Các nước trên thế giới đón Tết như thế nào?

Đón mừng năm mới là một truyền thống phổ biến trên toàn cầu, nhưng thời điểm và phong tục liên quan đến sự kiện này lại rất đa dạng giữa các nền văn hóa. Trong khi nhiều quốc gia chọn ngày 1/1 làm ngày khởi đầu của năm mới, vẫn có nhiều lễ kỷ niệm khác diễn ra vào những thời điểm khác nhau, phản ánh sự phong phú của văn hóa toàn cầu.

1. Rosh Hashanah – Năm mới của người Do Thái

Rosh Hashanah là một sự kiện quan trọng trong lịch Do Thái. Sự kiện này thường diễn ra vào tháng 9 hoặc tháng 10, đánh dấu sự khởi đầu của chuỗi Ngày Lễ Thánh trong đạo Do Thái. Trong thời gian này, các cộng đồng Do Thái trên toàn thế giới tụ tập để suy ngẫm về năm vừa qua, tìm kiếm sự tha thứ và cầu nguyện cho một năm mới an lành và thịnh vượng.

Tết của người Do Thái nổi bật với truyền thống thổi shofar - một loại kèn được làm từ sừng cừu đực. Trong dịp lễ này, các gia đình thường quây quần bên nhau để thưởng thức những bữa ăn đặc biệt, trong đó có các món ăn mang ý nghĩa sâu sắc. Táo nhúng mật ong là món tượng trưng cho ước vọng có một năm mới ngọt ngào, trong khi quả lựu tượng trưng cho hy vọng về một năm tràn đầy những việc làm tốt đẹp.

2. Tết Âm lịch – Tết Nguyên đán

Tết Nguyên đán là một trong những dịp lễ quan trọng nhất ở một số nước châu Á. Khác với lịch Gregory, Tết Nguyên đán không có ngày cố định mà dựa trên âm lịch, thường diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 21/1 đến ngày 20/2 hằng năm.

Mỗi năm được liên kết với một trong 12 con giáp, luân phiên theo chu kỳ. Các lễ hội bao gồm các cuộc diễu hành sôi động, múa lân sư rồng, pháo hoa và việc tặng phong bao lì xì đựng tiền, tượng trưng cho may mắn và thịnh vượng.

3. Nowruz – Năm mới của người Ba Tư

Nowruz, hay còn gọi là "New Day", được tổ chức bởi người Iran cùng nhiều cộng đồng khác ở Trung Đông, Trung Á và các khu vực khác. Lễ hội này đánh dấu sự khởi đầu của mùa xuân và thường diễn ra vào ngày xuân phân, rơi vào khoảng 20 hoặc 21 tháng 3 hằng năm.

Chuẩn bị cho lễ hội Nowruz, đánh dấu năm mới của người Iran, thường bắt đầu từ nhiều tuần trước. Các gia đình tích cực dọn dẹp và trang trí nhà cửa để đón chào mùa xuân. Một trong những yếu tố trung tâm của lễ kỷ niệm là bàn Haft-Seen, nơi bày biện bảy vật phẩm tượng trưng, tất cả đều bắt đầu bằng chữ cái ‘S’ trong tiếng Ba Tư. Ngoài việc trang trí, mọi người còn dành thời gian thăm bạn bè và người thân, trao đổi quà tặng và tham gia vào nhiều hoạt động lễ hội phong phú khác.

4. Songkran – Tết Thái Lan

Songkran là Tết của người Thái, được tổ chức vào giữa tháng 4. Sự kiện này nổi tiếng với lễ hội té nước, trong đó mọi người té nước vào nhau như một biểu tượng của sự gột rửa và thanh tẩy. Songkran là thời gian để bày tỏ lòng kính trọng với người lớn tuổi, thăm viếng chùa chiền và tham gia vào các nghi lễ truyền thống.

Trong dịp lễ Songkran, bên cạnh các hoạt động té nước sôi nổi, người dân còn tham gia các cuộc diễu hành và thưởng thức những món ăn truyền thống cùng gia đình. Lễ hội này không chỉ mang ý nghĩa vui tươi mà còn thể hiện tinh thần đổi mới và đoàn kết trong cộng đồng.

5. Diwali – Tết của người Hindu

Diwali hay còn gọi là Deepavali, là Lễ hội Ánh sáng nổi bật trong văn hóa Hindu, được tổ chức rộng rãi tại Ấn Độ và trong các cộng đồng người Hindu trên toàn thế giới. Mặc dù không phải là Tết chính thức của người Hindu nhưng Diwali tượng trưng cho chiến thắng của ánh sáng trước bóng tối. Đây cũng là dịp để mọi người suy ngẫm về tâm linh và chào đón những khởi đầu mới.

Trong lễ Diwali, nhà cửa được trang hoàng bằng đèn và nến, những bức tranh rangoli đầy màu sắc (những thiết kế trang trí được làm bằng bột màu) tô điểm cho đường phố. Các gia đình trao đổi quà tặng, thưởng thức các món ngọt đặc biệt và tham dự các màn trình diễn pháo hoa. Đó là thời gian để thanh tẩy tâm hồn và chào đón sự thịnh vượng và hạnh phúc.

6. Hijri – Năm mới Hồi giáo

Năm mới Hồi giáo, hay còn gọi là năm mới Hijri, là một sự kiện quan trọng được người Hồi giáo trên toàn thế giới kỷ niệm. Sự kiện này đánh dấu sự khởi đầu của năm âm lịch Hồi giáo, diễn ra vào tháng đầu tiên của lịch Hồi giáo - Muharram. Ngày cụ thể của năm mới Hồi giáo thay đổi hằng năm do dựa vào chu kỳ âm lịch, vì vậy nó sẽ rơi vào các ngày khác nhau trong lịch Gregory.

Mặc dù không có những lễ hội lớn liên quan đến năm mới Hồi giáo, nhưng người Hồi giáo thường đến thăm các nhà thờ Hồi giáo, đọc kinh Quran và dành thời gian cho gia đình và bạn bè. Đó là thời gian để suy ngẫm về hành động của một người và tìm kiếm sự phát triển tâm linh trong năm tới.

7. Matariki – Năm mới của người Maori

Matariki, lễ hội đón năm mới của người Maori, được tổ chức tại New Zealand. Ngày diễn ra lễ hội này thay đổi hằng năm, thường rơi vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6. Matariki được đánh dấu bằng sự xuất hiện của cụm sao Matariki, hay còn gọi là Pleiades, trên bầu trời vào thời điểm trước bình minh.

Lễ kỷ niệm văn hóa Maori diễn ra với nhiều hoạt động phong phú, bao gồm kể chuyện, biểu diễn các điệu nhảy truyền thống và chia sẻ những thần thoại, truyền thuyết đặc sắc. Đây là dịp để tôn vinh mối liên hệ sâu sắc giữa con người, đất đai và môi trường. Trong không khí ấm cúng, các gia đình thường tụ tập để tham gia các bữa tiệc và các hoạt động văn hóa, tạo nên một không gian gắn kết và ý nghĩa.

8. Enkutatash – Năm nới của Ethiopia

Lễ hội Enkutatash, diễn ra vào ngày 11 hoặc 12/9, đánh dấu sự kết thúc của mùa mưa và khởi đầu năm mới theo lịch Ethiopia. Sự kiện này thường bao gồm các cuộc tụ họp gia đình, những bài hát truyền thống và các món ăn đặc trưng như Doro Wat - món hầm gà cay, cùng với injera - một loại bánh mì dẹt truyền thống.