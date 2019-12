Võ Hoàng Yến diện váy cưới, đọ sắc cùng dàn chân dài, hoa hậu nóng bỏng

Thứ Hai, ngày 23/12/2019 18:35 PM (GMT+7)

Show diễn của nhà thiết kế Trần Đạt quy tụ dàn mỹ nhân đình đám của showbiz.

Siêu mẫu Võ Hoàng Yến

Tối 22.12, đêm diễn The Perennial 2019 của nhà thiết kế Trần Đạt và các cộng sự đã diễn ra tại một khách sạn 5 sao ở TP.HCM. Chương trình quy tụ dàn người đẹp, hoa hậu tham gia trình diễn. Trần Đạt – người bạn thân thiết nhất của Mì Gói, cựu stylist qua đời ở tuổi 27 vào tháng 05.2018 do bệnh phổi. Theo đó, những sản phẩm của người anh quá cố luôn khắc sâu trong tâm trí nhà thiết kế trẻ, nên anh chấp nhận bù lỗ, ra mắt bộ sưu tập mới. Quyết tâm làm sống dậy những sản phẩm của Mì Gói khiến Trần Đạt có thêm niềm tin, hi vọng chinh phục làng thời trang Việt.

Ở bộ sưu tập You got this mang dấu ấn cá nhân, Trần Đạt mời Võ Hoàng Yến làm vedette. Trên sàn diễn, siêu mẫu Võ Hoàng Yến diện thiết kế váy cưới kín cổng cao tường, gam màu trắng kiểu dáng cách điệu, chất liệu ren, khoe thần thái sắc lạnh.

Về lý do xuất hiện trên sàn catwalk lần này, Võ Hoàng Yến nói cô có mối quan hệ thân thiết với stylist Trần Đạt từ lâu. Khi Trần Đạt ngỏ ý mời cô đảm nhận vị trí vedette trong bộ sưu tập, cô đã nhận lời ngay mà không hề đắn đo. "Trần Đạt còn trẻ nhưng rất tài năng. Tôi thích tinh thần cổ điển nhưng vẫn có chút cách điệu, phóng khoáng, mạnh mẽ trong những thiết kế lần này của Đạt", cô nói.



Lê Thu Trang - Top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 - hóa quý cô cổ điển với đầm lụa bóng.

Kiều Thị Thúy Hằng - Top 15 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 - mặc đầm hai dây đen gợi cảm.

Top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 Phạm Anh Thư kiêu kỳ trên sàn diễn với váy cổ điển, quý phái.

Người đẹp Áo dài Mỹ Duyên diện đầm lụa bóng kín cổng cao tường.

Á khôi Thùy Tiên mặc đầm cắt khoét gợi cảm.

Diana Nguyễn thần thái với trang phục da pha ren huyền bí.

Người đẹp bản lĩnh Hoa hậu Hoàn vũ - Vũ Quỳnh Trang - mặc thiết kế bay bổng, họa tiết hoa lá cách điệu.

Julia Thúy Anh gợi cảm với váy khoe khéo vòng 1. Ngoài bộ sưu tập "You got this", Trần Đạt còn ra mắt bộ sưu tập áo dài mới trong show diễn. "Tôi hướng đến việc kết hợp với những người truyền cảm hứng, có sức ảnh hưởng, có ý tưởng sáng tạo táo bạo", Trần Đạt chia sẻ.

