Mê mẩn ngắm Mù Cang Chải mùa nước đổ đẹp như tranh

Bay dù lượn ngắm Khau Phạ, một trong "tứ đại đỉnh đèo" của Tây Bắc từ trên cao là một trải nghiệm khó quên với mọi du khách. Đèo Khau Phạ là một trong những cung đường đèo quanh co và dốc đứng thuộc hàng bậc nhất Việt Nam. Vào mùa nước đổ, đèo Khau Phạ cũng làm say lòng người với màu nâu của đất, màu loang loáng của nước cùng ánh mặt trời, màu xanh của mạ non đan xen tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp.