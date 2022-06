Xe đoàn phim bị lật, hai diễn viên thiệt mạng

Chủ Nhật, ngày 19/06/2022 16:21 PM (GMT+7) Chia sẻ

Hai diễn viên Raymundo Garduño Cruz và Juan Francisco González Aguilar thiệt mạng sau khi chiếc xe tải đoàn phim “The Chosen One” bị lật gần khu vực Mulege thuộc Baja California Sur, bán đảo Baja California - Mexico.

Theo People ngày 18-6 dẫn nguồn từ Viện Văn hóa Baja California (Viết tắt ICBC) xác nhận vụ tai nạn. Theo đó, hai diễn viên tử vong tại hiện trường, 6 người khác gồm 2 diễn viên và 4 thành viên đoàn phim bị thương nhưng không nghiêm trọng. Họ được đưa đến các cơ sở y tế địa phương để điều trị.

Việc sản xuất phim tạm ngừng để điều tra về vụ tai nạn. Liliana Conlisk Gallegos - người bạn thân của Juan Francisco González Aguilar, cho biết trên truyền thông rằng nam diễn viên quá cố này đã từng phàn nàn về hậu cần, phương tiện giao thông của đoàn phim và nghi ngờ có thể ê-kíp đoàn phim bị lợi dụng để tiết kiệm tiền.

Raymundo Garduño Cruz qua đời trong tai nạn

Juan Francisco González Aguilar cũng thiệt mạng ở hiện trường

"Tôi cảm thấy tức giận khi có những báo cáo về lạm dụng và bóc lột được chia sẻ bởi những người liên quan quá trình sản xuất. Tôi muốn yêu cầu điều này được điều tra thêm" - Liliana Conlisk Gallegos nói. Cô bày tỏ sự thương tiếc, ngợi ca niềm đam mê nghệ thuật của người bạn xấu số của mình.

Nam diễn viên Fernando Bonilla - bạn diễn và cũng là bạn của Raymundo Garduño Cruz, bày tỏ trên Twitter rằng vô cùng đau buồn khi nghe thông tin bạn mình qua đời. Fernando Bonilla tiếp tục lặp lại những tuyên bố về việc bị bóc lột sức lao động và những người lái xe làm việc quá sức.

"The Chosen One" là loạt phim chuyển thể từ truyện tranh "American Jesus" của Mark Millar, do một công ty sản xuất độc lập quay cho Netflix. Tác phẩm bắt đầu quay ở Mexico vào tháng 4, kể về cậu bé 12 tuổi đột nhiên phát hiện mình là đấng cứu thế, được phái đến cứu nhân loại.

Hiện phía nhà sản xuất chưa bình luận gì về vụ tai nạn cũng như những cáo buộc, nghi ngờ về việc bóc lột sức lao động.

Nguồn: https://nld.com.vn/van-nghe/xe-doan-phim-bi-lat-hai-dien-vien-thiet-mang-20220619113855661.htmNguồn: https://nld.com.vn/van-nghe/xe-doan-phim-bi-lat-hai-dien-vien-thiet-mang-20220619113855661.htm