Trần Bảo Sơn xác nhận chia tay bạn gái, lý do đổ vỡ là gì?

Dù chuyện tình cảm không còn nguyên vẹn nhưng Trần Bảo Sơn khẳng định anh vẫn có trách nhiệm với con gái út. “Tôi đã chia tay mẹ của bé Bảo Khanh cách đây 2 năm. Hiện tại, chúng tôi vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp. Tôi thường xuyên đến gặp và đưa con đi chơi, làm tròn trách nhiệm của người bố”, nam diễn viên chia sẻ.

Theo Trần Bảo Sơn, anh chưa may mắn trong tình yêu sau đổ vỡ hôn nhân với Trương Ngọc Ánh và chia tay mẹ của con gái thứ hai: "Tôi không nghĩ sự đổ vỡ do ảnh hưởng từ công việc, chỉ là chưa may mắn trong tình yêu thôi. Tôi tin vào duyên số nên chuyện tình yêu trong tương lai, tôi để mọi thứ tự nhiên".

Diễn viên Trần Bảo Sơn

Đối với Trần Bảo Sơn, ở thời điểm hiện tại, 2 con gái là động lực và niềm tự hào của bản thân. Mỗi khi rảnh rỗi, anh đều dành thời gian gặp gỡ và đưa 2 con đi chơi. Vì vậy, 2 bé sống chung với mẹ nhưng cả 2 đều gần gũi và quấn quýt với bố.

Trần Bảo Sơn xác nhận có con gái thứ 2 vào đầu năm 2021. Tuy nhiên, anh cũng như bạn gái cũ không công khai hình ảnh, danh tính. Diễn viên và bạn gái chưa đăng ký kết hôn, nhưng đã chung sống, gắn bó như vợ chồng ở một căn hộ cao cấp tại TP.HCM.

Nam diễn viên và hai con gái

Trần Bảo Sơn sinh năm 1972, từng tham gia các phim điện ảnh như: Huyền thoại bất tử (2009), Đoạt hồn (2014), Đập cánh giữa không trung (2014)…

Năm 2005, Trần Bảo Sơn kết hôn với diễn viên Trương Ngọc Ánh và có một con gái tên Bảo Tiên. 9 năm sau, vào năm 2014, họ chia tay. Sau khi “đường ai nấy đi”, cả hai vẫn giữ quan hệ bạn bè, cùng chăm sóc con gái.

