các khu, điểm du lịch trên địa bàn thị xã. Theo đó, khu du lịch cáp treo Fansipan Legend đã khôi phục từ ngày 13/9. Các khu, điểm du lịch như Thác Bạc, Vườn đá Tả Phìn, Thung lũng xanh, Vườn hồng mộng mơ, Suối Vàng - thác Tình Yêu, Hàm Rồng, Cát Cát đã khôi phục từ ngày 14/9. Các điểm: Đồi Hoa hồng cổ, thung lũng Mường Hoa, Sín Chải tiếp tục theo dõi tình hình.

UBND thị xã Sa Pa yêu cầu các cơ sở sẵn sàng hoạt động cam kết đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách và cán bộ, nhân viên tại điểm, khu du lịch do đơn vị quản lý. Các đơn vị tự chịu toàn bộ trách nhiệm về công tác vận hành, hoạt động; tiếp tục cập nhật thông tin về tình hình thời tiết, đảm bảo an toàn cho du khách; nhắc nhở du khách tuân thủ theo các quy định, quy tắc an toàn.

Vượt qua bão lũ, Sa Pa trở lại hùng vĩ như xưa.

Hiện nay các cơ sở vẫn đang tiếp tục khắc phục hậu quả bão lũ, theo dõi bản tin dự báo thời tiết, diễn biến thiên tai trên địa bàn; chủ động dọn dẹp, vệ sinh cảnh quan tại các địa điểm kinh doanh; phối hợp với chính quyền địa phương dọn dẹp, vệ sinh đường sá, giao thông, cải tạo lại cảnh quan tại khu, điểm du lịch, di tích, cơ sở lưu trú để sẵn sàng đón khách du lịch đến tham quan, trải nghiệm.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3, những ngày qua Sa Pa phải gánh chịu nhiều tổn thất nặng nề. Tuy nhiên, với tinh thần "tương thân tương ái", cộng đồng du lịch Sa Pa đã có những việc làm thiết thực, hỗ trợ gần 300 khách du lịch mắc kẹt tại địa phương.

Công ty Ahatrip VN Travel đã hỗ trợ 5 người Việt Nam và 2 du khách nước ngoài, cụ thể là đón khách về, hỗ trợ phòng ở miễn phí, thông tin cho du khách biết tình hình thời tiết. Đồng thời, hỗ trợ khách làm việc với khách sạn, nhà xe về việc đổi, huỷ lịch trình di chuyển. Du khách được miễn phí chỗ ở, hỗ trợ ăn uống, khu giặt sấy, khu bếp nấu ăn chung cho du khách, đồng thời, cùng với du khách nấu ăn để mang đến cho cán bộ và người dân các vùng bị cô lập.

Những vị khách đầu tiên trở lại Sa Pa sau bão lũ.

O’Châu homestay tại thôn Thào Hồng Dến, xã Mường Hoa, thị xã Sa Pa cũng chung tay hỗ trợ người dân, du khách khi mưa lũ. Cơ sở đã hỗ trợ chỗ ăn, ở miễn phí cho 15 người dân và 2 du khách nước ngoài. Những ngày xảy ra mưa lũ, cơ sở này không thu tiền của khách.

Theo thông tin từ Phòng Văn hoá và Thông tin thị xã Sa Pa, những ngày qua, trên địa bàn có 369 khách lưu trú tại các homestay, trong đó có 261 khách trong nước và 101 khách người nước ngoài, chủ yếu tập trung ở các xã Tả Phìn, Tả Van, Mường Hoa, Hoàng Liên, Thanh Bình, phường Hàm Rồng, Phan Si Pan.

Ngay sau khi Sa Pa ảnh hưởng bởi hoàn lưu bão số 3, Phòng Văn Hoá và Thông tin thị xã đã rà soát các điều kiện đảm bảo an toàn cho du khách, đồng thời đưa ra giải pháp hỗ trợ du khách mắc kẹt tại Sa Pa. Đối với khách đoàn, các đơn vị lữ hành sẽ có trách nhiệm đặt xe đưa - đón theo lịch trình; khách lẻ đang nghỉ tại các điểm xe ô tô có thể tiếp cận được, anh em lái taxi trên địa bàn thị xã cung cấp dịch vụ miễn phí hỗ trợ khách; khách lẻ đang nghỉ tại các cơ sở không tiếp cận được bằng xe ô tô, các chủ cơ sở bố trí xe máy đưa khách về khu vực trung tâm thị xã khi khách có nhu cầu và điều kiện giao thông an toàn. Trong những ngày mưa lũ, các đơn vị đã hỗ trợ 2 du khách người Mexico và 2 du khách Hàn Quốc di chuyển từ homestay về khu vực trung tâm; hỗ trợ 9 khách nội địa di chuyển về Hà Nội.

Sa Pa đã trở lại, vẫn là điểm du lịch nổi tiếng của cả thế giới.

Để hỗ trợ ăn nghỉ cho khách bị mắc kẹt do mưa lũ, Phòng Văn hóa và Thông tin đã kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn thị xã hỗ trợ miễn phí ăn nghỉ cho khách khi có nhu cầu. Đã có 12 cơ sở lưu trú và nhà hàng tự nguyện đăng ký cung cấp miễn phí chỗ ăn nghỉ với tổng số 65 phòng, đảm bảo chỗ nghỉ cho 150 người lưu trú trong thời gian từ ngày 9 - 11/9, như: Khách sạn Sapphire Ahatrip Travel, Nhà hàng Phố cổ, Khách sạn Bamboo, Khách sạn Lito Hotel, Legend home Sa Pa, O'chau homestay, Chi Pâu Coffee & homestay… Ngoài ra, một số khách sạn, nhà hàng khác cũng chủ động đăng thông tin hỗ trợ ăn ở miễn phí cho du khách trên các trang mạng xã hội.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]