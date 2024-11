Bất ngờ trước cụm tượng đài Công an Nhân dân xuất hiện sáng bóng rực rỡ

Tượng đài Công an nhân dân (CAND) “Vì bình yên cuộc sống” cao 4,1m, chất liệu ép đồng CNC.

Phần chân đế đặt cụm tượng với kết cấu bê tông cốt thép, lát gạch, đá hoàn thiện.

Tượng đài gồm 5 nhân vật với hình tượng Mẹ Việt Nam, em bé thiếu nhi và 3 chiến sĩ Công an nhân dân.

Và đặt tại khu vực mũi tàu công viên Âu Lạc, trước vòng xoay Công trường Cộng Hòa.

Theo thiết kế, bao cảnh xung quanh gồm cây xanh, thảm cỏ và hạ tầng kỹ thuật tạo nên điểm nhấn cảnh quan tại khu vực giao nhau Ngã 6 Cộng Hòa (Bùng binh Cộng Hòa).

Nhớ không lầm thì nay vừa tròn 3 tháng công viên tiến hành rào chắn để tu sửa. Xây dựng xong, chắc chắn nơi đây sẽ rộng rãi thoáng đãng và khang trang hơn trước, cô Hoan tin chắc.

Cô Trương Thị Mỹ, ngụ tại Bàn Cờ - Q.3 ra tập thể dục cùng nhóm bạn thích thú nói: "Mấy hôm nay về quê thăm bà con, nay trở lên ra đây cho giãn gân cốt, tự nhiên ngó lên mới thấy mấy bức tượng bằng đồng mới tinh, sáng rực cả góc công viên".

Cô Thúy Hoan đứng bên góp lời: "Khu vực này được rào chắn xây dựng tấp nập cũng lâu rồi. Mấy tháng nay công nhân đã rào chắn công trình, diện tích công viên bị thu hẹp, mọi người tập thể dục dồn lại chật chội nhưng nay thấy cụm tượng đã được đặt lên, tôi nghĩ chắc chắc sắp khánh thành nay mai".

Buổi sáng rộn ràng, nhộn nhịp tại công viên Âu Lạc Q.5 với nhiều hoạt động, sinh hoạt của người dân.

Khu vực Ngã 6 Cộng Hòa, nơi tiếp giáp nhiều tuyến đường chính thường xuyên đông đúc người, xe qua lại.

Hiện cụm tượng đã lắp đặt vào đúng vị trí trung tâm.

Trước đó vào ngày 21/8/2024, UBND Q.5 đã tổ chức lễ bàn giao mặt bằng phục vụ thi công xây dựng Tượng đài CAND “Vì bình yên cuộc sống”.

Một ngày như mỗi ngày, công viên Âu Lạc lại rộn ràng, huyên náo với các hoạt động tập thể dục, dạo chơi của đông đảo người dân và du khách suốt từ sáng sớm tinh mơ đến tối mịt.

Theo UBND Q.5, việc đầu tư xây dựng mới tượng đài đặt tại công viên Âu Lạc trên địa bàn quận nhằm tôn vinh hình tượng cao đẹp, những đóng góp to lớn của lực lượng CAND trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc, là nơi tổ chức các hoạt động sinh hoạt chính trị văn hóa của cán bộ chiến sĩ CAND cũng như các đoàn thể chính trị khác.

Công trình tri ân sự hi sinh và cống hiến của lực lượng trong sự nghiệp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội – vì bình yên cuộc sống của nhân dân.

Đồng thời cũng là nơi sinh hoạt cộng đồng của nhân dân, góp phần tuyên truyền, giáo dục sâu rộng đến cán bộ chiến sĩ và nhân dân cả nước về truyền thống cách mạng vẻ vang của lực lượng CAND; tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa lực lượng CAND với các tầng lớp nhân dân.

