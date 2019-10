Tình cũ phi công Hà Duy rớt nước mắt tiết lộ sự cố trong đám cưới hàng chục tỷ

Thứ Tư, ngày 16/10/2019 14:22 PM (GMT+7)

Âu Hà My khóc nức nở trong đám cưới dù được chồng dùng siêu xe đón dâu, trang trí cả lâu đài trên lễ đường.

Ngày 2.10 vừa qua, nữ giảng viên Âu Hà My - hôn thê cũ của diễn viên nhí nổi tiếng 1 thời đã chuyển sang làm cơ phó Hà Duy - đã tổ chức tiệc cưới hoành tráng với chồng doanh nhân kiêm diễn viên, MC Nguyễn Trọng Hưng.

Chú rể Nguyễn Trọng Hưng và cô dâu Âu Hà My trong hôn lễ.

Đám cưới của cặp đôi được nhiều người trầm trồ khen ngợi sau khi chiêm ngưỡng không gian tiệc cưới lộng lẫy, xa hoa không kém phần sang trọng. Giữa khung cảnh mộng mơ đó, cô dâu Âu Hà My xuất hiện với chiếc váy cưới trắng đính kim cương lung linh chẳng khác nào nàng công chúa bước ra từ trong truyện cổ tích.

Cô dâu xuất hiện với chiếc váy cưới trắng tinh như một nàng công chúa cổ tích.

Thế nhưng, những hình ảnh được cô dâu đăng tải trên trang cá nhân khiến mọi người không khỏi thắc mắc. Bên cạnh niềm vui còn có những giọt nước mắt. Không phải giọt nước mắt vui mừng hạnh phúc như thường thấy khi một cô gái bước chân lên xe hoa về nhà chồng. Cô bật khóc vì thương người bố của mình khi ông bất ngờ bị bệnh phải nhập viện sát giờ đón dâu.

Người mẹ của cô đã thay chồng dắt tay con gái trên lễ đường.

Bởi lẽ đó, người thay bố cô dắt tay con gái trên lễ đường chính là người mẹ thân thương. Hình ảnh đó khiến không chỉ cô dâu, chú rể mà toàn bộ khách mời không kìm nổi nước mắt xúc động.

“Con rể à, hôm nay là một ngày đầy kỷ niệm của gia đình mình. Mẹ thay vào mặt cha, vì lý do sức khỏe, trao cho con một tác phẩm của cha mẹ. Tác phẩm này cha mẹ đã dìu dắt bao năm qua. Đúng ra hôm nay cha phải đưa cô dâu lên trao cho con nhưng vì lý do sức khỏe.

18 năm một người cha vĩ đại đưa đón con, dìu dắt con từng bước. Mẹ hy vọng các con hạnh phúc, thật hạnh phúc", mẹ của Âu Hà My đã thay mặt chồng nhắn gửi đến con gái.

Mẹ của Âu Hà My thay mặt chồng gửi lời dặn dò tới con gái và con rể.

Chú rể Trọng Hưng không nén nổi cảm xúc của mình trước những lời dặn dò của mẹ vợ, anh hứa trước lễ đường sẽ chăm sóc và bảo vệ Hà My suốt quãng đường đời sau này.

Dù không tham gia được lễ cưới của con gái, bố của cô dâu xinh đẹp cũng gửi gắm tâm tình mình: “Đến ngày hôm nay con gái đi lấy chồng, cũng chỉ mong muốn rằng con gái mình sẽ hạnh phúc và trưởng thành dần dần theo năm tháng”.

Mẹ của Âu Hà My nắm tay con gái để hoàn tất thủ tục của hôn lễ.

Trong giờ phút thiêng liêng của cuộc đời, Âu Hà My cũng nén lại những nỗi niềm gửi lời đến người cha của mình:

“Giờ phút này cảm xúc con rất lẫn lộn, cách đây 2 tháng, con đã từng nói với bố con là con ước mong ngày con làm cô dâu, con sẽ được bố nắm tay đưa vào lễ đường.

Con biết bố con đã cố gắng rất nhiều, trước giờ con đã trải qua rất nhiều vất vả và nỗi đau nhưng đến giờ phút này con mới cảm nhận được cảm giác đau đớn nhất là không có bố trong ngày trọng đại của mình. Con xin phép có đôi lời gửi đến bố:

Bố con, có thể có những lúc bố từng mắng con nhưng con biết bố rất thương con, cho đến năm con học đại học năm 4, bố vẫn còn đưa con đi học.

Bố cũng đã từng trải qua những nỗi đau cùng con và con biết, con đau 1 thì bố mẹ đau 10 và con chỉ mong rằng ngày hôm nay khi bố nghe được những lời này của con thì con đã thực sự tìm được người đàn ông che chở, bảo vệ và yêu thương con.

Con mong bố thực sự yên tâm và con mong bố sẽ khỏe mạnh để có thể cùng 3 mẹ con con chứng kiến những giây phút vui vẻ cuộc sống. Ngày hôm nay con chỉ muốn nói, con rất nhớ bố và con rất yêu bố".

Bố và mẹ của cô dâu Âu Hà My.

Sau hôn lễ, cô đăng tải video đầy xúc động về đám cưới của mình và tiết lộ lý do vì sao cô lại khóc nhiều như thế trong ngày hạnh phúc.

“Có lẽ đây là 1 đám cưới mà nhiều người rơi nước mắt nhất, giây phút cảm động, giây phút hạnh phúc... Nghe lại từng câu nói của mẹ, của chồng, của bản thân mình, vẫn còn xúc động!

Xem video này, nước mắt vẫn chảy ròng, thương bố vô cùng, muốn tâm sự trải lòng với Bố và Mẹ của con...

Ai cũng nói thương con vất vả, lận đận, ai cũng nghĩ mọi thứ đẹp như cổ tích. Nhưng bên cạnh đó từng ngày từng giờ bản thân đều phải gồng gánh một nỗi đau lớn, rất lớn...

Cô dâu khóc nức nở trong đám cưới của chính mình vì tủi thân khi thiếu vắng bố.

Trước đó không lâu, bố đã nói với con 'Con ơi, có lẽ đến ngày cưới con bố phải đội tóc giả rồi'. Bố cũng biết trước tóc bố sẽ rụng hết, bố luôn cố gắng với từng cơn đau, bố gồng mình để được nắm tay con trong ngày đại lễ. Con không thể ngờ chỉ trước giờ đón dâu một chút, bố vì quá đau đã phải nhập viện.

Có lẽ rất nhiều người con gái, không ai phải trải qua cảm giác của con, trong ngày trọng đại thấy xe cấp cứu quanh nhà, cứ lao ra với bố mọi người lại đẩy vào trong phòng, chỉ biết nhìn bố qua cửa sổ từ xa...

Cảm giác về nhà chồng không có mẹ đưa đi, không có bố bên cạnh, con đã tủi thân lắm. Thật may ông trời cho con gặp được một người chồng tình cảm, hiền lành, yêu thương con, yêu thương cả bố mẹ con, chăm sóc bố vượt qua bệnh tật, làm chỗ dựa cho mẹ con con... Bố yên tâm bố nhé, giờ con đang rất hạnh phúc rồi, chỉ đợi bố khoẻ lên nữa thôi.

Bên cạnh niềm hạnh phúc, cô vẫn không quên gửi những lời thương yêu đến bố và mẹ mình.

Gửi người mẹ vĩ đại, người mẹ bản lĩnh, trong phút rối ren mẹ đã thật dũng cảm, làm mọi thứ trọn vẹn buổi lễ, kể cả không ai gánh vác hộ, mẹ nói mẹ sẽ đưa con lên trao cho chồng. Bao năm vẫn vậy, mẹ vất vả từ khi chưa có con đến tận 12 năm sau khi con chào đời, cuộc đời mẹ vẫn sóng gió, nhưng mẹ vẫn thật bản lĩnh, và tình cảm, hiền hậu, con học được ở mẹ của con rất nhiều thứ. Con yêu bố, yêu mẹ rất nhiều.”

Những dòng tâm tư của Âu Hà My nhanh chóng nhận được sự cảm thông và cả những lời chúc phúc của cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng, dù không có bố bên cạnh trong ngày hạnh phúc của mình, Âu Hà My cũng nhận được tình cảm to lớn của mẹ, gia đình và người chồng của mình.