Vì sao NSND Công Lý vắng mặt ở chương trình thay thế Táo quân?

Thứ Ba, ngày 31/12/2019 08:23 AM (GMT+7)

Trong khi dàn nghệ sỹ vẫn miệt mài tập luyện chương trình thay thế Táo quân, NSND Công Lý vắng mặt. Khi được hỏi anh đưa ra dự đoán “có thể người ta thấy không có vai nào hợp với tôi”.

Công Lý Sự kiện:

NSND Công Lý không có tên trong dàn nghệ sỹ tập luyện chương trình thay thế Táo quân

NSƯT Chí Trung là người chịu khó đăng hình ảnh hậu trường tập chương trình do VFC sản xuất nhất, phát sóng đêm giao thừa thay thế Gặp nhau cuối năm-Táo quân. Trong những tấm hình đó, khán giả thấy dàn Táo quân thân quen như NSND Tự Long, NSƯT Chí Trung, Xuân Bắc, Quốc Khánh, Quang Thắng. Gương mặt mới nhất có thể kể đến NSƯT Xuân Hinh, Thanh Thanh Hiền, diễn viên Trung “ruồi” cũng từng tham gia Táo quân. Tuy nhiên không ít khán giả thắc mắc sự vắng mặt của NSND Công Lý.

Trả lời thắc mắc này, NSND Công Lý bộc bạch rằng năm nay anh không nhận được lời mời từ VTV. “Chắc có lẽ người ta thấy không có vai nào hợp với tôi nên không mời. Tôi không thấy tiếc, không thấy buồn và không hề giận. Làm nghệ sĩ phải thế, phải chấp nhận lúc này lúc kia chứ có gì phải buồn”, Công Lý chia sẻ.

Công Lý-Xuân Bắc tạo nên cặp nghệ sỹ ăn ý trên sân khấu "Táo quân"

Sự vắng mặt của NSND Công Lý khiến nhiều khán giả thắc mắc, bởi ở mỗi chương trình Gặp nhau cuối năm-Táo quân, cặp đôi Công Lý-Xuân Bắc tạo nên dấu ấn trong vai Bắc Đẩu-Nam Tào. Chương trình thay thế Táo quân dù không còn mang dáng dấp cũ nhưng hầu hết dàn nghệ sỹ dự kiến cũng đều từ Táo quân mà ra, sự phối hợp ít nhiều ăn ý hơn nghệ sỹ lần đầu kết hợp.

Trước thông tin NSND Công Lý lên tiếng xác nhận vắng mặt trong chương trình Gặp nhau cuối năm, nhà sản xuất VFC chưa có bất cứ phản hồi nào.

Lí do “không hợp vai” là do nghệ sỹ Công Lý dự đoán, bởi dù sao việc lựa chọn nghệ sỹ do đạo diễn quyết định. NSND Công Lý và phía VFC vẫn giữ được sự hợp tác tốt đẹp. Sau vai Lâm đồ tể ấn tượng trong “Những cô gái trong thành phố”, nghệ sỹ Công Lý tiếp tục có vai ông trùm đáng gờm trong “Mê cung”, gần nhất là vai thầy bói trong phim tâm lý tình cảm gia đình “Hòa hồng trên ngực trái”.

Hình ảnh hậu trường nghệ sỹ tập luyện, thiếu vắng Công Lý

Hình thức, nội dung cũng như danh sách nghệ sỹ chính thức của chương trình thay thế Táo quân vẫn nằm trong vòng bí mật. Tất cả dự dự đoán về sự tham gia của nghệ sỹ đều dựa vào những tấm ảnh hậu trường nghệ sỹ chia sẻ trên trang facebook cá nhân.

Trước đó trong chương trình VTV Kết nối, NSƯT đạo diễn Đỗ Thanh Hải hứa hẹn dù không có Táo quân vào tối 30 tết, tuy nhiên vẫn có chương trình gặp nhau cuối năm nhưng là phiên bản mới, vẫn mang màu sắc chủ đạo hài kịch nhưng có cách thể hiện mới.

NSƯT Chí Trung thường xuyên chia sẻ hình ảnh hậu trường tập luyện

“Năm nay chúng tôi vẫn gửi đến chương trình Gặp nhau cuối năm. Chúng tôi cố gắng tạo ra format mới, màu sắc chủ đạo vẫn là chương trình hài kịch, vẫn có những câu chuyện, vấn đề xã hội năm qua nhưng được thực hiện màu sắc mới, format mới, cũng quy tụ những gương mặt diễn viên hài nổi tiếng quen thuộc của ê kíp Táo quân và có thêm những gương mặt mới để tạo nên sự hấp dẫn, sinh động. Chúng tôi hy vọng nó có đủ sức hấp dẫn để thỏa mãn sự kỳ vọng của công chúng”, NSƯT Đỗ Thanh Hải nói.

NSƯT Xuân Bắc trước đó cũng tiết lộ, chương trình theo tinh thần mượn chuyện xưa nói chuyện nay, nhưng nội dung gần gũi hơn, nói được nhiều điều bức xúc của dân hơn chương trình Gặp nhau cuối năm-Táo quân. Dự kiến chương trình chuẩn bị ghi hình ngay sau Tết dương lịch.

Nguồn: https://www.tienphong.vn/van-hoa/vi-sao-nsnd-cong-ly-vang-mat-o-chuong-trinh-thay-the-tao-quan-1...Nguồn: https://www.tienphong.vn/van-hoa/vi-sao-nsnd-cong-ly-vang-mat-o-chuong-trinh-thay-the-tao-quan-1504128.tpo