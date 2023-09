Văn Hậu có hành động tình tứ với bạn gái khiến dân mạng ngưỡng mộ

Kể từ ngày công khai hẹn hò, chuyện tình yêu ngọt ngào của Văn Hậu và người đẹp Doãn Hải My nhận được nhiều quan tâm của người hâm mộ. Không còn e dè, giờ đây cả hai thoải mái chia sẻ hình ảnh bên nhau hay có những hành động tình tứ nơi đông người.

Hải My và Văn Hậu nắm tay không rời ở trung tâm thương mại

Mới đây trên mạng xã hội lan truyền clip do "team qua đường" ghi lại cảnh Văn Hậu nắm tay Doãn Hải My không rời ở trung tâm thương mại thu về gần 2 triệu lượt xem. Dù người đẹp sinh năm 2001 có chiều cao gần 1m70 nhưng khi đi cạnh bạn trai trông vẫn rất nhỏ bé.

Không chỉ có hành động ngọt ngào, Hải My và Văn Hậu còn được khen ngợi là cặp trai tài gái sắc. Không ít bình luận khen người đẹp Hà thành xinh, ấn tượng với phong cách kín đáo, sang chảnh của cô: "Người đẹp mặc gì cũng đẹp", "Gu bạn này đơn giản mà vẫn toát lên vẻ sang, nhẹ nhàng thật sự!", "Chờ đám cưới nữa thôi"...

Văn Hậu tranh thủ đi chơi cùng bạn gái trước khi hội quân với đội tuyển bóng đá Việt Nam

Vài ngày trước, Văn Hậu cũng tranh thủ thời gian đưa bạn gái đi chơi trước giờ lên đội tuyển Việt Nam hội quân. Hải My chia sẻ hình ảnh bạn trai mua sách cho kèm lời nhắn: "Cảm ơn nhà tài trợ".

Cách đây không lâu, Văn Hậu và Hải My giao lưu với người hâm mộ. Khi được hỏi về kỷ niệm lần đầu tiên gặp gỡ, mỹ nhân sinh năm 2001 cho biết: "Câu đầu Hậu nói với tôi khi gặp ngoài đời là: Sao em không trả lời tin nhắn Facebook anh?". Sau đó, Hải My đáp lại lý do là vì bận học.

Văn Hậu và Hải My đồng hành cả trong công việc lẫn cuộc sống

Khi được hỏi: "Từ lúc yêu chị My anh có áp lực gì không?", Đoàn Văn Hậu hài hước trả lời rằng mình bị "áp lực cuộc sống". Lúc chàng cầu thủ được yêu cầu nêu 3 tật xấu của đối phương, anh khẳng định: "Chẳng ai hoàn hảo, mình phải yêu cái tật xấu của người đấy", khiến ai nấy ngưỡng mộ.

Cả hai cùng đồng hành cùng nhau cả trong công việc lẫn cuộc sống. Hải My luôn có mặt trên khán đài để cổ vũ khi bạn trai thi đấu. Đặc biệt cô còn có mối quan hệ tốt với gia đình Văn Hậu.

