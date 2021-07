Có một nơi tuyệt đẹp ở Trùng Khánh, vào mùa hè du khách nô nức ghé đến

Thứ Ba, ngày 20/07/2021 19:00 PM (GMT+7)

Trùng Khánh là một thành phố hiện đại bậc nhất Trung Quốc, nhưng ở đây vẫn có một vài nơi rất yên tĩnh, cảnh sắc tuyệt đẹp nhưng ít người biết đến.

Trùng Khánh là một nơi tuyệt đẹp ở Trung Quốc, được du khách nước ngoài ghé đến rất nhiều. Vào mùa hè, ngoài những địa điểm nổi tiếng quen thuộc, còn có một nơi cực kỳ mát mẻ, cảnh sắc hữu tình đó là Hữu Dương.

Hữu Dương nằm ở cực đông nam của thành phố Trùng Khánh, là một phần của khu vực núi Ngũ Lăng nên khí hậu ở đây khác biệt so với trong trung tâm. Nhiệt độ trung bình vào mùa hè ở đây chỉ khoảng 23 độ C. Trừ khi bạn vận động mạnh, nếu không sẽ không dễ bị đổ mồ hôi khi đi bộ ngoài trời tại đây. Thỉnh thoảng ở nơi này cũng có thời gian oi ức, nhưng phần lớn là trong khu vực phố cổ Công Than, thường chỉ khoảng vài ngày.

Thời điểm nóng nhất ở Hữu Dương là tháng 7 và tháng 8, nhiệt độ hằng ngày trung bình 30 – 31 độ C, mặc dù không thấp lắm nhưng khá dễ chịu hơn so với hầu hết các thành phố phía nam.

Thời gian gần đây, nhờ vào MXH mà Hữu Dương được người ta biết đến nhiều hơn, đặc biệt là khu thắng cảnh Đào Hoa Nguyên và phố cổ Công Than. So với những thành phố và thị trấn nổi tiếng như Phượng Hoàng Cổ Trấn, Chu Trang, Tây Đường… thì mức độ nổi tiếng của nó vẫn thấp hơn nhiều. Tuy nhiên, vì ít có người biết đến nên nơi đây có một bầu không khí không xô bồ, náo nhiệt, giúp du khách có những phút giây bình yên khi đi dạo.

Không giống như nhiều thành phố du lịch khác với những khách sạn cao cấp nghỉ dưỡng, nếu đến Hữu Dương bạn sẽ trọ trong những ngôi nhà đậm nét cổ xưa của người dân địa phương và trải nghiệm phong tục ở đây.

Có rất nhiều nhà trọ ở Hữu Dương và bên trong phố cổ Công Than, bạn có thể nhìn thấy núi Ngũ Lăng khi đứng từ ban công.

Phố cổ Công Than được xây dựng trên vách núi, có thành cổ, chùa… vào buổi sáng và tối thường được bao phủ bởi sương mù, tạo nên khung cảnh rất hữu tình. Đây cũng là nơi có lịch sử hàng nghìn năm, từng là trạm trung chuyển hàng hóa ở lưu vực sông Ngũ Lăng và Ốc Bằng. Con đường thủy này trở thành nét đặc trưng của phố cổ.

Nếu có ý định đến và ở lại khám phá Hữu Dương, bạn nên dành ra khoảng 5 ngày để trải nghiệm tất cả. Bạn có thể ở trong thành cổ U Châu 2 ngày, phố cổ Công than 3 ngày, đó sẽ là một trải nghiệm du lịch không thể nào quên.

Nguồn: https://baogiaothong.vn/co-mot-noi-tuyet-dep-o-trung-khanh-vao-mua-he-du-khach-no-nuc-ghe-den-d516865.html