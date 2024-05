Khám phá nước Ý theo dấu chân Shakespeare

William Shakespeare, nhà văn đại tài người Anh, không chỉ để lại dấu ấn sâu đậm trong văn học mà còn ảnh hưởng mạnh mẽ đến lịch sử và văn hóa. Với những người yêu thích Shakespeare, không chỉ quê hương ông ở Anh là điểm đến lý tưởng mà còn nhiều địa danh khác ở Ý, nơi nhiều vở kịch nổi tiếng của ông đã diễn ra.

Hãy cùng khám phá những thị trấn tuyệt đẹp ở miền Bắc nước Ý, nơi bạn có thể sống lại những câu chuyện bất hủ của Shakespeare.

Padua: Nơi học tập của Petruchio trong "The Taming of the Shrew"

Thành phố Padua cổ kính mang đậm dấu ấn lịch sử với Đại học Padua danh tiếng, nơi được cho là Petruchio theo học trong vở kịch "Thuần hoá cô nàng đanh đá - The Taming of the Shrew". Dạo bước qua những con đường lát đá cuội, du khách sẽ cảm nhận được bầu không khí học thuật và chiêm ngưỡng kiến trúc thời Trung cổ ấn tượng.

Vào cuối những năm 1500, Padua được người Anh biết đến như một trung tâm học thuật quan trọng với một trong những trường đại học lâu đời nhất châu Âu. Các nhân vật chính của vở kịch đã đến Padua để học tập, và bạn cũng có thể hình dung ra họ khi ghé thăm Đại học Padua (Università degli Studi di Padova), được thành lập từ năm 1222.

Đừng quên thăm Bảo tàng Giáo dục (Museo dell'Educazione) tại đây để khám phá những hiện vật lịch sử liên quan đến giáo dục như bàn làm việc cổ, thư pháp và sách.

Verona: Nơi Romeo và Juliet đã yêu và tan vỡ

Verona là điểm đến không thể bỏ qua cho bất kỳ ai yêu thích câu chuyện tình yêu lãng mạn nhưng đầy bi kịch "Romeo và Juliet".

Thành phố Verona

Verona như đưa bạn bước vào thế giới của Romeo và Juliet, nơi bạn có thể thăm Juliet's House (Casa di Giulietta), một ngôi nhà thơ mộng với ban công nổi tiếng được thêm vào đầu thế kỷ 20. Bạn có thể mua vé trực tuyến để vào bên trong và xem các vật phẩm từ phiên bản "Romeo và Juliet" của Franco Zeffirelli năm 1968.

Ban công kinh điển

Nhà của Romeo (Casa di Romeo) chưa trở thành một điểm tham quan du lịch chính thức, nhưng vẫn giữ nguyên nét đặc trưng của một ngôi nhà thế kỷ 13 với một tấm bảng trích dẫn từ cảnh ban công nổi tiếng.

Verona còn có nhiều địa điểm khác liên quan đến "Romeo và Juliet" như Nhà thờ San Zeno Maggiore - nơi Romeo và Juliet bí mật kết hôn, hay quảng trường Piazza dei Signori - nơi diễn ra cảnh chiến đấu giữa Tybalt và Mercutio.

Venice: Bối cảnh cho "Othello" và "The Merchant of Venice"

Venice, thành phố nổi tiếng với kênh đào và kiến trúc lộng lẫy, cũng là bối cảnh của hai vở kịch nổi tiếng khác của Shakespeare: "Othello" và "The Merchant of Venice". Trong "Othello", nhân vật chính là một người Moor từ Bắc Phi, và bạn có thể khám phá những bức tượng từ thời kỳ này tại Quảng trường Moor (Campo dei Mori) với những chi tiết độc đáo về văn hóa Moor.

Trong "The Merchant of Venice", nhân vật Antonio không thể trả nợ cho Shylock và phải ra hầu tòa tại Cung điện Doge nổi tiếng. Khu Do Thái của Venice, nơi Shylock sống, là một phần xinh đẹp và giàu có của thành phố thời Phục Hưng.

Khu vực này còn có Bảo tàng Do Thái (Museo Ebraico di Venezia), nơi trưng bày lịch sử và những hiện vật quý giá của cộng đồng Do Thái, bao gồm những khó khăn họ phải đối mặt dưới chế độ Quốc xã và phát xít.

Cung điện Doge

Hành trình du lịch Ý theo dấu chân Shakespeare không chỉ là khám phá những địa danh nổi tiếng mà còn là trải nghiệm văn hóa, lịch sử và những câu chuyện tình yêu bất hủ. Hãy lên kế hoạch cho chuyến đi của bạn ngay hôm nay và đắm chìm trong thế giới huyền ảo của Shakespeare!

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]