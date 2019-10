Trâm Anh bác tin yêu diễn viên hài Anh Đức, tung ảnh hở ngực táo bạo

Chủ Nhật, ngày 29/07/2018 17:56 PM (GMT+7)

Sau 1 năm vắng bóng, "bạn gái tin đồn" của diễn viên hài Anh Đức trở lại với hình ảnh gợi cảm.

Trâm Anh được khán giả biết đến là diễn viên, người mẫu ảnh đầy triển vọng. Cô từng tham gia diễn xuất trong nhiều MV của các ca sĩ như Hoàng Tôn, Kay Trần... Sau 1 năm “vắng bóng” showbiz, Trâm Anh đánh dấu sự trở lại qua bộ ảnh gợi cảm, khoe vẻ đẹp cơ thể táo bạo.

Nữ diễn viên khoe vở gợi cảm trong bộ ảnh mới.

Trâm Anh hút ánh nhìn khi diện bộ bikini với chất liệu len.

Không có lợi thế chiều cao nhưng Trâm Anh sở hữu vẻ đẹp lai Tây. Chính vì vậy, nữ diễn viên luôn bị nhận nhầm là con lai hoặc người ngoại quốc. Cô thừa nhận, gương mặt lạ cũng mở ra cho cô nhiều cơ hội hơn trong nghệ thuật.

Trong bộ ảnh mới, gương mặt của Trâm Anh cũng gây tranh cãi khi có sự khác biệt. Về điều này, diễn viên 20 tuổi thừa nhận có can thiệp "dao kéo" phần chân mũi. Người đẹp đang có nhiều dự định để phát triển nghệ thuật và trước mắt là việc ghi danh thử sức tại cuộc thi The Look 2018.

Với số đo 85 – 62 – 95 cm, Trâm Anh tự tin diện bikini khoe 3 body hút mắt người nhìn.

Về tình yêu, Trâm Anh cho biết việc người đẹp yêu đại gia là hoàn toàn bình thường và hợp pháp. Còn việc trở thành người thứ 3 trong tình yêu thì nữ diễn viên không tán thành. “Ai không muốn bạn trai mình có điều kiện để lo cho mình. Những ai chỉ trích người khác là vì họ không được may mắn như vậy nên ghen tỵ thôi”, cô nói.

Ngoài sự nghiệp, diễn viên sinh năm 1998 nhận được sự quan tâm khi vướng nghi án hẹn hò với diễn viên hài Anh Đức từ năm 2017. Tuy nhiên, cả hai chưa từng lên tiếng xác nhận với truyền thông.

Cũng trong lần trở lại, diễn viên 20 tuổi lần đầu trải lòng về mối quan hệ với Anh Đức.

Cô chia sẻ: “Thực ra mối quan hệ giữa tôi và Anh Đức chỉ là anh em tốt và có hỗ trợ hợp tác với nhau trong công việc chứ không phải tin đồn tình cảm như dư luận nghi vấn”.

Có dịp hợp tác với Anh Đức, nữ diễn viên thừa nhận cô rất may mắn vì được làm việc với đàn anh có trách nhiệm và chuyên nghiệp. “Tôi học hỏi được ở Anh Đức rất nhiều thứ để làm nghề. Tôi rất quý Anh Đức”.

Anh Đức từng đăng ảnh tình tứ với Trâm Anh lên trang cá nhân.

Cặp đôi nhiều lần hẹn hò và bị fan phát hiện.

Theo đó, Trâm Anh bắt đầu bị dư luận nghi ngờ yêu nam diễn viên hài sau khi tham gia diễn xuất trong một MV của anh. Ngay sau đó, trên trang cá nhân, Anh Đức cũng chia sẻ hình ảnh tình tứ với Trâm Anh đúng ngày Valentine năm 2017 và tháp tùng “bạn gái tin đồn” tham gia casting “The Face 2017”. Thậm chí, công chúng nhiều lần bắt gặp cặp đôi hẹn hò thân mật nhau và dùng điện thoại ghi lại các khoảnh khắc để làm bằng chứng.

Sau 4 năm vào nghề, Trâm Anh giành 1 số giải thưởng như Thí sinh mặc áo dạ hội đẹp nhất tại Viet Fashion Icon 2016, Top 10 The Face Online 2017.

Cô từng tham gia phim Găng tay đỏ, sitcom dài tập của 2 ê-kíp Tả Pí Lù và Mì Gõ; và quay MV ca nhạc Mọi sự là vì em – Hoàng Tôn, Vô ra ra vô – Kay Trần và Koo, MV Tin anh đi của diễn viên hài Anh Đức, MV Quên hết đi - Hoàng Tuấn Kiệt...