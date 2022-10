Vợ Tây của Bùi Tiến Dũng tung ảnh gợi cảm ở tháng cuối thai kỳ

Loạt ảnh tình tứ của cặp đôi nhận được nhiều lời khen ngợi từ người hâm mộ.

Mới đây trên Facebook cá nhân, Dianka Zakhidova - bà xã của thủ môn Bùi Tiến Dũng, vừa tung loạt ảnh thu hút sự chú ý. Theo đó, cô cùng thủ thành 9X chụp lại khoảnh khắc kỷ niệm cho những tháng cuối thai kỳ. Trong khi chân dài sinh năm 2000 mặc trang phục gọn gàng, khỏe khoắn để lộ bụng bầu lớn thì Bùi Tiến Dũng mặc đồ tông xuyệt tông, ôm hôn vợ tình tứ: "There are feelings that you can not explain with words, and that is magic" (Tạm dịch: Có những cảm xúc không thể giải thích bằng lời nói, đó là điều kỳ diệu").

Bùi Tiến Dũng cùng bà xã chụp ảnh kỷ niệm những tháng cuối thai kỳ

Ngay bên dưới bài viết của vợ, Bùi Tiến Dũng lập tức nhắn nhủ lời yêu: "I love you" (Tạm dịch: Anh yêu em). Bên cạnh đó, có nhiều người hâm mộ đã gửi lời chúc mừng hạnh phúc đến gia đình anh và khen ngợi nhan sắc của Dianka: "Bầu nhưng vẫn xinh", "Xinh quá chị ơi", "Chị ấy bầu mà người vẫn gọn gàng quá"...

Dianka được nhận xét không tăng cân quá nhiều

Ngày 22/5, Bùi Tiến Dũng và Dianka tổ chức hôn lễ tại Việt Nam. Trong ngày vui, gia đình thủ thành 9X cùng bạn bè, đồng nghiệp như Đoàn Văn Hậu, Hà Đức Chinh, Nguyễn Quang Hải... đã có mặt tham dự.

Cặp đôi hạnh phúc khi đón nhận tin vui chuẩn bị chào đón con trai

Đến đầu tháng 8, cặp đôi hạnh phúc thông báo tin vui chuẩn bị lên chức làm cha mẹ. Trong bữa tiệc, vợ chồng anh chuẩn bị một quả bóng, nếu quả bóng lắc ra kim tuyến màu xanh thì sẽ là con trai, ngược lại nếu màu hồng thì sẽ là con gái. Cuối cùng, thủ môn quê Thanh Hóa đã lắc kim tuyến và biết được con đầu lòng của mình sẽ là một bé trai. Ngay khi đón nhận tin vui này, anh đã không giấu được sự phấn khích và hạnh phúc ôm lấy bà xã.

Bùi Tiến Dũng chăm sóc vợ chu đáo

Trong thời gian bà xã mang thai, Bùi Tiến Dũng rất tâm lý đưa vợ đi ăn tẩm bổ. Anh cũng cẩn thận chăm sóc vợ cẩn thận, làm việc nhà đỡ đần cô. Chân dài sinh năm 2000 cũng đang cố gắng học Tiếng Việt để giao tiếp với mọi người và chuẩn bị cho những ngày làm mẹ.

