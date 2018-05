Vợ cũ Châu Nhuận Phát tiết lộ lý do kết thúc cuộc hôn nhân dài 9 tháng

Chủ Nhật, ngày 27/05/2018 20:04 PM (GMT+7)

Sau 35 năm, Dư An An – người vợ 9 tháng của Châu Nhuận Phát - mới tiết lộ lý do ly hôn.

Theo Sina, diễn viên Hong Kong – Dư An An bất ngờ tiết lộ những bí mật về cuộc hôn nhân kéo dài 9 tháng với Châu Nhuận Phát trong một chương trình truyền hình phát sóng ngày 26.5.

Ảnh cưới Dư An An - Châu Nhuận Phát.

Vợ cũ tài tử Bản sắc anh hùng thừa nhận cô là người rất bốc đồng. Dư An An cho biết, cha mẹ ly hôn từ khi cô còn nhỏ nên cô sống trong sự thiếu thốn tình thương, ấm áp của một gia đình.

Khi hợp tác chung trong phim Massage Girls năm 1976, cô đã phải lòng Châu Nhuận Phát vì nam diễn viên là người rất ấm áp, biết quan tâm. “Chúng tôi có gặp lại nhau vài lần sau khi phim đóng máy. Trong một lần đi chơi, anh ấy bất ngờ cầu hôn. Lúc đó, tôi thấy cảm giác đó rất tuyệt vời nên đã đồng ý”, Dư An An chia sẻ.

“Hương Hương công chúa” của Thư kiếm ân cừu lục khẳng định, khi bước vào hôn nhân, cả cô và Châu Nhuân Phát đều chưa sẵn sàng. Chính vì thế, việc chia tay là điều tất yếu. Vợ cũ Châu Nhuận Phát cho biết, cô không quá đau buồn khi ly hôn tài tử điển trai dù thông tin cả hai chia tay gây chấn động làng giải trí Hong Kong.

Dư An An nổi tiếng với vai công chúa Hương Hương trong "Thư kiếm ân cừu lục" và hiện tại.

Sau khi chia tay, Dư An An vẫn dành những lời tốt đẹp khi nói về chồng cũ. Cô cho biết, dù không đi đến cuối đời được cùng nhau, đối phương vẫn là người bạn đời quý giá trong hành trình cuộc đời của cô.

Châu Nhuận Phát và Dư An An kết hôn năm 1983. Thời điểm đó, tài tử họ Châu chỉ vừa chia tay nàng “Tiểu Long Nữ” Trần Ngọc Liên được vài tháng. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân kết thúc chóng vánh. Sau khi ly hôn, Dư An An kết hôn với doanh nhân Lý Vạn Kỳ và sinh được hai cô con gái. Cả hai chia tay năm 2003.

Hiện tại Dư An An vẫn độc thân. Nữ diễn viên quay trở lại làng giải trí và tích cực đóng phim. Ngoài ra, cô còn làm quản lý cho một số nghệ sĩ trẻ.