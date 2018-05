Sau ồn ào với Trường Giang, Khánh My tuyên bố phụ nữ sang chảnh không sống bám đàn ông

Thứ Hai, ngày 21/05/2018 09:42 AM (GMT+7)

Khánh My Sự kiện:

"Tôi nghĩ, phụ nữ thời nào cũng thế, cần chứng tỏ năng lực và sự cầu tiến. Phụ nữ sang chảnh không phải ở hàng hiệu mà là sự tự trọng, không sống bám đàn ông" - Khánh My cho biết.

Sau thời gian gây ồn ào showbiz khi tố từng bị Trường Giang nhắn tin tán tỉnh, Khánh My đã thực hiện bộ ảnh mới với tà áo dài truyền thống.

Ở bộ ảnh này, nữ diễn viên toát lên vẻ đẹp cổ điển pha lẫn hiện đại khi diện áo dài từ đơn sắc đến họa tiết. Dù kín đáo nhưng vẫn tôn lên từng đường cong nóng bỏng, khiến người đối diện khó có thể rời mắt.

Thời gian gần đây, vai diễn Hồng Trà trong bộ phim truyền hình Mỹ nhân Sài Thành do Khánh My đảm nhận cũng đang nhận được những hiệu ứng tích cực từ khán giả. Theo Khánh My, vai diễn trong phim và bản thân cô có nhiều điểm giống nhau, đều là những cô gái mê kinh doanh, thích tự lập, sống không cần dựa dẫm đàn ông vẫn gây dựng một sự nghiệp cho riêng mình.

“Tôi nghĩ, phụ nữ thời nào cũng thế, cần chứng tỏ năng lực và sự cầu tiến. Phụ nữ sang chảnh không phải ở hàng hiệu mà là sự tự trọng, không sống bám đàn ông. Tôi muốn như Hồng Trà của Mỹ nhân Sài thành, không cần đàn ông vẫn sống sang chảnh. Đàn ông chỉ tô điểm thêm cho cuộc sống của mình thêm màu sắc phong phú chứ không phải khiến mình bi luy và bi thương”, Khánh My nói.

Cũng theo Khánh My tiết lộ, để hoàn thành trọn vẹn vai diễn Hồng Trà trong Mỹ nhân Sài Thành, với độ tuổi từ đôi mươi đến 70, cô đã phải cố gắng rất nhiều. Chưa kể đến việc, toàn bộ áo dài Khánh My diện trong phim đều được cô tự đi lựa vải và nhờ NTK may để đúng với tính cách nhân vật nhất.

Nữ diễn viên cho rằng, bộ phim truyền hình Mỹ nhân Sài Thành sau 4 năm “đắp chiếu” mới được lên sóng sẽ có nhiều chi tiết đắt giá để khán giả dành sự quan tâm, yêu mến hơn là những chuyện đời tư của cô thời gian qua.

Hiện tại, ngoài hoạt động nghệ thuật, Khánh My còn tập trung cho công việc kinh doanh riêng và tận hưởng cuộc sống khá dư dả.

Sau ồn ào tình cảm với Trường Giang, nữ diễn viên cho biết cô không bao giờ muốn chia sẻ chuyện đời tư vì với Khánh My, cô chỉ mong khán giả nhớ đến mình ở những hoạt động trong showbiz.

Trước tin đồn cho rằng được đại gia chống lưng nên mới sở hữu khối tài sản kếch xù như vậy, Khánh My phủ nhận và cho biết, thu nhập chính đến từ việc kinh doanh bất động sản và thiết kế nội thất.

Nói về tin đồn đủ giàu không cần tham gia showbiz, Khánh My cho biết: “Thật sự hồi xưa đến giờ tôi là như vậy, thường người ta nói nghệ sĩ sẽ có thành công nhất định nhưng tôi vẫn lơ lửng ở đó, tôi chẳng đi xuống cũng chẳng đi lên. Vì ai tiếp xúc với tôi sẽ biết, tính tôi dường như không dành cho showbiz. Tôi sống khá nhẹ nhàng, không ganh đua và scandal đến với tôi là hoàn toàn tự nhiên. Cuộc sống của tôi trước đến giờ khá sung túc, tôi yêu nghệ thuật và muốn làm nghệ thuật chân chính nhất có thể”.