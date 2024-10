3 ngày 2 đêm khám phá nét dịu dàng, sâu lắng ở cố đô

Huế vào những ngày Thu như khoác lên mình vẻ đẹp đặc biệt, vừa có ánh nắng nhẹ nhàng len lỏi qua từng kẽ lá, vừa đan xen những cơn mưa bất chợt thoáng qua. Những hạt mưa như ôm ấp từng suy nghĩ, gợi lên trong lòng du khách cảm giác bình yên đến lạ, để lại bao điều giản dị mà sâu lắng.

Trong khoảnh khắc đó, Huế hiện ra như bức tranh thơ mộng, dịu dàng và trầm mặc. Sự chậm rãi và tĩnh lặng của thành phố bên bờ sông Hương này không chỉ nằm trong nhịp sống thường ngày, mà còn ẩn sâu trong mỗi góc phố, con đường.

Cơn mưa nhẹ vương trên mái ngói rêu phong ở cố đô.

“Huế những ngày Thu vừa có nắng, vừa có những cơn mưa bất chợt lướt nhẹ qua. Cơn mưa như ôm lấy những suy tư, để lại trong lòng mình những điều giản dị. Huế cứ thế, chậm rãi, trầm mặc, dịu dàng, nhưng lại khiến lòng mình trọn vẹn trong cái lặng thầm ấy…”, du khách Thu Thủy bày tỏ.

Mọi thứ ở Cố đô Huế đều mang trong mình nét sâu lắng riêng, khiến người ta muốn thả mình vào sự tĩnh lặng và bình yên, để tìm kiếm sự an yên giữa nhịp sống hối hả.

Với nhiều du khách, Huế là điểm đến lý tưởng cho chuyến du lịch 3 ngày 2 đêm, mang đến trải nghiệm vừa đủ để khám phá vẻ đẹp cổ kính và bình yên của xứ mộng mơ.

Ngắm bình minh trên sông Hương, tham quan di tích Huế

Có dịp du lịch Huế, được ngắm bình minh trên dòng sông Hương thơ mộng là trải nghiệm thú vị, mang lại cho du khách cảm giác bình yên và thư thái tâm hồn. Khi ông mặt trời ló dạng, sông Hương khoác lên mình tấm áo rực rỡ, ánh sáng vàng ấm áp phản chiếu lên mặt nước lấp lánh. Từng nhịp thuyền rồng chầm chậm trôi trên sông làm cho không gian càng thêm thơ mộng.

Nạp nguồn năng lượng cho ngày mới ở Huế, du khách ăn sáng, rồi đi tham quan Đại Nội, khám phá cung điện và các công trình quan trọng của triều Nguyễn. Bước qua cánh cổng thành, du khách đến với hành trình trở về với lịch sử triều Nguyễn, triều đại phong kiến cuối cùng của nước ta.

Trong tà áo dài, du khách bước vào Ngọ Môn và được chào đón bởi sự uy nghi và cổ kính của các cung điện. Khám phá chốn Hoàng cung, du khách được hiểu biết sâu rộng hơn về nét văn hóa và quyền lực của triều đình ngày xưa. Mỗi chi tiết kiến trúc, mỗi bức hoành phi câu đối trên các công trình đều chứa đựng những giá trị văn hóa và nghệ thuật phong phú. Đến với di sản văn hóa thế giới, du khách còn thích thú được chiêm ngưỡng các công trình sơn son thếp vàng, lưu lại những tấm ảnh làm kỷ niệm.

Du khách lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ.

Rời khỏi Kinh thành Huế, du khách đến bên bờ sông An Cựu tham quan Cung An Định. Công trình kiến trúc kết hợp phong cách phương Đông và phương Tây này luôn thu hút nhiều du khách ghé thăm. Cung An Định không chỉ là di sản lịch sử, mà còn là biểu tượng của sự giao thoa trong kiến trúc.

Buổi chiều, du khách dành nguyên một buổi để đến với cung đường du lịch nổi tiếng. Đồi Vọng Cảnh, làng hương Thủy Xuân, lăng vua Tự Đức trở thành điểm đến quen thuộc của nhiều du khách trong và ngoài nước.

Dừng chân bên đồi Vọng Cảnh, du khách được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của dòng sông Hương. Từ đỉnh đồi, phóng tầm mắt ra xa, du khách được ngắm nhìn con sông nổi tiếng xứ Huế uốn lượn mềm mại qua ngôi làng, cánh đồng xanh mướt. Vào thời khắc hoàng hôn, khung cảnh nơi này còn trở nên thơ mộng hơn bao giờ hết khi ánh nắng vàng phủ lên mặt sông và dãy núi xa xa. Đồi Vọng Cảnh giúp du khách được tận hưởng không gian yên tĩnh, hít thở không khí trong lành và chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thiên nhiên.

Cạnh đó, du khách đến làng hương Thủy Xuân. Ngôi làng nổi tiếng với nghề làm hương này đã tồn tại qua hàng trăm năm. Di chuyển trên đường, du khách ấn tượng với làng hương này với hình ảnh những bó chân hương màu sắc rực rỡ được sắp đặt một cách bắt mắt. Ngoài việc được tận tay trải nghiệm làm ra chân hương, du khách còn thích thú check-in, chụp ảnh bên địa điểm du lịch hấp dẫn này.

