Vợ Mạc Hồng Quân "sáng bừng cả khán đài" có lấn át bạn gái Đoàn Văn Hậu, Hà Đức Chinh?

Thứ Bảy, ngày 05/11/2022 12:55 PM (GMT+7) Chia sẻ

Nhan sắc dàn Wags Việt trên khán đài thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

Tối 4/11, cựu người mẫu Kỳ Hân (ở giữa) đăng tải loạt ảnh đưa gia đình tới sân vận động Hàng Đẫy cổ vũ cho chồng là cầu thủ Mạc Hồng Quân trong trận đấu giữa Topenland Bình Định và Viettel FC trong cuộc đua V-League 2022. Sau khi rời CLB Than Quảng Ninh, Mạc Hồng Quân đã chọn đầu quân cho Topenland Bình Định và thi đấu ở vị trí tiền vệ.

Xuất hiện trên khán đài, chân dài quê Sóc Trăng gây chú ý nhờ nhan sắc nổi bật. Trong ảnh, bà mẹ hai con diện trang phục gợi cảm nhưng có sự tiết chế nhất định vừa khéo léo khoe được vóc dáng thon gọn lại không quá hở hang mà vẫn chiếm trọn sự chú ý trên khán đài.

Chia sẻ loạt ảnh trên trang cá nhân, Kỳ Hân viết kèm dòng chú thích: "Đội hình đi cổ vũ bóng đá Topenland Bình Định".

Kỳ Hân sinh năm 1995, là người mẫu nổi tiếng với thân hình gợi cảm. Sau khi kết hôn với Mạc Hồng Quân, chân dài quê Sóc Trăng rút khỏi showbiz để chăm sóc tổ ấm nhỏ và tự kinh doanh online.

Trước Kỳ Hân, dàn Wags Việt đình đám như bạn gái Đoàn Văn Hậu, vợ Hà Đức Chinh cũng "chiếm sóng" mạng xã hội khi đi xem bóng đá, cổ vũ cho chồng, bạn trai. Trong ảnh là chân dài Doãn Hải My - bạn gái Đoàn Văn Hậu trên khán đài sân vận động Hàng Đẫy vào tối 30/10. Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 tới xem trận so tài giữa SHB Đà Nẵng và Hà Nội FC.

Sau khi đại diện Thủ đô giành chiến thắng, Doãn Hải My cùng bạn trai xuống sân chúc mừng các cầu thủ. Ban đầu, Doãn Hải My để bạn trai trò chuyện cùng mọi người, cô đứng ở phía xa dõi mắt theo người yêu. Lúc này, mẹ của Đỗ Duy Mạnh cũng tới sân bóng để chúc mừng các cầu thủ. Văn Hậu giới thiệu bạn gái với mẹ Đỗ Duy Mạnh và gọi cô tới chào. Tuy nhiên, do đeo khẩu trang, ăn mặc giản dị nên bảo vệ cho rằng cô là cổ động viên và ngăn lại. Thấy vậy, mẹ Duy Mạnh tới giải vây giới thiệu: “Đây là người nhà của Hậu mà”. Sau đó, bảo vệ cho người đẹp 2k1 bước vào sân. Doãn Hải My có khoảng thời gian ngắn trò chuyện với mẹ của đàn anh.

Ngày 23/10, khoảnh khắc chụp lén Mai Hà Trang - vợ Hà Đức Chinh trên khán đài được đăng tải trên mạng xã hội ngay lập tức gây "bão". Trong ảnh, bà xã cầu thủ Hà Đức Chinh ăn mặc giản dị, gương mặt được trang điểm nhẹ nhàng. Dù bức ảnh chưa qua chỉnh sửa nhưng có thể thấy nhan sắc Mai Hà Trang vô cùng nổi bật.

Nhan sắc gợi của Mai Hà Trang ngoài đời thực. Trên trang cá nhân, người đẹp quê Bắc Giang thường xuyên chia sẻ những hình ảnh trong trang phục đa dạng, lúc trẻ trung năng động, lúc gợi cảm quyến rũ.

Ngày 15/9, hình ảnh Yến Xuân - bạn gái thủ môn Đặng Văn Lâm xuất hiện trên khán đài trận đấu giữa CLB Bình Định và Hải Phòng trong khuôn khổ V-League 2022 thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Nữ PT gợi cảm tới cổ vũ cho CLB Bình Định của bạn trai.

Sở hữu thân hình nóng bỏng, người tình của Đặng Văn Lâm được mệnh danh là “thiên thần nội y” trong dàn WAGs Việt Nam.

Đầu tháng 10 vừa qua, Chu Thanh Huyền - tình tin đồn của Quang Hải gây xôn xao cư dân mạng khi xuất hiện tại Pháp cổ vũ cho bạn trai. Hiện cầu thủ sinh năm 1997 đang thi đấu ở vị trí tiền vệ cho CLB Pau FC tại Ligue 2. Bức ảnh chụp Chu Thanh Huyền cùng mẹ Quang Hải cầm lá cờ Việt Nam cổ vũ cho Quang Hải trên khán đài nhanh chóng gây chú ý.

Chu Thanh Huyền và cầu thủ Quang Hải là một trong những cặp đôi được lòng người hâm mộ nhưng cả hai vẫn kín đáo chưa công khai mối quan hệ tình cảm. Hot girl 9X nhiều lần để lộ dấu vết hẹn hò với cầu thủ Hà thành như cùng nhau đi dự tiệc cưới của bạn bè, đi du lịch cùng gia đình.

Nguồn: https://arttimes.vn/giai-tri/vo-mac-hong-quan-34sang-bung-ca-khan-dai34-co-lan-at-ban-gai-doan-v...Nguồn: https://arttimes.vn/giai-tri/vo-mac-hong-quan-34sang-bung-ca-khan-dai34-co-lan-at-ban-gai-doan-van-hau-ha-duc-chinh-c47a16401.html