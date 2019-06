7 lý do phải ghé thăm Hội An ít nhất một lần trong đời

3. Quà lưu niệm đáng giá

Có vô số những món quà lưu niệm chất lượng cao hấp dẫn bạn ở mọi góc, từ cửa hàng may lụa và xưởng làm đồ da thủ công đến máy rang cà phê, quầy hàng gốm sứ, nhà sản xuất đèn lồng tre đẹp và cửa hàng trang trí nhà hiện đại. Bạn sẽ không cưỡng nổi những mặt hàng hóa này, ví dụ một bộ đồ được may ở Hội An hoặc một chiếc túi da được làm thủ công rất tinh xảo. Ngoài ra ở Hội An còn có đầy đủ các loại gạch vẽ tay đẹp, đồ nội thất bằng tre, rèm cửa, phụ kiện tắm, ga gối giường được làm bằng chất liệu thân thiện với môi trường.