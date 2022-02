Thủy Tiên khoe khoảnh khắc riêng tư với Công Vinh gây chú ý

Thứ Hai, ngày 28/02/2022 09:44 AM (GMT+7) Chia sẻ

Hình ảnh mới của nữ ca sĩ gốc Kiên Giang thu hút sự chú ý của dân mạng.

Là một trong những sao Việt có lượng theo dõi hơn 10 triệu người trên Facebook, Thủy Tiên luôn thu hút sự chú ý của đông đảo dân mạng. Tuy nhiên, kể từ sau các lùm xùm liên quan đến tiền từ thiện, cả Thủy Tiên và ông xã Công Vinh đã có khoảng thời gian hạn chế dùng mạng xã hội.

Công Vinh và Thủy Tiên ngồi ghế thương gia

Những tháng gần đây, Thủy Tiên cũng đã bắt đầu sử dụng lại mạng xã hội thường xuyên hơn nhưng chủ yếu dành cho công việc. Mới đây trên trang cá nhân, nữ ca sĩ đã chia sẻ khoảnh khắc riêng tư của cô và ông xã Công Vinh, kèm dòng chia sẻ: “Phải bay hơn 10 tiếng mới đến nơi cần đến. Lâu lắm rồi mới quay lại cảm giác hạnh phúc như vậy”.

Trong ảnh, giọng ca “Ngải tình” để tóc buông dài, trang điểm nhẹ, cười rạng rỡ bên cạnh Công Vinh trên máy bay. Cô cho biết cả hai chuẩn bị đáp xuống một nơi xa để du lịch hoặc công tác cùng nhau. Đây cũng là lần hiếm hoi sau ồn ào từ thiện, giọng ca 8X vui vẻ hé lộ tâm trạng hạnh phúc mà đã lâu mới có được.

Dưới phần bình luận, nhiều người hâm mộ gửi lời chúc sức khỏe đến vợ chồng Công Vinh. Có thể thấy, từ sau khi được cơ quan điều tra “minh oan”, kết luận không có dấu hiệu ăn chặn tiền từ thiện, nhiều dân mạng đã “quay xe” và ủng hộ cô trở lại.

Thủy Tiên cũng quay trở lại với những dự án nghệ thuật sau ồn ào. Mới đây, nữ ca sĩ khoe nhan sắc xinh đẹp và quyến rũ trong loạt ảnh mới. Đáng chú ý, trong khoảnh khắc chụp từ phía sau, bà xã Công Vinh khoe lưng trần nõn nà làm lộ hình xăm ở vị trí hiểm với chiếc váy hở bạo

Đây là hình xăm cô tiên có đôi cánh dang rộng như cánh bướm, vốn gắn liền với hình ảnh giọng ca 8X

Tháng 1.2022, Bộ Công an ban hành quyết định không khởi tố vụ án hình sự liên quan việc quyên góp từ thiện của của các nghệ sĩ, trong đó có Thủy Tiên. Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ đã xác minh, thu nhập, Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định không có hành vi gian dối hay chiếm đoạt tiền từ thiện do người dân đóng góp và nội dung tin tố giác không đúng.

Khi có kết quả điều tra từ cơ quan chức năng, Thủy Tiên tâm sự thời gian vừa qua thực sự rất khó khăn với gia đình cô. Không chỉ phải chịu sức ép dư luận trong thời gian dài, công việc của hai vợ chồng Công Vinh bị ảnh hưởng rất nhiều. “Lúc đó tôi thấy mọi người tiêu cực quá, mọi thứ thật kinh khủng. Tôi rối lắm. Công việc của chúng tôi gần như mất hết. Nhiều khi nghĩ, tôi cũng không hiểu tại sao người ta lại có thể dựng chuyện mà mình không biết gì để nói như vậy”, Thủy Tiên chia sẻ.

