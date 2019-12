Xây tòa nhà mang tên mình, mỹ nhân tố Trường Giang "thả thính" giàu cỡ nào?

Thứ Bảy, ngày 21/12/2019 07:19 AM (GMT+7)

Không chỉ sở hữu khối bất động sản giá trị, người đẹp này còn là “tay chơi” hàng đầu Vbiz khi đầu tư loạt siêu xe và hàng hiệu khủng.

Mới đây, Khánh My khoe không gian căn hộ mà cô mới hoàn thiện khiến cư dân mạng không khỏi xuýt xoa về độ sang chảnh. Căn nhà mang tên Khánh My với nội thất trong phòng được bố trí rất hiện đại với tông màu trắng chủ đạo tạo không gian rộng rãi, thoải mái. Căn nhà này Khánh My không ở mà cho thuê lại.

Khánh My khoe căn nhà mang tên mình vừa hoàn thiện

Ngoài căn nhà này, Khánh My còn từng nhiều người "choáng" khi trả lời câu hỏi sở hữu bao nhiêu căn nhà, người đẹp thật thà cho biết: "Em cũng không biết nữa. Cứ luôn cố gắng và không đếm số lượng. Như vậy sẽ ngủ quên trên chiến thắng anh à".

Với quan điểm an cư lạc nghiệp nên Khánh My rất quan trọng không gian sống. Vì thế, người đẹp tập trung vào lĩnh vực này. Ngoài căn chung cư mà cô tự đánh giá là "sang trọng nhất Sài Gòn" ở quận 1, "mỹ nhân quê Kiên Giang" còn sở hữu nhiều bất động sản giá trị.

Khánh My hiện tại đang sống trong căn hộ sang trọng ở khu Phú Mỹ Hưng

Hiện tại, Khánh My đang sống trong một căn hộ tại khu Phú Mỹ Hưng, quận 7, TP.HCM. Căn hộ đầy đủ tiện nghi và không gian vô cùng rộng rãi, thoải mái. Người đẹp không ngại bỏ cả món tiền lớn để phủ không gian sống bằng vô số loài hoa như lan, cúc, hồng, ly... Người đẹp cùng dành một phòng để trưng bày giày dép, túi xách hàng hiệu.

Không dừng ở bất động sản và hàng hiệu, mỹ nhân sinh năm 1991 còn chứng tỏ độ chịu chi khi khoe loạt siêu xe hàng tỉ đồng.

Xế hộp Range Rover có giá hơn 3 tỷ của Khánh My.

Dòng xe Lamboghini Murcielago Roadster của Khánh My có giá hơn triệu đô.

Người đẹp thường sử dụng siêu xe khi đi sự kiện

Người đẹp cũng thường tự lái siêu xe đi sự kiện. Sở hữu gương mặt xinh xắn, thanh tú cùng thân hình nóng bỏng, Khánh My là một trong những tên tuổi khá đắt show của làng giải trí Việt. Đặc biệt là sau khi giành giải Vàng ở cuộc thi Ngôi sao người mẫu 2011, tên tuổi của Khánh My càng bước lên một tầng mới với loạt hợp đồng quảng cáo, sự kiện cũng như nhận được nhiều sự ưu ái của các đạo diễn.

Bên cạnh nguồn thu nhập từ các hoạt động giải trí, Khánh My còn rất đa tài khi là một nhà thiết kế nội thất và là một doanh nhân mát tay trong lĩnh vực bất động sản. Được sinh ra trong gia đình có truyền thống kinh doanh nên Khánh My sớm thừa hưởng khả năng kinh doanh từ truyền thống gia đình.

Tủ đồ hàng hiệu của Khánh My

Ở tuổi 28, Khánh My hiện đang hẹn hò cùng nam diễn viên Tiến Vũ. Anh được biết đến qua vai diễn chàng Đông Hồ điển trai trong "Tháng năm rực rỡ".

Khánh My bên bạn trai Tiến Vũ

Trước khi công khai hẹn hò Tiến Vũ, Khánh My từng gây chú ý khi lên tiếng tố Trường Giang nhiều lần tán tỉnh, theo đuổi cô khi đang yêu Nhã Phương. Thế nhưng sau ồn ào đó, Khánh My tập trung cho công việc và ít khi vướng vào các scandal của làng giải trí.

Nguồn: http://danviet.vn/sao/xay-toa-nha-mang-ten-minh-my-nhan-to-truong-giang-tha-thinh-giau-co-nao-10...Nguồn: http://danviet.vn/sao/xay-toa-nha-mang-ten-minh-my-nhan-to-truong-giang-tha-thinh-giau-co-nao-1042616.html