Nằm giữa không gian thơ mộng, lăng vua Tự Đức là một trong những lăng tẩm đẹp nhất của các vua triều Nguyễn. Lăng vị vua này toát lên vẻ đẹp trang nhã, kết hợp hài hòa giữa kiến trúc và thiên nhiên. Kiến trúc của lăng như bài thơ lãng mạn giữa thiên nhiên, thể hiện tâm hồn nghệ sĩ của vua Tự Đức.

Buổi tối, đi dạo quanh phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu là trải nghiệm thú vị khi đến Huế. Dạo bước trên con đường lát đá, du khách cảm nhận được làn gió mát từ sông Hương thổi lên, mang lại cảm giác thư thái.

Sáng tham quan lăng vua, chiều tìm về thiên nhiên

Ngày thứ hai ở Huế, du khách đến tham quan lăng vua Khải Định. Là một trong những lăng tẩm nổi bật của triều Nguyễn, lăng vua Khải Định được biết đến với phong cách kiến trúc độc đáo. Nằm trên triền núi Châu Chữ, lăng vị vua này còn là biểu tượng cho sự giao thoa văn hóa Đông - Tây, tạo nên vẻ đẹp hài hòa và độc đáo về kiến trúc.

Tham quan di sản Huế.

Du khách tiếp tục đến lăng vua Minh Mạng, nằm trên núi Cẩm Khê gần sông Hương. Là lăng tẩm nổi bật với sự hài hòa giữa kiến trúc và thiên nhiên, lăng vua Minh Mạng trở thành điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thích vẻ đẹp thiên nhiên và giá trị lịch sử.

Buổi chiều, du khách đến tận hưởng không gian yên tĩnh và thư giãn ở đồi Thiên An. Nổi bật với rừng thông bạt ngàn, nơi này mang lại cảm giác mát mẻ và thanh bình cho du khách. Đồi Thiên An còn là nơi lý tưởng để cắm trại, chụp ảnh và tận hưởng thiên nhiên trong lành.

Du khách tiếp tục đến với hồ Thủy Tiên. Giữa hồ nước rộng lớn, bao quanh là cảnh quan xanh tươi của rừng cây và núi đồi, du khách tham quan, khám phá nét hoang sơ ở nơi này. Đặc biệt, du khách ấn tượng với hình tượng rồng khổng lồ ở hồ Thủy Tiên. Đây cũng là nơi phù hợp để tổ chức dã ngoại, thư giãn bên gia đình, bạn bè và hòa mình vào vẻ đẹp thơ mộng của thiên nhiên.

Đến Huế, chưa tham quan một trong những ngôi chùa cổ kính nhất tại Huế là thiếu sót lớn. Nằm bên bờ sông Hương, chùa Thiên Mụ được nhiều du khách tìm về viếng cảnh chùa. Đây còn là điểm đến lý tưởng để ngắm cảnh hoàng hôn buông xuống dòng Hương. Khi ánh mặt trời dần lặn, bầu trời chuyển mình với những sắc thái rực rỡ phản chiếu xuống mặt nước tạo nên khung cảnh thơ mộng. Tiếng chuông chùa vang vọng trong không gian yên tĩnh khiến lòng người thêm thanh thản.

Cầu Trường Tiền cổ kính.

Dạo quanh thành phố Huế vào ban đêm, ngắm cầu Trường Tiền và Đại Nội là khoảnh khắc tuyệt vời. Cầu Trường Tiền lung linh trong ánh đèn màu, phản chiếu trên mặt sông Hương tạo nên bức tranh thơ mộng. Đến Đại Nội, những công trình kiến trúc cổ kính trở nên huyền ảo dưới ánh đèn vàng mang đến cảm giác về một thời kỳ hoàng kim. Không khí yên tĩnh, gió nhẹ thoảng qua khiến lòng người thêm nhẹ nhõm.

Tham quan chợ Đông Ba, về biển Thuận An

Ngày cuối ở cố đô, du khách tìm về chợ Đông Ba nằm ở trung tâm thành phố Huế. Dừng chân bên điểm đến không thể bỏ qua cho những tín đồ yêu thích ẩm thực và văn hóa địa phương, du khách thỏa thích thưởng thức những món ăn đặc sản. Dạo quanh chợ, du khách còn mua sắm quà lưu niệm, hàng thủ công mỹ nghệ...

Tìm về biển Thuận An nằm cách trung tâm thành phố Huế khoảng 15km, du khách được khám phá vẻ đẹp hoang sơ và yên bình. Với bãi cát trắng mịn và làn nước trong xanh, biển Thuận An thu hút đông đảo du khách. Ngoài để tắm biển, du khách còn được thưởng thức hải sản tươi ngon, ngắm hoàng hôn... Cảm giác gió biển thổi nhẹ, tiếng sóng vỗ về tạo nên không khí thư giãn, khiến du khách không muốn rời xa...

Bình yên ở biển Thuận An.

Du khách đến lăng vua Khải Định.

Du khách tham quan lăng tẩm vua Nguyễn.

Kỳ đài Huế thấp thoáng phía xa xa.

Vào Hoàng cung Huế tham quan, chụp ảnh.

Huế có nhiều góc ảnh xinh.

Mỗi khoảnh khắc ở Huế đều mang đến cho du khách những trải nghiệm thú vị.

Du khách thích thú diện cổ phục tham quan di tích Huế.

Du khách chiêm ngưỡng những cung điện, đền đài tráng lệ.

Du khách yêu thích nét cổ kính, nên thơ ở cố đô.

