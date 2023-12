Victoria bất ngờ tung "ảnh nóng” của David Beckham

Mới đây, trên trang Instagram cá nhân Victoria Beckham bất ngờ đăng tải hình ảnh ông xã David Beckham đang mặc nội y nằm sửa TV cùng dòng chú thích: “Electrician came to fix the TV. You're welcome” (tạm dịch là: "Thợ điện đến sửa TV. Chào mừng anh”).

Bài đăng này nhanh chóng gây sốt trên mạng xã hội, thu hút hơn 1,3 triệu lượt tương tác và gần 27 nghìn bình luận. Nhiều người nổi tiếng, vận động viên cũng phấn khích bình luận bên dưới hình ảnh của David Beckham.

Nam diễn viên người Mỹ Jesse Tyler Ferguson hài hước: “Tôi đang phá hư TV nhà mình để anh ấy đến sửa”. Ngôi sao quần vợt Eugenie Bouchard cũng chia sẻ rằng: “TV của tôi cũng bị hỏng rồi”. Người hâm mộ toàn cầu của hai vợ chồng Beckham cũng khen ngợi không ngớt ngoại hình săn chắc của nam cầu thủ ở độ tuổi sắp chạm ngưỡng 50 và đã làm ông bố 4 con.

Bức ảnh sửa TV gây sốt của David Beckham.

Ở tuổi 48, David Beckham vẫn giữ được vóc dáng săn chắc, cơ bắp lực lưỡng. Anh đến phòng gym 3-5 lần mỗi tuần, kết hợp nhiều bài tập như cardio, cử tạ, HIIT, gập bụng, jump squat, đạp xe, đấm bốc,... David Beckham từng tiết lộ bản thân rất chăm chút ngoại hình vì yêu cầu công việc, thường xuyên dùng mỹ phẩm của vợ.

Vóc dáng phong độ của David Beckham ở độ tuổi U50.

Victoria và David Beckham là cặp vợ chồng quyền lực hàng đầu giới giải trí lẫn bóng đá phương Tây. Chuyện tình cảm của cả hai từng bị dư luận phản đối, song vẫn tiến đến quả ngọt hôn nhân vào năm 1999. Cặp đôi có 4 người con chung là Brooklyn, Romeo, Cruz và Harper. Dù hiện tại David Beckham đã giải nghệ khoảng 13 năm, nhưng những động thái, tình hình gia đình anh vẫn luôn thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng.

Tháng 10/2023, bộ phim tài liệu về David Beckham gây sốt trên toàn cầu. Trong phim, câu chuyện cựu siêu sao bóng đá từng ngoại tình trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội.

Victoria Beckham chia sẻ về ký ức đáng quên trong hôn nhân rằng: “Thật lòng mà nói thì chúng tôi đã quay lưng lại với nhau..., cảm giác như chúng tôi không thật sự có nhau nữa. Điều đó thật đáng buồn. Tôi thậm chí còn không thể miêu tả cho bạn hiểu rằng điều đó khó khăn đến nhường nào”.

David Beckham cũng bộc bạch: “Thành thật mà nói, tôi không biết làm thế nào mà chúng tôi vượt qua được. Victoria là tất cả đối với tôi, việc nhìn cô ấy bị tổn thương là điều vô cùng khó khăn nhưng chúng tôi là những chiến binh và vào thời điểm đó, chúng tôi cần chiến đấu vì nhau, chiến đấu vì gia đình của mình.

Những gì chúng tôi có đều đáng để đấu tranh. Có những ngày tôi thức dậy và nghĩ: 'Làm sao mình có thể đi làm được? Làm sao tôi có thể bước tới sân tập đó? Làm sao tôi có thể trông như thể không có chuyện gì xảy ra?'. Mỗi ngày, tôi đều cảm thấy mệt mỏi khi tôi mở mắt ra".

Victoria và Beckham trải qua 24 năm hôn nhân đầy sóng gió, song vẫn giữ được hạnh phúc.

Trải qua 24 năm hôn nhân đầy sóng gió, Victoria và David Beckham vẫn giữ đc hạnh phúc. Cả hai thường xuyên đồng hành trong công việc, những trận cầu lẫn sự kiện giải trí, tiệc tùng với bạn bè.

David Beckham hiện cùng tỷ phú Jorge Mas đồng sở hữu câu lạc bộ Inter Miami. Lionel Messi trở thành chân sút của đội bóng này vào tháng 7/2023. Vợ chồng Messi và Beckham có mối quan hệ rất thân thiết.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]