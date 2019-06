Vẻ đẹp lai Á-Âu nóng bỏng của ‘nữ hoàng cảnh nóng’ Nhật Bản

Thứ Hai, ngày 24/06/2019 08:24 AM (GMT+7)

Elaiza Ikeda nổi tiếng ở xứ Phù Tang không chỉ bởi những thước phim táo bạo trên màn ảnh, mà còn bởi vẻ đẹp pha trộn giữa ba dòng máu Nhật Bản – Philippines – Tây Ban Nha.

Elaiza Ikeda sinh năm 1996, là người mẫu, diễn viên nổi tiếng ở Nhật Bản. Không giống nhiều mỹ nhân khác của xứ Phù Tang, Elaiza sở hữu vẻ đẹp lai Á-Âu ấn tượng khi bố là người Nhật Bản, còn mẹ mang hai dòng máu Philippines và Tây Ban Nha.

Người đẹp 9x gia nhập làng giải trí J-biz từ rất sớm, vào năm 2009, với vai trò người mẫu thời trang, nội y. Cô nhanh chóng thu hút sự chú ý từ dân mạng nhờ gương mặt xinh như búp bê và thân hình nóng bỏng.

Cô được mệnh danh là "siêu vòng một" của Nhật Bản, sở hữu chỉ số hình thể ấn tượng 85-59-88, cao 1m69.

Có tiếng ở làng mẫu là bước đệm thuận lợi để Elaiza chuyển hướng sang nghề diễn viên. Tác phẩm đầu tay của cô là bộ phim chiếu rạp "High School Debut" (2011), rồi đều đặn nhận các dự án cả điện ảnh lẫn truyền hình như "Tori Girl", "Isle of Dogs", "My Little Monster", "Himana Joshidai Sei", "Million Dollar Man", "Sunny", "Cherry Boys"...

Elaiza còn được biết đến là nữ diễn viên không ngại cảnh nóng, cảnh khoe thân táo bạo. Người đẹp 23 tuổi không ít lần khiến khán giả "đỏ mặt" trong "The Virgin Psychics", "The Many Faces of Ito" hay "Tourist"...

Đó cũng chính là lý do Elaiza gắn liền với biệt danh "nữ hoàng cảnh nóng" của Nhật Bản.

Việc chuyển hướng đóng phim là quyết định sáng suốt của nữ diễn viên trẻ. Nghề người mẫu giúp cô gia nhập showbiz, còn nghề diễn mang đến cho cô danh tiếng, tiền bạc.

Bên cạnh đóng phim, Elaiza vẫn tích cực cho ra những bộ ảnh nghệ thuật, đa phần đều theo phong cách gợi cảm, khoe triệt để vẻ đẹp hình thể.

Ngày 31/5 vừa qua, Elaiza phát hành sách ảnh mang tên Pinturita, chụp ở Tây Ban Nha.

Không phụ danh xưng "siêu vòng một", Elaiza trong những shoot hình nóng bỏng hết mức trong những bộ bikini hay trang phục "hở bạo".

Sách ảnh nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ người hâm mộ. Đến nay, Pinturita đã bán ra hơn 50.000 bản.

Cởi mở trên phim và qua những tấm hình, trên thực tế, Elaiza khá kín tiếng về đời tư. Không rõ người đẹp độc thân hay đang hẹn hò.

Một số hình ảnh sexy của "nữ hoàng cảnh nóng" Nhật Bản.